Le Japon mettra fin au monopole des boutiques d'applications en 2024 : les géants de la technologie comme Apple et Google devront autoriser les boutiques d'applications et les paiements externes

La loi proposée empêcherait les entreprises qui fournissent des systèmes d'exploitation pour smartphones, telles qu'Apple et Google, de monopoliser les opérations des boutiques d'applications et les systèmes de paiement. Cela encouragerait la concurrence d'autres entreprises et pourrait conduire à une baisse des prix, à des applications plus innovantes et à une meilleure expérience globale pour les utilisateurs.Le pouvoir détenu par les grandes entreprises technologiques telles qu'Apple et Google suscite de plus en plus d'inquiétudes. Récemment, ces entreprises ont été accusées d'utiliser leur forte position sur le marché pour entraver la concurrence et réaliser des profits excessifs sur le dos des développeurs et des utilisateurs.Si la loi du gouvernement japonais est adoptée, elle pourrait avoir un impact significatif sur le marché mondial des applications mobiles. Apple et Google contrôlent actuellement la grande majorité du marché, et leur emprise sur le marché pourrait être affaiblie s'ils sont contraints d'ouvrir leurs boutiques d'applications à la concurrence.La loi proposée pourrait également profiter aux entreprises technologiques japonaises, qui pourraient développer leurs propres boutiques d'applications et systèmes de paiement. Cela pourrait les aider à se développer et à concurrencer les géants internationaux.Source : Rapport de NikkeiQue pensez-vous de cette mesure prise par le gouvernement japonais ?