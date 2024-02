La majeure partie de la peine imposée à Joshua Schulte, 35 ans, devant le tribunal fédéral de Manhattan, a été prononcée pour la diffusion publique embarrassante d'un ensemble de secrets de la CIA par WikiLeaks en 2017. Il est incarcéré depuis 2018.", a déclaré le juge Jesse M. Furman en annonçant la sentence.La fuite dite Vault 7 a révélé comment la CIA a piraté des smartphones Apple et Android dans le cadre d'opérations d'espionnage à l'étranger, ainsi que des efforts visant à transformer des téléviseurs connectés à Internet en dispositifs d'écoute. Avant son arrestation, M. Schulte avait participé à la création des outils de piratage en tant que codeur au siège de l'agence à Langley, en Virginie.En demandant une peine de prison à perpétuité, le procureur adjoint David William Denton Jr. a déclaré que M. Schulte était responsable des "".Lorsqu'il a eu l'occasion de s'exprimer, M. Schulte s'est surtout plaint des conditions de détention difficiles au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, appelant sa cellule "".Mais il a également affirmé que les procureurs lui avaient proposé un accord qui prévoyait une peine de 10 ans de prison et qu'il était injuste qu'ils demandent maintenant une peine de prison à perpétuité. Il a déclaré qu'il s'était opposé à cet accord parce qu'il aurait dû renoncer à son droit de faire appel.", a déclaré M. Schulte.Immédiatement après, le juge a critiqué certains des propos tenus par M. Schulte pendant une demi-heure, se déclarant "" par "" de M. Schulte.Le juge a déclaré que Schulte n'était "", mais qu'il était au contraire "" contre d'autres personnes de l'agence qui, selon lui, avaient ignoré ses plaintes concernant l'environnement de travail.Furman a déclaré que Schulte avait poursuivi ses crimes derrière les barreaux en essayant de faire fuir d'autres documents classifiés et en créant un fichier caché sur son ordinateur qui contenait 2 400 images d'abus sexuels sur des enfants qu'il continuait à visionner depuis la prison.Au cours d'une audience de deux heures, M. Furman a pris connaissance d'une lettre d'une page transmise par le gouvernement et émanant du directeur adjoint de la CIA, David S. Cohen, qui décrivait les crimes de M. Schulte comme ayant causé "".Il ajoute : "Un vice de procédure a été déclaré lors du procès initial de M. Schulte en 2020, les jurés s'étant retrouvés dans l'impasse sur les chefs d'accusation les plus graves, notamment la collecte et la transmission illégales d'informations relatives à la défense nationale. Il a été condamné lors d'un procès en juillet 2022 pour des accusations liées à la fuite d'informations classifiées.À l'automne dernier, il a été condamné dans l'affaire des images d'abus sexuels sur des enfants, qui a débuté lorsqu'un ordinateur que Schulte possédait après avoir quitté la CIA et déménagé de Virginie à New York s'est avéré contenir les images et les vidéos qu'il avait téléchargées sur l'internet entre 2009 et mars 2017.Le juge a décrit ce procès comme "" dans lequel "".Pourtant, a noté M. Furman, M. Schulte n'a pas non plus été en mesure d'exprimer des remords pour ces crimes.Furman a précisé que la majeure partie de la peine de 40 ans était liée au vol de la CIA, tandis que six ans et huit mois étaient consacrés aux condamnations pour les documents relatifs aux abus sexuels commis sur des enfants.Dans un communiqué, le procureur Damian Williams a déclaré que Schulte avait "".", a poursuivi M. Williams, "Cour fédérale de ManhattanQuel est votre avis sur le sujet ?