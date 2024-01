Bankman-Fried a plaidé non coupable, affirmant qu’il avait commis des erreurs, mais qu’il avait agi de bonne foi

Pourquoi Banman-Fried devait-il faire face à un deuxième procès après sa condamnation ?

Le ministère américain de la Justice considère la condamnation de Bankman-Fried comme une « victoire marquante »

Le 2 novembre, le jury a rendu son verdict après moins de cinq heures de délibérations. Cela conclut une superbe chute pour l’ancien milliardaire de 31 ans et l’un des visages les plus connus de l’industrie de la cryptomonnaie. Bankman-Fried a été arrêté l'année dernière après la faillite de sa société, FTX. Il risque désormais des décennies de prison. Sa condamnation a été fixée au 28 mars de l'année prochaine.Selon l’accusation, Bankman-Fried a menti aux investisseurs et aux prêteurs de FTX et de sa société sœur, le fonds spéculatif Alameda Research, qui détenait les fonds des clients de FTX sur un compte bancaire. Au lieu de protéger ces fonds, comme il l’avait promis publiquement, il les a utilisés pour rembourser les créanciers d’Alameda, acheter des biens immobiliers et faire des investissements et des dons politiques.Quand FTX a sombré dans la faillite, Alameda devait 8 milliards de dollars à FTX, laissant environ un million de clients dans l’incertitude quant au recouvrement de leurs fonds. « Il a pris l’argent. Il savait que c’était mal. Il l’a fait quand même, parce qu’il pensait être plus intelligent et meilleur que les autres. Il s'était persuadé qu’il pouvait se sortir de ce pétrin », a déclaré l’assistant du procureur américain Nicolas Roos dans son réquisitoire.Il a même pris le risque de témoigner à la barre, espérant convaincre les jurés que le gouvernement n’avait pas prouvé qu’il avait agi avec une intention criminelle.Face aux questions du procureur fédéral Danielle Sassoon, Bankman-Fried a adopté une stratégie de défense basée sur l’amnésie sélective. Il a répété à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait pas des détails de ce qu’il avait fait et dit lorsqu’il dirigeait FTX. Il a répondu « Je ne suis pas sûr » ou « Je ne me souviens pas » à de nombreuses questions, selon les rapports des médias présents au procès.Le New York Times indique qu'il l'a fait a plus de 100 reprises : « Sam Bankman-Fried a affirmé devant le tribunal plus de 100 fois lundi qu'il ne se souvenait pas des aspects de son prétendu vol de 10 milliards de dollars auprès des utilisateurs de FTX – mais a admis que son fonds spéculatif avait pu « emprunter » une fortune à sa bourse crypto ».Sassoon a présenté aux jurés une multitude de tweets, d’emails et d’extraits de podcasts révélant que le diplômé du MIT avait en fait dit des dizaines de choses dont il prétendait ne pas se souvenir. Elle a notamment mis en évidence les incohérences entre ses déclarations publiques et la façon dont il gérait son empire crypto avant qu’il ne s’effondre spectaculairement en novembre.Bankman-Fried a « insisté sur le fait qu’il ne se souvenait pas de grand-chose de ce qu’il avait dit publiquement » et « a ajouté qu’il n’était pas impliqué de manière significative dans le fonds spéculatif qu’il avait fondé, Alameda Research ».Il a également nié à plusieurs reprises se souvenir de ce qu'il avait dit en privé. Il a par exemple déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir qualifié certains membres de la communauté crypto de « stupides enfoirés » et a avoué à un journaliste que sa pression publique en faveur d'une surveillance gouvernementale n'était « que des relations publiques ».Sassoon a également interrogé Bankman-Fried sur la relation entre FTX et Alameda Research, le fonds spéculatif qu’il a fondé et dont il possédait 90 % des parts. Elle a démontré que Alameda disposait d’une ligne de crédit illimitée sur FTX, ce qui lui permettait de retirer des milliards de dollars qu’il ne possédait pas et d’influencer les prix des cryptomonnaies à son avantage. Après beaucoup d’insistance, Bankman-Fried a finalement confirmé cet aspect du vaste dossier de fraude et de conspiration des procureurs en disant « Je ne le nie pas ». Mais il a semblé revenir sur cet aveu quelques heures plus tard, en disant « Je ne suis pas sûr » lorsqu’on lui a demandé si Alameda était autorisé à dépasser les limites normales d’empruntBankman-Fried a également tenté de minimiser son implication dans les activités de trading d’Alameda, en disant qu’il n’était pas « impliqué » dans le trading au sens strict