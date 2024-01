Le Récit du NLRB sur les Pratiques Contestées de l'Entreprise

Un directeur régional du NLRB a déposé une plainte contre SpaceX, alléguant qu'elle avait illégalement licencié huit employés qui avaient rédigé et distribué une lettre ouverte sur Musk en 2022. Une plainte n'est pas une décision, elle signifie que le bureau régional a enquêté sur les accusations et les a jugées fondées. Le NLRB a déclaré que la plainte demandait la réintégration des employés, des arriérés de salaire et des lettres d'excuses aux employés licenciés. Si SpaceX ne règle pas les accusations, l'entreprise devrait être entendue par un juge administratif du NLRB à partir du 5 mars.SpaceX affirme que les membres du NLRB agissent à la fois en tant que procureur et en tant que juge, violant ainsi la séparation des pouvoirs. Cette affaire survient après une lettre ouverte des employés critiquant le comportement d'Elon Musk , ce qui a conduit à leur licenciement, et SpaceX qualifie l'activité des employés d' « inacceptable ». Les avocats des employés licenciés dénoncent une « campagne d'intimidation et de coercition » de SpaceX. La société demande une injonction préliminaire pour mettre fin à la procédure, arguant qu'elle serait inconstitutionnelle.Les juges administratifs du NLRB sont désignés comme des « fonctionnaires des États-Unis » en vertu de la clause de nomination de la Constitution, plutôt que de simples employés. Cette désignation repose sur divers critères, dont la nature permanente de leurs fonctions, qui incluent la présidence d'audiences contradictoires, la réception de témoignages, la gestion des dossiers administratifs et la préparation de propositions de conclusions et d'opinions, selon les arguments avancés par SpaceX. La société a qualifié l'activité des employés de « inacceptable ».SpaceX a procédé rapidement au licenciement des employés, et la présidente Gwynne Shotwell a expliqué dans un courriel adressé à l'ensemble du personnel que « la lettre, les sollicitations et le processus global ont mis les employés dans une position inconfortable, les intimidant et les brimant, voire les mettant en colère, car la lettre les a incités à signer quelque chose qui ne reflétait pas leurs opinions. » Shotwell a souligné qu'il est inacceptable d'envoyer des courriers électroniques non sollicités à des milliers de personnes dans l'ensemble de l'entreprise, les incitant à signer des lettres et à répondre à des enquêtes non parrainées pendant leurs heures de travail. Les employés licenciés ont déposé une plainte auprès du NLRB en novembre 2022.Le communiqué du NLRB rapporte que SpaceX a informé d'autres employés que les huit personnes avaient été renvoyées en raison de leur participation à la lettre ouverte. La société a interrogé d'autres employés au sujet de la lettre (leur demandant de ne pas discuter des entretiens d'enquête), créé une atmosphère de surveillance (y compris la lecture et la présentation de captures d'écran de communications entre employés), déprécié la participation à la lettre ouverte, et a entravé la distribution de ladite lettre. De plus, l'employeur a incité les employés à démissionner, les menaçant de licenciement s'ils s'engageaient dans des activités concertées protégées.Le cabinet d'avocats des employés licenciés a publié un communiqué de presse indiquant que la plainte du NLRB fait état de 37 violations du droit du travail pour déclarations coercitives, menaces implicites, interrogatoires, instructions illégales, création d'une impression de surveillance et représailles en cas d'implication dans une activité concertée protégée.