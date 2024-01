Pendant cinq mois, en 2023, des pirates ont volé les données génétiques et ancestrales de sept millions d'utilisateurs, soit environ la moitié de la clientèle de 23andMe. Les pirates ont accédé pour la première fois aux données génétiques sensibles des clients en avril 2023, mais 23andMe n'a eu connaissance de la violation qu'en octobre, lorsque les informations volées ont été publiées sur Reddit et d'autres forums en ligne.Selon la plainte déposée, l'entreprise n'a pas informé les clients d'origine juive, ashkénaze et chinoise que leurs données génétiques sensibles étaient spécifiquement ciblées, après avoir appris que ces données étaient partagées et vendues sur le dark web dans des "". Il s'agit de la dernière des 30 actions en justice liées à la violation.Dans une lettre adressée à certaines personnes en décembre, 23andMe a blâmé ses propres utilisateurs qui "".Quel est votre avis sur cette affaire ?