Elon Musk a licencié de nombreuses personnes après avoir repris Twitter, mais les premiers à partir ont été plusieurs de ses hauts dirigeants. Aujourd'hui, Parag Agrawal (qui a succédé à Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter), l'ancien directeur financier Ned Segal, l'ancien directeur juridique Vijaya Gadde et l'ancien avocat général Sean Edgett poursuivent Musk et la société désormais connue sous le nom de X, affirmant qu'ils doivent plus de 128 millions de dollars en indemnités de départ.Dans la plainte, ils affirment qu'en vertu d'un plan d'indemnités vieux de plusieurs années, il leur est du un an de salaire et des actions. Cela représenterait au total plus de 57 millions de dollars pour Agrawal ; plus de 44 millions de dollars pour Segal ; plus de 20 millions de dollars pour Gadde ; et plus de 6 millions de dollars pour Edgett.La poursuite, déposée lundi en Californie, fait suite à une plainte juridique distincte l'année dernière déposée par d'autres anciens employés réclamant 500 millions de dollars d'indemnités de départ impayées.« Parce que Musk a décidé qu'il ne voulait pas payer les indemnités de départ des plaignants, il les a simplement licenciés sans raison, puis a inventé de fausses raisons et a nommé des employés de ses différentes entreprises pour maintenir sa décision », affirme la poursuite.Sous la direction de Musk, l'aversion de X à payer ceux à qui il doit de l'argent est pratiquement devenue un trope (ceci est référencé dans le procès, avec un lien vers une page qui suit les poursuites contre Twitter pour non-paiement et une note que la personne qui gère le site a été banni par X).Mais cette fois, ce sont les mêmes dirigeants qui ont forcé Musk à finaliser son acquisition de 44 milliards de dollars, qui prétendent maintenant que son objectif était de les « escroquer » de 200 millions de dollars avant l’acquisition de leurs options d’achat d’actions le lendemain matin. Ils disposent également d’une source remarquablement approfondie pour expliquer pourquoi il a conclu l’accord et les a licenciés alors qu’il l’a fait : Elon Musk lui-même, cité par Walter Isaacson dans la biographie publiée l’année dernière, Elon Musk :Un autre passage cité du livre évoque une conversation entre Musk et son avocat, Alex Spiro. « [Il] a essayé de démissionner… mais nous l'avons battu », ont-ils déclaré, faisant spécifiquement référence à Agrawal. En licenciant Agrawal avant qu’il ne puisse envoyer une lettre de démission, ils pensaient apparemment que cela signifierait que l’entreprise n’aurait pas à payer son indemnité de départ.Musk les a tous licenciés dans un contexte d'une série de licenciements massifs après avoir acquis Twitter pour 44 milliards de dollars en 2022, affirmant à l'époque qu'il n'avait pas besoin de payer des indemnités de départ aux dirigeants parce qu'ils avaient été licenciés pour un motif valable. Mais le procès allègue que Musk était en colère d’avoir été contraint de finaliser l’achat. Il affirme en outre qu'il a tenté d'éviter de payer les millions qu'il devait aux dirigeants, rejetant les plans d'indemnités de départ prévoyant une indemnisation si les dirigeants perdaient leur emploi sans motif.« Le "motif valable" ne signifie pas "les décisions commerciales approuvées par le conseil d’administration que Musk n’aime pas" », indique la plainte. « Il a affirmé dans ses lettres de licenciement que chaque plaignant avait commis une "négligence grave" et une "faute intentionnelle" sans citer un seul fait à l’appui de cette affirmation ». Musk et X n'ont publié aucun commentaire public sur l'affaire.Malgré les affirmations de X d’Elon Musk concernant la négligence, le gaspillage et l’inconduite, le procès affirme qu’il a été habilité par le conseil d’administration de l’entreprise et nécessaire pour faire des choses comme payer 90 millions de dollars aux avocats qui ont forcé Elon Musk à payer 44 milliards de dollars pour Twitter. En avril 2023 , Parag Agrawal, l'ancien PDG de Twitter, Vijaya Gadde, l'ancien directeur juridique, et Ned Segal, l'ancien directeur financier ont déposé une plainte devant le tribunal de la chancellerie du Delaware, alléguant que Twitter doit verser plus d'un million de dollars aux anciens dirigeants pour les frais juridiques qu'ils ont encourus