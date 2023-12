Les impressionnantes casseroles judiciaires d'Elon Musk de 2023 : il est attendu au tribunal pour les nombreux procès au sujet de Twitter désormais X

Musk poursuit le cabinet d'avocats qui a aidé Twitter à le contraindre à racheter l'entreprise

Musk en voulait apparemment au cabinet d’avocats qui a aidé Twitter à le forcer à finaliser la fusion. En juillet, X Corp. a poursuivi Wachtell, Lipton, Rosen & Katz pour tenter de récupérer les 90 millions de dollars que Twitter avait versés au cabinet avant que Musk ne finalise l'acquisition.« Cette action en réparation équitable découle d'un effort de Wachtell visant à modifier fondamentalement ses modalités d'honoraires en tant que conseiller juridique au crépuscule de sa représentation de Twitter pour obtenir un paiement de bonus inapproprié en violation de ses obligations fiduciaires et éthiques envers son client », a affirmé la plainte intentée par X Corp., la société qui a succédé à Twitter. « Wachtell a exploité une entreprise cliente laissée sans protection par des fiduciaires boiteux qui avaient perdu leur motivation à agir dans le meilleur intérêt de Twitter en attendant sa vente imminente à Elon Musk et ses entités, X Holdings I, Inc. et X Holdings II, Inc. »Lorsque Musk a tenté de se retirer de son engagement d’acheter Twitter, la société a embauché Wachtell en juillet 2022 pour gérer le procès qui a finalement forcé Musk à finaliser la fusion. Musk a finalement honoré le contrat de fusion en octobre lorsqu’il est devenu évident qu’il perdrait probablement devant les tribunaux.L'accord Musk/Twitter a été conclu le 27 octobre. Wachtell aurait facturé à Twitter 90 millions de dollars pour plusieurs mois de travail, dont 84,3 millions de dollars ont été payés le jour de la clôture de la fusion. Les frais de 90 millions de dollars comprenaient des factures antérieures totalisant près de 18 millions de dollars, selon la plainte.« Conscient que personne ayant un intérêt économique dans le bien-être financier de Twitter ne s'occupait du magasin, Wachtell s'est arrangé pour remplir ses poches avec les fonds de la caisse enregistreuse de l'entreprise pendant que les clés étaient remises aux Parties d'Elon Musk [ndlr. les entités détenues par Elon Musk] », indique la plainte. La majeure partie de cet argent a été versée à Wachtell quelques heures avant la clôture de la fusion.Alors que Twitter a payé la facture juridique de Wachtell avant que Musk ne puisse bloquer le paiement, des dizaines de poursuites allèguent que X a refusé de payer les factures dues à d'autres sociétés qui ont commencé à fournir des services à Twitterle rachat de Musk.Les poursuites ont été déposées par des éditeurs de logiciels, des propriétaires, des sociétés de planification d'événements, une compagnie de jets privés, un rénovateur de bureaux, des consultants et d'autres sociétés. Les poursuites ont aidé certaines entreprises à obtenir des paiements via des règlements, mais X a continué à lutter contre de nombreuses allégations.Les employés licenciés après la fusion se battent depuis un an pour obtenir une indemnité de départ de Musk. Une plainte en recours collectif déposée en novembre 2022 visait à obtenir des dommages-intérêts financiers, alléguant que les employés licenciés n'avaient pas reçu d'indemnités de départ ni le préavis requis par les lois fédérale et californienne sur les notifications d'adaptation et de recyclage des travailleurs (WARN).En janvier 2023, Twitter a remporté une décision d'un tribunal fédéral qui a contraint les plaignants à recourir à l'arbitrage, mais la société d'Elon Musk a ensuite refusé de payer sa part des frais d'arbitrage. Ce n'est qu'en septembre que X Corp. a accepté de négocier un règlement sur les demandes d'arbitrage d'environ 2 000 anciens employés.