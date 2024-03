La partie défenderesse

L'enjeu de cette affaire est la manière dont les plateformes caractérisent leurs services, par rapport à l'affirmation des plaignants selon laquelle elles sont responsables de la fusillade de Payton Gendron dans un magasin Tops Friendly Markets à Buffalo, dans l'État de New York, dans un quartier majoritairement noir de la ville.Selon la plainte, Payton Gendron - qui a plaidé coupable, a été condamné à la prison à vie et attend un procès fédéral pour peine de mort - a été radicalisé par le contenu qu'il a découvert sur les plateformes des défendeurs.De son propre aveu, Gendron, un adolescent vulnérable, n'était pas raciste jusqu'à ce qu'il devienne dépendant des applications de médias sociaux et qu'il soit attiré, sans méfiance, dans un tourbillon psychologique par des applications de médias sociaux défectueuses conçues, commercialisées et diffusées par les défendeurs des médias sociaux", affirment les plaignants dans leur plainte.Les plateformes affirment que leurs sites ne sont que des panneaux d'affichage et qu'ils sont protégés par le droit à la liberté d'expression du premier amendement et par la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act, CDA), en particulier l'article 230, qui protège les plateformes de toute responsabilité pour le contenu publié par leurs utilisateurs. Les plaignants sont les familles des personnes tuées par Gendron et reconnaissent que le CDA et le premier amendement protègent les plateformes. Toutefois, comme le note le juge, ce n'est pas l'argument qu'ils avancent.Le 14 mai 2022, Peyton Gendron a commis une fusillade de masse dans une épicerie principalement fréquentée par des personnes de couleur, après des années d'exposition à des plateformes de médias sociaux addictives qui l'ont radicalisé. Les plaignants soutiennent que ces plateformes, conçues pour créer une dépendance, ont alimenté sa radicalisation en diffusant des idéologies racistes et suprémacistes blancs. Par la suite, Gendron a été encouragé en ligne à acheter des armes et des gilets pare-balles pour perpétrer l'attaque. Aaron Salter, un lieutenant de police à la retraite, a tenté d'intervenir lors de la fusillade mais a été tué malgré ses efforts. Sa veuve, Kimberly J. Salter, agissant en tant qu'exécutrice testamentaire de sa succession, poursuit les responsables de la fusillade pour les dommages subis par la famille Salter ainsi que pour ses blessures individuelles, y compris la perte de consortium.D'après les informations disponibles, chacun des défendeurs s'est enregistré pour exercer son activité dans l'État de New York et a tiré profit de ses activités dirigées vers l'État de New York. Meta Platforms, Inc, anciennement connu sous le nom de Facebook, Inc, est une société du Delaware dont le siège social est situé à 1 Hacker Way, Menlo Park, Californie. Meta s'est délibérément prévalu du droit new-yorkais en effectuant des opérations commerciales dans l'État de New York et en tirant profit de ses activités dans cet État.Meta savait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services, a encouragé des personnes de l'État de New York à utiliser ses services, et a profité du fait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services. Gendron a utilisé les services de Meta dans l'État de New York. Les préjudices des plaignants découlent des contacts de Meta au sein du forum et s'y rapportent. En conséquence, l'exercice de la compétence personnelle par l'État de New York ne heurte pas les notions traditionnelles de procédure régulière, d'équité et de justice substantielle.Meta profite de l'engagement et a réalisé un montant substantiel de profits sur le dos d'individus dans l'État de New York, y compris le tireur et les familles des victimes qui ont également utilisé les produits de Meta. Instagram, LLC, une filiale de Meta, est une société du Delaware dont le siège social est situé à 1 Hacker Way, Menlo Park, Californie 94025. Instagram s'est délibérément prévalu du droit new-yorkais en exerçant des activités dans l'État de New York et en tirant profit de ses activités dans cet État.Instagram savait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services, a encouragé des personnes de l'État de New York à utiliser ses services et a tiré profit du