du terme en répondant « Cela dépend de ce que vous entendez par trading ». Sassoon lui a alors montré plusieurs exemples où Bankman-Fried ordonnait à ses subordonnés de faire des transactions sur Alameda« Il y a eu un mauvais jugement », a dit son avocat principal Mark Cohen, présentant le portrait d’un mathématicien passionné qui a été dépassé par la croissance rapide de ses entreprises. « Cela ne constitue pas un crime ».La condamnation du milliardaire de 31 ans est attendue le 28 mars 2024 et devrait inclure des ordonnances de confiscation et de restitution pour les victimes de ses crimes. Dans leur lettre, les procureurs ont également déclaré que la tenue d'un deuxième procès irait à l'encontre du « vif intérêt du public dans une résolution rapide » de l'affaire.En novembre, Bankman-Fried a été accusé d'avoir volé 8 milliards de dollars aux clients de FTX. Un jury l'a ensuite reconnu coupable des sept chefs d'accusation, dont fraude électronique, complot de fraude électronique et trois accusations de complot.Cependant, il a également été inculpé de six chefs d'accusation supplémentaires non inclus dans le premier procès. Les accusations qui ont été laissées de côté comprenaient le complot en vue de contribuer illégalement à la campagne, le complot en vue de corrompre des fonctionnaires étrangers et deux autres chefs d'accusation de complot.Ces accusations ont été retirées du premier procès car elles n'ont pas été acceptées dans le cadre de son extradition des Bahamas en décembre 2022.Les procureurs avaient alors décidé que les accusations supplémentaires seraient présentées pour un deuxième procès en 2024.Cependant, dans la dernière lettre, ils ont indiqué qu'un deuxième procès n'affecterait pas la durée de la peine d'emprisonnement de Bankman-Fried selon les directives fédérales recommandées, car le juge Lewis Kaplan pourrait prendre en compte l'ensemble de la conduite de Bankman-Fried lors de sa condamnation pour les chefs d'accusation pour lesquels il a été reconnu coupable.Le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX, aujourd’hui en faillite, risque des décennies de prison. Il devrait faire appel de sa condamnation.Le ministère américain de la Justice, selon Jordan Estes, ancien procureur américain et associé du cabinet d’avocats Kramer Levin, considère la condamnation de Bankman-Fried comme une « victoire marquante », en tant que premier scalp d'une figure publique de grande envergure de la crypto.Bien qu'il ait été accusé de fraude à l'ancienne, Bankman-Fried était une royauté de la cryptographie, ce qui confère à sa condamnation une importance symbolique, explique Estes. Le DoJ, dit-elle, a envoyé « un message à l’industrie de la cryptographie selon lequel la fraude et les agissements ne doivent pas être tolérés ».Dans les cercles crypto, le procès de Bankman-Fried a été considéré comme un « embarras galactique », un spectacle secondaire dont le résultat aurait peu d’effet sur les perspectives ou la trajectoire des entreprises crypto restantes, mais a jeté un nuage noir sur l’industrie et a attiré un torrent de critiques peu flatteuses de la presse.Le procès a été suivi de près par les régulateurs, les investisseurs et la communauté du crypto pour ses implications pour le secteur dans son ensemble, qui n’a pas réussi à se remettre du tumulte du marché de l’année dernière. Il a été considéré comme un symbole des problèmes du secteur, que les principaux régulateurs aux États-Unis ont décrit comme infesté de criminalité. Pour mémoire, en 2021, le DOJ a annoncé la formation d’une équipe spécialisée dans l’application des crypto-monnaies pour « s’attaquer aux enquêtes complexes et aux poursuites concernant les utilisations criminelles abusives de la crypto-monnaie », a-t-il indiqué. Mais jusqu’à présent, l’agence avait obtenu peu de condamnations historiques.Source : lettre des procureursQue pensez-vous du verdict du premier procès de Sam Bankman-Fried ? Est-il juste ou trop sévère ?Croyez-vous à l’innocence de Sam Bankman-Fried ou pensez-vous qu’il a commis des fraudes intentionnelles ?Quel impact la chute de Sam Bankman-Fried et de FTX a-t-elle eu sur le monde de la cryptomonnaie ? Est-ce une opportunité ou une menace pour le développement de cette technologie ?Quelle est votre opinion sur la réglementation des cryptomonnaies ? Faut-il les encadrer davantage ou les laisser libres ?Quelle est votre attitude face aux dons de Sam Bankman-Fried à des causes politiques et caritatives ? Est-ce une preuve de sa générosité ou une tentative de se racheter une image ?