« Après 10 mois de pressions dans toutes les directions, nous avons réussi à amener Twitter à la table », écrivait à l'époque l'avocate Shannon Liss-Riordan dans une note adressée à ses clients. « Twitter veut jouer le rôle de médiateur avec nous dans une tentative globale de régler toutes les réclamations que nous avons déposées ».Depuis lors, il n'y a pas eu de progrès significatif dans les négociations, a déclaré Liss-Riordan le 18 décembre. « Il n'y a pas eu de résolution. Nous avançons avec notre douzaine de procès devant les tribunaux et environ 2 000 arbitrages individuels », a-t-elle déclaré. Le 22 décembre, un juge du tribunal de district américain du district nord de Californie a rejeté la requête de Twitter visant à rejeter une plainte pour rupture de contrat liée aux primes impayées des employés.Un autre recours collectif déposé en juin alléguait que X n'avait pas versé les primes promises aux employés actuels et anciens restés dans l'entreprise après l'acquisition de Musk. La requête de X visant à rejeter cette affaire est en cours.Dans une autre affaire encore, l'ancien PDG de Twitter, Parag Agrawal, et deux autres dirigeants licenciés par Musk ont poursuivi l'entreprise en justice en avril pour obtenir 1,1 million de dollars pour frais juridiques que X a refusé de rembourser. En octobre, la juge Kathaleen McCormick de la Cour de la chancellerie du Delaware a statué que l'entreprise de Musk devait payer les dépenses.Enfin, l'ancien responsable de la sécurité de Twitter, Alan Rosa, a poursuivi Elon Musk et X Corp. plus tôt ce mois-ci, alléguant qu'il avait été illégalement licencié pour s'être opposé aux fortes coupes budgétaires mises en œuvre peu après le rachat du réseau social par Musk. Rosa a déclaré qu'il avait tenté de résoudre ses réclamations par arbitrage, mais qu'il avait finalement intenté une action en justice parce que X « avait refusé de payer sa part des frais d'arbitrage malgré l'ordre du JAMS [Judicial Arbitration and Mediation Services] de le faire ».Woodfield, un ancien ingénieur réseau senior qui avait travaillé au bureau de Twitter à Seattle, allègue dans sa plainte que le Twitter de Musk (maintenant connu sous le nom de X) avait promis, puis n'avait pas payé son indemnité de départ, et, plus tard, a retardé le règlement alternatif des différends en ne payant pas les frais nécessaires pour avancer dans le système d'arbitrage JAMS.Selon le site Web de JAMS, « Pour les affaires bipartites, les frais de dépôt sont de 2 000 $ » et « Pour les affaires fondées sur une clause ou un accord requis comme condition d'emploi, l'employé n'est tenu de payer que 400 $. »Puisque JAMS a décidé que ces frais de base s’appliquaient à tous les niveaux aux 2 200 cas d’arbitrage de X, cela s’élèverait à environ 3,5 millions de dollars, et d’autres frais pourraient éventuellement suivre.Musk a également dû faire face à des actions en justice de la part de l’Union européenne, qui a mis en place de nouvelles lois sur les fausses informations et la propagande russe. En septembre, l’UE a adressé un avertissement à Musk pour qu’il se conforme à ces lois, après avoir constaté que X - anciennement connu sous le nom de Twitter - avait le taux le plus élevé de publications contenant de la désinformation de toutes les grandes plateformes de médias sociaux.Le Centre de lutte contre la haine numérique (CCDH) a publié un rapport suggérant que X (anciennement Twitter) ne parvient pas à supprimer les publications qui violent ses propres règles communautaires en matière de désinformation, d'antisémitisme, d'islamophobie et d'autres discours de haine. Les chercheurs de l’étude du CCDH ont signalé aux modérateurs X le 31 octobre 200 messages « haineux » sur la guerre entre Israël et le Hamas qui enfreignaient les règles de la plateforme, constatant que 98 % des messages restaient toujours en ligne après avoir accordé sept jours pour traiter les rapports.S'appuyant sur cette étude, l’UE a accusé X de ne pas faire assez pour vérifier la véracité des informations diffusées sur son réseau et de ne pas supprimer les comptes liés à des acteurs étrangers malveillants. L’UE a également reproché à X de ne pas coopérer avec les autorités nationales chargées de lutter contre la désinformation. En décembre, la Commission européenne a lancé une action en justice contre X en vertu de sa loi phare pour les plateformes en ligne, la loi sur les services numériques (DSA). La Commission a affirmé que X ne respectait pas ses obligations de retirer