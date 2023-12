Google accepte un règlement à l'amiable après avoir été accusé de collecter à tort des données d'utilisateurs via le mode Incognito de Chrome

Tous ces détails ont été mentionnés dans des documents publiés mardi par la juge Yvonne Rogers, du tribunal américain de Californie. L'entreprise a dit oui à une feuille contraignante qu'elle espérait finaliser dans un mois. Elle espérait ensuite la présenter dans un délai de deux mois, mais en ce qui concerne les termes mentionnés dans le document, la décision n'a pas encore été prise.Si et quand il sera approuvé, on devrait voir se résoudre la bataille qui remonte à l'été 2020. C'est à ce moment-là que des citoyens de Californie ont indiqué dans une déclaration qu'ils étaient suivis par le leader des moteurs de recherche, bien qu'ils aient choisi d'utiliser son mode Incognito pour naviguer sur le web. Ils ont même allégué que le mode incognito avait fini par faire beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais dû faire. Il s'agit notamment du suivi, de la collecte d'adresses IP, de l'obtention de données à partir d'appareils et du navigateur, et même de l'obtention de contenu en ligne.La plainte déposée dans le cadre de cette affaire affirme que Google a violé plusieurs lois sur les écoutes téléphoniques et qu'il a pris part à l'épreuve de l'intrusion par rapport à l'isolement. Cette dernière est le nom donné à une loi largement classifiée qui permet aux gens de poursuivre en justice pour toutes sortes de lois sur la protection de la vie privée qui auraient été désobéies.Google a demandé aux citoyens de rejeter toutes les plaintes déposées à son encontre et de ne même pas prendre part à un procès. L'entreprise a expliqué que les utilisateurs avaient d'abord donné leur consentement, puisque leurs données avaient été collectées et utilisées à des fins publicitaires. Cela fait partie de la politique actuelle de Google en matière de protection de la vie privée et était également mentionné dans ses conditions d'utilisation.Les accords ont révélé comment Google finit par suivre les utilisateurs chaque fois qu'ils visitent des sites web et choisissent d'utiliser les services de Google. En fin de compte, Google utilise ces informations pour son propre compte, y compris pour la publicité, comme l'explique le jugement sommaire. L'argument a été rejeté par les plaignants, qui ont expliqué que les règles d'utilisation du géant de la technologie ne décrivaient pas en détail la manière dont il collectait les données des utilisateurs qui naviguaient via l'option Incognito.Étant donné que Google n'a jamais mentionné en termes clairs et gras qu'il collectait des données en mode Incognito, il est choquant de constater qu'il a jugé bon de pister les utilisateurs et de collecter des informations sans leur consentement.Dans le passé, les plaignants ont ajouté que les utilisateurs qui obtiendraient gain de cause à l'issue du procès pourraient obtenir des injonctions à l'encontre de Google, mais qu'ils ne recevraient aucune sorte de dommages-intérêts.Source : Yvonne Rogers, juge du tribunal américain de Californie.Quel est votre avis sur le sujet ?