Stephen Thaler souhaitait obtenir deux brevets au Royaume-Uni pour des inventions qu'il dit avoir été conçues par sa "" appelée DABUS. Sa tentative d'enregistrement des brevets a été refusée par l'Office britannique de la propriété intellectuelle (IPO) au motif que l'inventeur doit être un être humain ou une entreprise, et non une machine.M. Thaler a fait appel devant la Cour suprême du Royaume-Uni, qui l'a rejeté à l'unanimité, car selon la loi britannique sur les brevets, "". Le juge David Kitchin a déclaré dans la décision écrite de la Cour que l'affaire ne concernait pas la question plus large de savoir si les avancées techniques générées par des machines agissant de manière autonome et alimentées par l'IA devraient être brevetables.Les avocats de M. Thaler ont déclaré dans un communiqué que la décision "".Un porte-parole de l'IPO s'est félicité de la décision "". Il a ajouté qu'il existait des "" et que le gouvernement continuerait d'examiner ce domaine du droit.Au début de l'année, M. Thaler a perdu un procès similaire aux États-Unis, où la Cour suprême a refusé d'entendre un recours contre le refus de l'Office américain des brevets et des marques de délivrer des brevets pour des inventions créées par son système d'intelligence artificielle.Giles Parsons, associé du cabinet d'avocats Browne Jacobson, qui n'a pas été impliqué dans l'affaire, a déclaré que la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni n'était pas surprenante. "", a-t-il déclaré. "Rajvinder Jagdev, associé en propriété intellectuelle au sein du cabinet Powell Gilbert, a déclaré que la décision faisait suite à des décisions similaires rendues par des tribunaux en Europe, en Australie et aux États-Unis, et qu'elle avait "". Mais il a ajouté : "".Le mois dernier, dans une affaire distincte, la Haute Cour de Londres a jugé que les réseaux neuronaux artificiels pouvaient bénéficier d'une protection par brevet en vertu de la législation britannique.Source : Cour suprême du Royaume-UniPensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?