les contenus illégaux, tels que les discours de haine, l’incitation à la violence, la pornographie infantile et le terrorisme, de sa plateforme. La Commission a également reproché à X de ne pas fournir aux utilisateurs des informations suffisantes sur la manière dont il modère les contenus et de ne pas leur offrir des voies de recours efficaces en cas de suppression injustifiée de leurs publications.Musk a à plusieurs reprises blâmé des tiers pour les problèmes financiers de X, qui sont en grande partie dus au fait que les annonceurs ne veulent pas être associés à des contenus offensants et controversés qui étaient auparavant plus fortement modérés avant que Musk ne supprime le personnel de l'entreprise.L'une des baisses les plus importantes des dépenses publicitaires s'est produite après un rapport du 16 novembre de Media Matters selon lequel les publicités d'entreprise étaient placées « à côté de contenus vantant Adolf Hitler et son parti nazi ». X Corp de Musk a répondu en poursuivant Media Matters quelques jours plus tard, affirmant que le groupe « avait manipulé les algorithmes régissant l'expérience utilisateur sur X pour contourner les mesures de protection et créer des images des publications payantes des plus grands annonceurs de X à côté de contenus racistes et incendiaires ».La plainte a été déposée devant le tribunal de district américain du district nord du Texas. Il n’y a pas encore de mises à jour significatives sur l’affaire.X Corp. avait déjà intenté une action en justice similaire contre le Centre à but non lucratif pour contrer la haine numérique (CCDH), affirmant que le groupe « avait obtenu un accès inapproprié » aux données et avait « fait une sélection parmi les centaines de millions de messages publiés chaque jour sur X » afin « d'affirmer à tort qu'elle disposait d'un support statistique montrant que la plateforme est submergée de contenus nuisibles ».Le CCDC a déposé une requête pour rejeter le procès de X le 16 novembre, affirmant que ses actions constituaient « une activité de collecte d'informations en faveur des discours et des reportages protégés des accusés du CCDH ». La requête et l'affaire sont toujours en attente devant le tribunal de district américain du district nord de Californie.Tout comme Tesla, le réseau social anciennement appelé Twitter a été pris dans les batailles de longue date de Musk avec la Securities and Exchange Commission. La SEC a poursuivi Musk en octobre, affirmant qu'il avait refusé de comparaître pour une troisième série de témoignages dans le cadre d'une enquête visant à déterminer s'il avait violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières avec ses achats d'actions Twitter en 2022.Musk a répondu en novembre en demandant au tribunal de bloquer l'assignation à comparaître de la SEC et a affirmé que l'agence le « harcelait ». Musk a rapidement perdu sa tentative d'éviter de témoigner, puisqu'une juge fédérale a déclaré ce mois-ci qu'elle rendrait une ordonnance obligeant Musk à témoigner si les parties ne s'entendaient pas sur la logistique de sa prochaine déposition.L'enquête se concentre en partie sur la façon dont Musk, avant d'acheter purement et simplement Twitter, a acquis une participation de 9 % dans la société et n'a pas divulgué cette participation dans les 10 jours, comme l'exige la loi américaine. Musk a été poursuivi pour diffamation début octobre par Benjamin Brody, 22 ans, dont le procès a déclaré que Musk avait amplifié de fausses allégations provenant « d'un compte Twitter anonyme d'extrême droite » qui accusait Brody d'être impliqué dans un groupe néo-nazi.« Dans un autre exemple de la série de calomnies d'Elon Musk, il a faussement déclaré au monde que Ben Brody avait participé à une violente bagarre de rue au nom d'un groupe extrémiste néo-nazi », indique la plainte. « Musk a également déclaré à tort que la participation présumée de Ben Brody à la bagarre extrémiste signifiait que l'incident était probablement une opération sous fausse bannière visant à tromper le public américain ».Le dossier de Brody contre Musk demande au moins 1 million de dollars et est en attente devant le tribunal de district du comté de Travis, au Texas. 