« Les accusations découlent de la réponse de l'entreprise à la lettre des employés adressée à l'équipe de direction de SpaceX, qui exprimait son inquiétude quant aux allégations de harcèlement sexuel de la part du PDG Elon Musk, et à son comportement nuisible sur Twitter qui a porté atteinte à la réputation de l'entreprise, infecté la culture de l'entreprise et créé un environnement de travail toxique, a déclaré le cabinet d'avocats. En réponse au plaidoyer des employés en faveur d'un changement systémique pour corriger ces problèmes, SpaceX a lancé une campagne d'intimidation et de coercition : en entraînant les employés dans des interrogatoires clandestins par les RH, en prétendant faussement que les réunions étaient protégées par le secret professionnel, et en disant aux employés de garder les réunions secrètes, même vis-à-vis de leurs supérieurs. »Bien que huit employés aient porté plainte auprès du NLRB, le communiqué de presse indique que SpaceX a licencié neuf personnes pour leur implication dans la lettre. L'employée licenciée Deborah Lawrence a déclaré que « la mentalité " priorité à la mission" de SpaceX nuit à tous les membres de l'organisation en permettant aux gens de s'en tirer avec des comportements nuisibles, y compris le harcèlement, le pelotage et la violence physique, dirigés de manière disproportionnée contre les femmes. Cette culture toxique a entraîné la démission de nombreuses personnes qui travaillaient dur et qui étaient par ailleurs très motivées par la mission de l'entreprise. Nous avons écrit cette lettre ouverte à la direction non pas par méchanceté, mais parce que nous nous soucions de la mission et des personnes qui nous entourent ».Tom Moline, un autre employé licencié impliqué dans l'affaire, a déclaré : « Je n'avais aucun doute que le NLRB reconnaîtrait les actions de SpaceX pour ce qu'elles étaient : de faibles tentatives pour me punir, m'intimider et me réduire au silence, ainsi que des centaines d'autres travailleurs qui ont simplement cherché à améliorer les conditions de travail et à lutter contre la culture toxique établie par Elon Musk, mise en œuvre par Gwynne Shotwell et autorisée par tous les niveaux de la direction de SpaceX. Nous ne nous laisserons pas réduire au silence, et je suis certain que SpaceX sera tenue responsable de ses actions illégales. »L'action en justice entamée par SpaceX contre le National Labor Relations Board, qui remet en question la constitutionnalité de la structure de l'agence, suscite des inquiétudes quant à l'équilibre délicat entre les droits des employés et les responsabilités des employeurs. D'un côté, la contestation de SpaceX peut être interprétée comme une tentative de défendre ses intérêts et de remettre en question la validité des accusations portées contre elle. Néanmoins, cette démarche soulève des interrogations quant à la capacité des employés de faire valoir leurs droits et de critiquer leurs employeurs sans craindre des représailles injustifiées.D'un autre côté, les allégations du NLRB selon lesquelles SpaceX aurait licencié des employés en raison de critiques exprimées soulèvent des préoccupations majeures en ce qui concerne la liberté d'expression au sein de l'entreprise. Si ces accusations se révèlent fondées, cela met en lumière des inquiétudes sérieuses quant à la culture organisationnelle de SpaceX et à la protection des droits des employés de s'exprimer sur des questions pertinentes.Les déclarations des employés licenciés mettent en lumière des préoccupations sérieuses concernant la culture de SpaceX. La mention d'une mentalité « priorité à la mission » et la violence dirigée de manière disproportionnée contre les femmes, soulève des inquiétudes sur la manière dont l'entreprise gère les problèmes de comportement au sein de son personnel. La description d'une culture toxique ayant entraîné la démission de nombreux employés dévoués, motivés par la mission de l'entreprise, pointe vers des défis organisationnels profonds. Le fait que ces employés aient choisi de s'exprimer par le biais d'une lettre ouverte indique un niveau de frustration et de préoccupation significatif. Les déclarations des employés licenciés soulèvent également la question cruciale de la responsabilité des entreprises envers leur culture organisationnelle et la protection des droits des employés.Cette affaire souligne l'importance de maintenir un équilibre équitable entre les droits des employés et les responsabilités des employeurs. Cette affaire souligne l'importance de maintenir un équilibre équitable entre les droits des employés et les responsabilités des employeurs. Elle met par ailleurs en évidence la nécessité d'un cadre juridique robuste pour prévenir les représailles injustifiées et protéger les travailleurs. L'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions importantes sur la manière dont les entreprises gèrent les problèmes de culture interne et de relations de travail.