perturber les "super-applications" qui englobent de nombreux programmes différents et qui pourraient réduire l'adhésion à l'iOS en permettant aux utilisateurs de l'iPhone de passer plus facilement à des appareils concurrents ;

bloquer des applications de diffusion dans le cloud, par exemple pour les jeux vidéo, qui réduiraient la nécessité de disposer d'un matériel plus coûteux ;

réduire la qualité de la messagerie entre l'iPhone et les plateformes concurrentes comme Android ;

limiter la fonctionnalité des montres connectées de tiers avec ses iPhone et empêcher les utilisateurs de l'Apple Watch d'abandonner l'iPhone en raison de problèmes de compatibilité ;

empêcher les développeurs tiers de créer pour l'iPhone des portefeuilles numériques concurrents dotés de la fonctionnalité "tap-to-pay".

Une situation qui perdure

Des fabricants d'applications clés apportent leur soutient à l'action en justice

Mais Apple considère la CAF comme le « méchant »

Apple fait face à une nouvelle action en justice de grande envergure qui vise à remettre en cause de nombreuses méthodes utilisées par le géant de Cupertino pour verrouiller l'écosystème iOS. La plainte, déposée par le DOJ et 16 procureurs généraux d'État et de district, affirme que l'écosystème de l'iPhone est un monopole qui a entraîné sa valorisation astronomique aux dépens des consommateurs, des développeurs et des fabricants de téléphones rivaux. La rumeur indique que le gouvernement n'exclut pas la possibilité de démanteler Apple, l'une des entreprises les plus précieuses au monde, s'il obtient gain de cause.La plainte accuse Apple de faire grimper les prix pour les consommateurs et les développeurs, au détriment des utilisateurs qui deviennent plus dépendants de ses téléphones. Apple imposerait sélectivement des restrictions contractuelles aux développeurs et retiendrait des moyens essentiels d'accès au téléphone afin d'empêcher la concurrence de se manifester. Le DOJ a écrit dans sa plainte : « Apple exerce son pouvoir de monopole afin de soutirer davantage d'argent aux consommateurs, aux développeurs, aux créateurs de contenu, aux artistes, aux éditeurs, aux petites entreprises et aux commerçants, entre autres ».Lisa Monaco, procureure générale adjointe du ministère, a déclaré : « Apple a enfermé ses consommateurs dans l'iPhone tout en excluant ses concurrents du marché. En bloquant les progrès du marché même qu'il a révolutionné, il a étouffé toute une industrie ». La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral du New Jersey. Le gouvernement américain a énuméré plusieurs façons dont Apple aurait illégalement maintenu son monopole. Il accuse la firme de Cupertino de :« Pendant des années, Apple a réagi aux menaces de la concurrence en imposant une série de règles contractuelles et de restriction de type "Whac-A-Mole" qui lui ont permis d'imposer des prix plus élevés aux consommateurs, des frais plus élevés aux développeurs et aux créateurs, et d'étouffer les alternatives concurrentielles des technologies rivales », a déclaré Jonathan Kanter, chef de la division antitrust du DOJ, dans un communiqué de presse. D'après les plaignants, chacune des stratégies susmentionnées a permis à Apple de construire et de renforcer les douves autour de son monopole sur le marché des smartphones.Les plaignants demandent au tribunal d'empêcher Apple d'utiliser son contrôle de la distribution des applications pour saper les technologies multiplateformes telles que les super-applications et les applications de diffusion dans le cloud, de l'empêcher d'utiliser des API privées pour saper les technologies multiplateformes (la messagerie, les montres connectées et les portefeuilles numériques), et de l'empêcher d'utiliser les termes et les conditions de ses contrats avec les développeurs, les fabricants d'accessoires, les consommateurs ou d'autres personnes pour obtenir, maintenir, étendre ou consolider un monopole.Ils demandent également au tribunal de prendre toute autre mesure nécessaire pour rétablir la concurrence. Lors d'une conférence de presse, les représentants du DOJ n'ont pas voulu dire s'ils chercheraient à démanteler Apple s'il obtenait gain de cause au stade de la responsabilité. Ils estiment que toute mesure de redressement devrait être liée à ce que le tribunal jugera en fin de compte comme étant la responsabilité d'Apple. Un démantèlement d'Apple, s'il est couronné de succès, serait l'un des rares cas de démantèlement prévus par la loi Sherman. La dernière fois remonte à 1982, avec le démantèlement du système Bell.La Coalition for App Fairness (CAF) a publié un communiqué dans lequel elle se réjouit de l'action en justice intentée par le ministère de la justice contre Apple. Le groupe comprend un certain nombre de fabricants d'applications clés, dont Epic Games, Spotify, Deezer, Match Group, Proton et d'autres.« Avec l'annonce d'aujourd'hui, le ministère de la justice prend fermement position contre la mainmise d'Apple sur l'écosystème des applications mobiles, qui étouffe la concurrence et nuit aux consommateurs et aux développeurs américains », a déclaré Rick VanMeter, directeur exécutif de la CAF.