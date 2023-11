Dans une plainte déposée lundi 20 novembre, X accuse Media Matters de manipuler l'algorithme du site pour "".Media Matters a "malicieusement" présenté les publicités apparaissant à côté de documents néo-nazis et nationalistes blancs comme typiques, alors qu'elle suivait en réalité certains comptes de manière exclusive et qu'elle actualisait "sans fin" le flux pour produire le contenu souhaité, selon la plainte déposée auprès d'un tribunal fédéral du Texas.Le procureur général du Texas, Ken Paxton, un républicain, a annoncé peu après que son bureau enquêterait sur Media Matters au sujet d'une "activité frauduleuse potentielle".Le propriétaire de X, Elon Musk, a menacé ce week-end d'intenter une action en justice "" contre Media Matters et toute personne "".X, anciennement Twitter, a connu un exode d'annonceurs depuis que Media Matters a publié la semaine dernière un rapport affirmant que des publicités pour de grandes marques telles qu'Apple, IBM et Oracle ont été diffusées à côté d'un contenu qui "fait l'apologie d'Adolf Hitler et de son parti nazi".L'exode des annonceurs, dont Apple, Disney, IBM et Lions Gate Entertainment, survient également dans un contexte de controverse après que M. Musk a approuvé, la semaine dernière, un message accusant les Juifs d'attiser la haine contre les Blancs et de soutenir l'immigration de "hordes de minorités".Le commentaire de M. Musk selon lequel ce billet était la "vérité vraie" a déclenché une tempête de critiques, y compris de la part de la Maison Blanche, qui a condamné son "".La directrice générale de X, Linda Yaccarino, a déclaré dans un message lundi que "" de X n'avait vu de publicités à côté du contenu mentionné par Media Matters et que les données "".", a écrit Yaccarino sur X.M. Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars l'année dernière, a déclaré dans un message faisant référence à l'enquête menée au Texas que la fraude était passible de sanctions pénales et civiles, après avoir qualifié Media Matters de "".Media Matters, fondé en 2004 par David Brock, un agent du parti démocrate américain, ne s'est pas manifesté dans l'immédiat.Le président-directeur général de Media Matters, Angelo Carusone, a déclaré dans un message sur X que cette "" visait à faire taire les critiques de la plateforme." a déclaré M. Carusone.Quel est votre avis sur le sujet ?