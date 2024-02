L'Union européenne avait qualifié TikTok de "gatekeeper" (gardien) en raison de sa taille et de son impact. Cette étiquette implique que TikTok doit se conformer à des règles plus strictes que les entreprises de plus petite taille.Le tribunal de Luxembourg a examiné la demande de TikTok. Mais TikTok ne voulait pas être considérée comme un "gatekeeper", car il lui faudrait alors partager la manière dont il détermine ce que ses utilisateurs aiment.TikTok estimait en effet que c'était trop demander. Toutefois, le tribunal a déclaré que TikTok n'avait pas prouvé que le respect de ces règles poserait immédiatement de gros problèmes.Cette décision implique par conséquent que TikTok doit respecter les mêmes règles que d'autres grandes entreprises technologiques en Europe. Ces entreprises comprennent des noms bien connus comme Google, Apple, Meta, la société mère de Facebook, Amazon et Microsoft. Les règles visent ainsi à s'assurer que ces grandes entreprises jouent franc jeu.Par exemple, règles doivent permettre aux services tiers d'interopérer avec leurs services, ou de ne pas empêcher les utilisateurs d'accéder à d'autres sites web ou services en dehors de leurs plateformes.Cette affaire est importante car elle montre que l'Europe est déterminée à contrôler les grandes entreprises technologiques. Les règles sont là pour s'assurer qu'aucune entreprise n'est trop puissante ou déloyale. Elle montre également que même les grandes entreprises comme TikTok doivent respecter les règles, même si elles ne le souhaitent pas.Tribunal de première instance du LuxembourgQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que la décision rendue par le tribunal de Luxembourg est cohérente et pertinente ?