« La plainte du DOJ détaille la longue histoire de conduite illégale d'Apple - abusant des directives de l'App Store et des accords avec les développeurs pour augmenter les prix, soutirer des frais exorbitants, dégrader l'expérience des utilisateurs et étouffer la concurrence. Le DOJ rejoint les régulateurs du monde entier, qui ont reconnu les nombreux préjudices causés par le comportement abusif d'Apple et s'efforcent d'y remédier. Au fur et à mesure de l'évolution de cette affaire dans les années à venir, il faut faire davantage maintenant pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles de tous les gardiens d'applications mobiles. Il est impératif que le Congrès adopte une législation bipartisane, telle que l'Open App Markets Act, afin de créer un marché libre et ouvert pour les applications mobiles ».Certains membres de la CAF, comme Epic et Spotify, ont fait l'objet de procédures judiciaires très médiatisées concernant les pratiques anticoncurrentielles d'Apple.Depuis des années, le PDG d'Epic, Tim Sweeney, exprime son mécontentement à l'égard de la part de 30 % qu'Apple prélève sur les paiements in-app, qu'il considère comme un monopole et une prédation. En 2020, Epic a permis aux joueurs de Fortnite de payer directement Epic, plutôt que de donner une part à Apple. Ensuite, Apple a retiré Epic de l'App Store, ce qui a déclenché une série de procédures judiciaires. Bien qu'Epic ait remporté quelques victoires - les développeurs sont désormais autorisés à orienter les utilisateurs vers d'autres méthodes de paiement -, Apple n'a été reconnue comme étant en situation de monopole dans aucune de ces actions en justice.Avec l'entrée en vigueur de la loi sur les marchés numériques (DMA) dans l'Union européenne, Spotify est devenu de plus en plus antagoniste vis-à-vis d'Apple. La DMA était censée faciliter la concurrence dans l'UE, mais Spotify a qualifié de « farce complète et totale » les plans d'Apple pour se conformer à la DMA, qui prévoient des frais supplémentaires pour les développeurs.Dans un fil de discussion sur X, le PDG de Spotify, Daniel Ek, a déclaré : « J'étais sceptique quant aux intentions d'Apple de se conformer à la loi, après des années passées à les voir s'en tirer avec de tels abus et toutes les façons dont ils contournent les réglementations dans le monde entier. Qui ne le serait pas ? Mais la loi est la loi, n'est-ce pas ? Pas si vous êtes Apple... »Lors d'une réunion d'information avec des journalistes sur l'action antitrust du DOJ, Apple a présenté une diapositive qui présentait la CAF comme faisant partie d'un réseau d'entreprises essayant de faire tomber Apple pour leur propre bénéfice. Une perspective qui n'est pas épousée par Avery Gardiner, avocat et défenseur de la politique de concurrence pour Spotify. Sur X, il a déclaré : « il existe un consensus mondial sur le fait que les abus de pouvoir monopolistique d'Apple ont étouffé l'innovation et menacent l'économie numérique », précisant que « l'affaire du DOJ montre clairement qu'Apple nuit aux développeurs et aux créateurs qui travaillent dur pour construire les meilleurs produits et services pour les consommateurs ».La CAF et Gardiner ont tous deux reconnu qu'il faudra du temps pour que l'affaire du DOJ ait un quelconque impact, et ils ont exhorté le Congrès à adopter l'Open App Markets Act, un projet de loi pour lequel Ek a fait pression depuis qu'il a été présenté en août 2021.L'Open App Markets Act interdirait à Apple, Google et aux autres magasins d'applications comptant plus de 50 millions d'utilisateurs d'obliger les développeurs d'applications à utiliser leurs systèmes de paiement comme condition de distribution. Elle empêcherait également les propriétaires de magasins d'applications de punir les développeurs d'applications s'ils proposent des offres à leurs clients ou s'ils offrent leurs applications à des prix inférieurs dans d'autres magasins.Ek a fait valoir qu'Apple et d'autres sociétés agissent comme des gardiens anticoncurrentiels parce que les conditions requises pour l'inclusion dans leurs boutiques d'applications empêchent Spotify et d'autres sociétés d'informer les consommateurs sur les options d'offres groupées potentiellement moins chères, telles que les forfaits duo et familial de Spotify. Actuellement, hors de l'UE, Spotify doit envoyer ses clients sur son site web pour s'inscrire à ces forfaits.Le ministère de la justice demande également à Apple d'assouplir les restrictions imposées à ses outils de messagerie et d'ajouter des fonctionnalités à son portefeuille. Gardiner et la CAF ont salué l'affaire pour ce qu'ils décrivent comme une tentative d'uniformiser les règles du jeu.« La concurrence est le fondement de l'innovation, et [cette affaire] représente la dernière étape dans la lutte pour un Internet équitable et compétitif », a écrit Gardiner.Source : Coalition for App Fairness Quelles pourraient être les conséquences à long terme de la plainte du DOJ contre Apple pour les consommateurs et les développeurs d’applications ?Comment la législation proposée, comme l’Open App Markets Act, pourrait-elle changer la dynamique actuelle du marché des applications mobiles ?Pensez-vous que les actions d’Apple constituent un monopole nuisible à l’innovation dans l’industrie des applications mobiles ? 