fait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services. Gendron a utilisé les services d'Instagram dans l'État de New York. Les préjudices des plaignants découlent des contacts d'Instagram au sein du forum et s'y rapportent. En conséquence, l'exercice de la compétence personnelle de New York ne heurte pas les notions traditionnelles de procédure régulière, d'équité et de justice substantielle.Meta et Instagram ont dirigé leurs activités commerciales vers l'État de New York parce qu'ils ont profité de l'engagement des messages de Gendron. Plus précisément, Meta a profité des réaffichages d'une vidéo montrant la fusillade de Gendron. Reddit Reddit, Inc. est une société du Delaware dont le siège social est situé au 1455 Market Street, Suite 1600, San Francisco, Californie. Reddit s'est délibérément prévalu de la loi new-yorkaise en menant des activités dans l'État de New York et en tirant profit de ses activités dans l'État.Reddit savait que des individus de l'État de New York utilisaient ses services, et Reddit a profité du fait que des individus de l'État de New York utilisaient ses services, et Reddit a profité du fait que des individus de l'État de New York utilisaient ses services. Des personnes à New York ont vu des articles publiés par Gendron. Les blessures des plaignants découlent des contacts de Reddit au sein du forum et s'y rapportent. En conséquence, l'exercice de la compétence personnelle de New York ne heurte pas les notions traditionnelles de procédure régulière, d'équité et de justice substantielle.Amazon Inc. est une société de l'État de Washington dont le siège social est situé au 410 Terry Avenue North Seattle, Washington. Amazon Logistics, LLC est une société à responsabilité limitée de l'État de Washington. Amazon Logistics, LLC peut être notifiée par l'intermédiaire de son agent enregistré, Yoseph Haile, situé au 5214 1st Ave South Suite B, Seattle, Washington. Amazon s'est délibérément prévalu du droit new-yorkais en exerçant des activités dans l'État de New York et en tirant profit de ses activités dans cet État. Amazon savait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services, encourageait les résidents de l'État de New York à utiliser ses services, et profitait du fait que des résidents de l'État de New York utilisaient ses services. Plus précisément, Gendron a utilisé les services d'Amazon.Les préjudices des plaignants découlent des contacts d'Amazon au sein du forum et s'y rapportent. En conséquence, l'exercice de la compétence personnelle de New York ne heurte pas les notions traditionnelles de procédure régulière, d'équité et de justice substantielle.Twitch Interactive, Inc, une filiale d'Amazon, est une société du Delaware dont le siège social est situé au 350 Bush Street 2nd Floor San Francisco, Californie. Twitch s'est délibérément prévalu du droit new-yorkais en effectuant des opérations commerciales dans l'État de New York et en tirant profit de ses activités dans l'État. Twitch savait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services, encourageait des personnes de l'État de New York à utiliser ses services et profitait du fait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services. Gendron a utilisé Twitch pour poster une vidéo , qui était disponible et regardée par des personnes de l'État de New York.Alphabet Inc. est une société du Delaware dont le siège social est situé au 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californie. Alphabet s'est délibérément prévalu du droit new-yorkais en exerçant des activités dans l'État de New York et en tirant profit de ses activités dans l'État. Les préjudices des plaignants découlent des contacts d'Alphabet au sein du forum et s'y rapportent. Alphabet savait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services, encourageait des personnes de l'État de New York à utiliser ses services et tirait profit du fait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services. Gendron a utilisé les services d'Alphabet, notamment en regardant des vidéos sur YouTube, dans l'État de New York. Par conséquent, l'exercice de la compétence personnelle par l'État de New York ne heurte pas les notions traditionnelles de procédure régulière, d'équité et de justice substantielle.Google, LLC, filiale à 100 % d'Alphabet, est une société à responsabilité limitée du Delaware. Google, LLC peut être notifiée