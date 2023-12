Le Sénat a présenté cette semaine un projet de loi bipartisan visant à interdire l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale et la collecte de données biométriques faciales par l'administration de la sécurité des transports (TSA) dans les aéroports américains. Le projet de loi du Sénat supprimerait l'autorisation de la TSA d'utiliser cette technologie et exigerait la purge de la base de données dans les 90 jours.La loi sur la protection de la vie privée des voyageurs vise à s'attaquer au projet de la TSA de mettre en place des scanners de reconnaissance faciale dans plus de 430 aéroports américains au cours des prochaines années. Le projet de loi a été parrainé par les sénateurs Jeff Merkley (D-Ore), John Kennedy (R-La), Edward Markey (D-Mass), Roger Marshall (R-Kan), Bernie Sanders (I-Vt) et Elizabeth Warren (D-Mass).", a déclaré M. Kennedy dans un communiqué. "Des groupes de défense des droits civils et numériques, tels que l'ACLU, l'Electronic Privacy Information Center et d'autres, se sont prononcés en faveur de cette loi qui, selon eux, s'attaquera à la violation de la vie privée par la technologie de reconnaissance faciale et aux pratiques discriminatoires à l'encontre des personnes de couleur et des femmes en particulier.", a déclaré Albert Cahn, directeur exécutif et fondateur du Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.). "", a déclaré M. Cahn lors d'une interview.En particulier, M. Cahn a déclaré que la TSA "", car elle dépense des millions d'euros pour des scanners de bagages et d'autres technologies "". "", a déclaré M. Cahn.Certains membres du Sénat ont déclaré que les tentatives visant à empêcher la technologie de reconnaissance faciale de la TSA de s'étendre n'ont pas abouti et qu'une nouvelle législation est nécessaire. "", a déclaré le sénateur Markey dans un communiqué.Source : Prosition de loi, senateur Jeff Merkley Pensez-vous que cette proposition de loi est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?