lorsqu'ils travaillaient dans l'entreprise pour répondre aux demandes du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse). « Cette action vise à obtenir une décision rapide exigeant du défendeur qu'il se conforme à ses obligations d'avancer les frais juridiques et les dépenses liées aux litiges et aux enquêtes en cours », indique l'action en justice.Le document énumère un certain nombre de batailles juridiques et d'enquêtes gouvernementales dans lesquelles ces dirigeants ont été impliqués au fil des ans en tant que défendeurs. Les plaignants ont écrit à Twitter à plusieurs reprises pour demander le remboursement, mais ils n'ont reçu que des accusés de réception en réponse, ajoute le document.Agrawal, Segal et Gadde ont déclaré dans la plainte que l'obligation de l'entreprise de couvrir leurs frais juridiques restait en vigueur pour toute procédure liée à leur rôle dans l'entreprise, ce qui, selon eux, a inclus une action en justice des actionnaires et des enquêtes de la Securities and Exchange Commission et du ministère de la Justice.Les trois plaignants affirment que la société a « refusé de reconnaître ses obligations et de verser le paiement de toute facture », après avoir personnellement encouru des « dépenses importantes » en réponse à des poursuites et à des enquêtes liées à leurs anciennes fonctions.L'action en justice vise à obtenir une ordonnance obligeant Twitter à avancer toutes les dépenses que les plaignants ont encourues jusqu'à présent. Les plaignants veulent également obtenir le remboursement des dépenses encourues pendant qu'ils poursuivaient Twitter pour obtenir le remboursement des dépenses antérieures et une ordonnance « déclarant que les plaignants ont droit à l'avance de tous les futurs honoraires d'avocats, coûts et dépenses encourus dans le cadre de la procédure ».« Une fois de plus, Twitter n'a pas honoré ses obligations contractuelles de payer ses factures », a déclaré Aaron Zamost, porte-parole de Gadde et de Segal.Alors qu'ils travaillaient encore pour Twitter, Agrawal et Segal ont été contactés par les autorités fédérales au sujet des enquêtes de la SEC et du DOJ, selon le procès. Dans une lettre adressée à Twitter le 13 janvier 2023, Agrawal a écrit : « J'ai récemment été contacté par la division de l'application de la Securities and Exchange Commission (SEC) et par le ministère de la Justice des États-Unis dans le cadre de certaines enquêtes sur l'entreprise et sur Elon Musk ».« Agrawal et Segal ont retenu les services d'un avocat, ont témoigné devant la SEC en 2022, et leurs avocats ont continué à dialoguer avec les autorités fédérales. En outre, Agrawal a reçu des demandes avant et après son départ de Twitter pour prendre des mesures afin de préserver certains documents, qui se rapportent également à son service antérieur en tant que dirigeant de Twitter », indique la plainte.Le procès est l'une des nombreuses actions en justice liées au rachat involontaire de Twitter par Musk et à l'exploitation ultérieure de la plateforme, qu'il a rebaptisée X. Le Conseil national des relations du travail a également déposé une plainte plus tôt cette année, alléguant que la société de fusées SpaceX de Musk avait licencié illégalement huit travailleurs parce que ils ont publié une lettre critiquant son leadership.Musk a licencié environ 80 % du personnel de Twitter après avoir repris l'entreprise, a-t-il déclaré à la BBC dans une interview l'année dernière. Le site a connu de nombreuses difficultés depuis son acquisition, notamment face à une baisse des revenus publicitaires et à des chercheurs documentant une recrudescence des discours de haine alors que Musk annulait ses efforts de modération du contenu. Il a initialement tenté de se retirer de l'acquisition, mais Twitter a intenté une action en justice pour forcer sa finalisation.Musk a imputé la baisse des revenus publicitaires aux groupes de surveillance anti-haine qui ont publié des rapports détaillant le contenu raciste et extrémiste sur la plateforme. Il a lancé des poursuites contre deux de ces organisations, Media Matters et le Center For Countering Digital Hate, qui sont actuellement en cours. Un juge californien devrait décider cette semaine s'il convient ou non de rejeter la poursuite contre le Center For Countering Digital Hate.