par l'intermédiaire de son agent enregistré, situé au 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Californie. Google s'est délibérément prévalu du droit new-yorkais en exerçant des activités dans l'État de New York et en tirant profit de ses activités dans l'État. Google savait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services, a encouragé des personnes de l'État de New York à utiliser ses services, et a profité du fait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services. Gendron a utilisé les services de Google dans l'État de New York. Les préjudices des plaignants découlent des contacts de Google sur le forum et s'y rapportent.En conséquence, l'exercice de la compétence personnelle par l'État de New York ne heurte pas les notions traditionnelles de procédure régulière, d'équité et de justice substantielle. YouTube, LLC appartient à Google et est une société à responsabilité limitée du Delaware. YouTube peut être notifié par l'intermédiaire de son agent enregistré situé au 901 Cherry Avenue San Bruno, Californie. YouTube s'est délibérément prévalu du droit new-yorkais en menant des activités dans l'État de New York et en tirant profit de ses activités dans cet État. YouTube savait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services, a encouragé des personnes de l'État de New York à utiliser ses services et a profité du fait que des personnes de l'État de New York utilisaient ses services.Gendron a utilisé les services de YouTube dans l'État de New York. Les préjudices des plaignants découlent des contacts de YouTube au sein du forum et s'y rapportent. En conséquence, l'exercice de la compétence personnelle par l'État de New York ne porte pas atteinte aux notions traditionnelles de procédure régulière, d'équité et de justice substantielle.Les applications de médias sociaux sont des produits. Elles sont conçues, codées, conçues, fabriquées, produites, assemblées et placées dans le circuit commercial. Elles ont été conçues pour être utilisées ou consommées par le public dans le cadre des activités régulières des entreprises de médias sociaux, y compris les Défendeurs des médias sociaux. Ils sont commercialisés en masse, conçus pour être utilisés par des milliards de consommateurs, et conçus et annoncés de manière à attirer le grand public et, en particulier, les adolescents.Les applications de médias sociaux s'apparentent à des produits tangibles. Lorsqu'elles sont installées ou utilisées sur des appareils, elles ont une apparence et un emplacement précis et sont actionnées par une série de gestes, de clics, de glissements et d'actions de l'interface utilisateur. Elles sont à la fois personnelles, mobiles et téléchargeables.Selon Tristen Harris, ancienne responsable de l'éthique de la conception chez Google, les concepteurs de produits de médias sociaux maximisent l'attention de l'utilisateur en « jouant de vos vulnérabilités psychologiques (consciemment et inconsciemment) contre vous dans la course à l'attention ». Les algorithmes jouent un rôle essentiel dans la course à l'attention : ils utilisent l'apprentissage automatique et la science des données pour générer du contenu en fonction de la probabilité que l'utilisateur veuille voir le contenu suggéré.Les applications de médias sociaux sont conçues pour créer une dépendance. De par leur conception, les interactions avec les applications peuvent libérer de grandes quantités de dopamine dans les voies de récompense du cerveau de l'utilisateur, à l'instar des substances qui créent une forte dépendance. Ce qui est peut-être le plus révélateur des effets négatifs des médias sociaux sur les enfants, c'est que les magnats de la technologie ne laissent pas leurs enfants utiliser les médias sociaux.L'addiction aux médias sociaux est le fruit d'une conception : plus un individu interagit avec une application, plus l'entreprise de médias sociaux gagne de l'argent. En effet, chaque interaction avec un utilisateur multiplie les possibilités de monétiser les interactions de cet utilisateur pour vendre de l'espace publicitaire. Le caractère addictif de l'utilisation des médias sociaux est encore renforcé lorsque les utilisateurs s'engagent dans des rituels mentaux, comme suivre certains comptes ou publier fréquemment des messages pour rester en contact avec leurs amis.Les médias sociaux remplacent de plus en plus les interactions humaines physiques, ce qui entraîne des sentiments d'isolement, de solitude et de peur. Les jeunes sont particulièrement sensibles à l'addiction aux médias sociaux que les adultes plus âgés, et les jeunes de 16 à 25 ans présentent les taux les plus élevés de maladies mentales liées aux médias sociaux.Chris Said, titulaire d'un doctorat en psychologie de l'université de Princeton et qui a travaillé pour Facebook et Twitter, a fait remarquer que « les médias sociaux ont été comme une bombe nucléaire sur la vie sociale des adolescents [...]. