Les entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA) devront commencer à communiquer leurs tests de sécurité au gouvernement américain

Le Conseil de l'intelligence artificielle de la Maison-Blanche doit se réunir lundi pour faire le point sur les progrès réalisés dans le cadre du décret que le président Joe Biden a signé il y a trois mois pour gérer cette technologie en évolution rapide. L'un des principaux objectifs à atteindre dans les 90 jours était l'obligation, en vertu de la loi sur la production de défense, pour les entreprises spécialisées dans l'IA de partager des informations essentielles avec le ministère du commerce, notamment les tests de sécurité.Ben Buchanan, conseiller spécial de la Maison-Blanche pour l'IA, a déclaré dans une interview que le gouvernement voulait "".Les éditeurs de logiciels se sont engagés à respecter un ensemble de catégories pour les tests de sécurité, mais les entreprises ne sont pas encore tenues de se conformer à une norme commune pour les tests. L'Institut national des normes et de la technologie du gouvernement développera un cadre uniforme pour évaluer la sécurité, dans le cadre de l'ordonnance signée par M. Biden en octobre.L'IA est devenue l'une des principales préoccupations du gouvernement fédéral en matière d'économie et de sécurité nationale, compte tenu des investissements et des incertitudes engendrés par le lancement de nouveaux outils d'IA tels que ChatGPT, qui peuvent générer du texte, des images et des sons. L'administration Biden envisage également une législation au niveau du Congrès et travaille avec d'autres pays et l'Union européenne sur les règles de gestion de la technologie.Le ministère du commerce a élaboré un projet de règlement concernant les sociétés américaines d'informatique en nuage qui fournissent des serveurs à des développeurs d'IA étrangers. Neuf agences fédérales, dont les départements de la défense, des transports, du trésor et de la santé et des services sociaux, ont réalisé des évaluations des risques concernant l'utilisation de l'IA dans les infrastructures nationales essentielles, telles que le réseau électrique.Le gouvernement a également intensifié le recrutement d'experts en IA et de scientifiques des données dans les agences fédérales. "", a déclaré M. Buchanan. "Source : L'administration BidenPensez-vous que ces mesures sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?