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans l'histoire récente, ou même lointaine, qui ait changé la façon dont les adolescents socialisent autant que les médias sociaux ». Les adolescents passent entre cinq et sept heures par jour sur les médias sociaux, et environ la moitié d'entre eux estiment qu'ils y passent « trop de temps ».Entre dix et douze ans, des changements dans le cerveau font que les récompenses sociales - compliments sur les vêtements ou commentaires positifs - commencent à être plus satisfaisantes. Plus précisément, les récepteurs de l'ocytocine et de la dopamine se multiplient dans une partie du cerveau appelée striatum ventral, ce qui rend les préadolescents particulièrement sensibles à l'attention et à l'admiration d'autrui.Les médias sociaux offrent un mécanisme permettant d'expérimenter ces « récompenses sociales », en donnant au striatum ventral « une poussée de dopamine et d'ocytocine chaque fois que nous expérimentons des récompenses sociales ». De plus, « juste à côté du striatum ventral se trouve le pallidum ventral, une région du cerveau qui joue un rôle clé dans la motivation de l'action. Ces structures, qui se trouvent sous le cortex, dont l'évolution est plus récente, sont des parties plus anciennes du cerveau qui commandent les comportements instinctifs ».Les adolescents continuent à rechercher l'approbation et l'acceptation par le biais de ces « récompenses sociales » sur les médias sociaux et, s'ils ne les reçoivent pas, ils s'isolent et se sentent de plus en plus seuls. L'utilisation des médias sociaux crée de la pression et des émotions négatives et peut entraver le développement sain du cortex préfrontal. Les plateformes de médias sociaux favorisent souvent une culture de la comparaison, où les adolescents se comparent constamment à leurs pairs en termes d'apparence, de réalisations et de statut social.Cette exposition continue à des représentations idéalisées de la vie des autres peut entraîner un sentiment d'inadéquation, une faible estime de soi et une augmentation de l'anxiété sociale. Le cortex préfrontal, impliqué dans l'autoréflexion et la régulation émotionnelle, peut être affecté par la pression constante et les émotions négatives résultant de la comparaison sociale, ce qui risque d'entraver le bon développement du cerveau.Le cortex préfrontal est responsable de la régulation des comportements impulsifs et de l'évaluation des risques. Les plateformes de médias sociaux encouragent souvent la gratification instantanée, les réactions impulsives et la recherche de la nouveauté. Cela peut contribuer à une plus grande propension à la prise de décisions impulsives et à la prise de risques, car les adolescents peuvent s'engager dans des activités potentiellement dangereuses, poussés par le désir de validation sociale ou le besoin de se conformer aux tendances en ligne. Un tel comportement peut avoir un impact négatif sur le développement du cortex frontal, qui est responsable de l'évaluation des conséquences et de la maîtrise de soi.La Cour reconnaît que plusieurs des allégations avancées par les demandeurs ne sont que des demandes de dommages-intérêts, susceptibles d'être regroupées ultérieurement si nécessaire. Cependant, les plaintes concernant l'enrichissement sans cause, la nuisance publique et l'atteinte à la vie privée sont jugées suffisamment étayées pour le moment. À l'issue d'une découverte plus approfondie, les parties pourront réitérer leurs arguments lors d'une motion de jugement sommaire. Les autres objections des défendeurs ont été examinées et rejetées. Par conséquent, les motions de rejet des défendeurs des médias sociaux/Internet sont rejetées dans leur intégralité. Cette décision fait office d'ordonnance du tribunal, et aucune soumission d'ordonnance par les parties n'est requise.Source : Court order