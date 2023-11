La Free Sofware Foundation condamne l'utilisation de dérivés non autorisés et déroutants des licences GNU pour distribuer des logiciels

Tous les autres termes additionnels non permissifs sont considérés comme des "restrictions supplémentaires" au sens de l'article 10. Si le Programme tel que vous l'avez reçu, ou toute partie de celui-ci, contient un avis indiquant qu'il est régi par la présente Licence ainsi qu'un terme qui est une restriction supplémentaire, vous pouvez supprimer ce terme. Tous les autres termes additionnels non permissifs sont considérés comme des "restrictions supplémentaires" au sens de l'article 10. Si le Programme tel que vous l'avez reçu, ou toute partie de celui-ci, contient un avis indiquant qu'il est régi par la présente Licence ainsi qu'un terme qui est une restriction supplémentaire, vous pouvez supprimer ce terme.

Néanmoins, en cas de violation de nos licences libres, nous suivons des principes de confidentialité similaires. Et comme pour nos autres efforts de conformité, nous commençons également par vérifier soigneusement les violations. Il va sans dire que s'il s'avère que la restriction a été ajoutée par erreur ou que le développeur du logiciel décide de publier ce programme en tant que logiciel libre, nous serions plus qu'heureux d'accepter la publication du logiciel libre et une déclaration publique nécessaire comme remède suffisant à l'infraction.

La Free Software Foundation (FSF) est responsable de la famille des licences publiques générales GNU (GPL), conçues avec soin pour garantir que les détenteurs de droits d'auteur disposent d'un outil pour publier des programmes en tant que logiciels libres d'une manière qui perpétue la liberté des utilisateurs d'ordinateurs. Les licences comprennent l'octroi explicite des droits nécessaires à l'exercice des libertés telles qu'elles sont définies dans la Free Software Definition, des obligations claires et complètes de fournir le code source et des clauses de copyleft qui garantissent la protection des libertés dans les œuvres dérivées. Depuis plus de trente ans, les GPL sont au cœur du mouvement du logiciel libre. Et chaque fois qu'un destinataire d'un logiciel sous licence GPL voit la licence, il sait qu'il dispose de toutes les libertés essentielles d'une manière claire et sans ambiguïté.Malheureusement, certains auteurs s'engagent dans des pratiques confuses en rédigeant des licences qui utilisent les termes et conditions existants des licences de logiciels libres GNU, sans avoir l'intention d'accorder les quatre libertés aux utilisateurs. Par exemple, nous avons vu depuis longtemps des tentatives d'ajouter des restrictions au texte de la licence lui-même, placées dans le fichier LICENSE, ou incluses ailleurs dans la publication du programme. C'est le cas de la clause dite "Commons" qui, lorsqu'elle est appliquée à une licence de logiciel libre, affirme que le programme est couvert par la licence. Mais, en même temps, elle est contradictoire dans sa signification en affirmant que la vente de copies du programme ou la mise en œuvre d'un service commercial avec le programme est interdite.La conséquence immédiate de la pratique, consistant à insérer une restriction dans une licence GNU de cette manière, est la confusion qu'elle provoque dans la communauté. Les utilisateurs voient toujours le nom de la licence originale, avec son préambule et ses termes et conditions intacts, transmettant un message fort selon lequel le but de la licence est de permettre aux utilisateurs -- d'accorder aux utilisateurs -- leurs libertés logicielles essentielles. Ce message ressort clairement du texte de la licence et est renforcé par la renommée acquise par les marques FSF et GNU, ainsi que par leurs décennies de défense des logiciels libres. Dans le même temps, ces mêmes utilisateurs voient une déclaration contradictoire de la "clause des biens communs", qui est clairement contraire à l'esprit du mouvement du logiciel libre et à la définition du logiciel libre.Lors du processus de rédaction de l'actuelle version 3 des licences GNU, en 2007, la Free Sofware Foundation était déjà consciente des pratiques d'octroi de licences trompeuses et déroutantes qui détournaient l'intention de la GNU GPLv2 en ajoutant des termes qui interdisaient certaines utilisations.La Free Sofware Foundation voulait permettre aux utilisateurs de supprimer toute restriction supplémentaire qui aurait pu être ajoutée à la licence. Cela a été inclus dans la section 7 de la GNU GPLv3 et de l'AGPLv3, intitulée "Termes additionnels". Elle commence par discuter des permissions supplémentaires, puis elle énumère les restrictions possibles qui peuvent être ajoutées au programme, après quoi elle énonce ce qui suit :Une explication plus détaillée de ce mécanisme est disponible dans l'"Avis sur les termes additionnels" publié au cours du processus de rédaction de la GNU GPLv3 :Il est important de comprendre que ce langage de la section 7, lorsque la licence est utilisée sur un logiciel réel, est une autorisation donnée par le donneur de licence au preneur de licence. Pour qu'il soit encore plus clair que les restrictions ajoutées sont incompatibles avec la licence GNU, la Free Sofware Foundation a donné aux utilisateurs le droit de supprimer ces restrictions ajoutées et de préserver la liberté du programme. Mais la FSF dispose d'un autre outil juridique pour contrer les tentatives de diffusion de programmes sous licence publique générale GNU qui ont été modifiées à tort pour devenir des licences non libres.La FSF détient les droits d'auteur et les marques de droit commun de la famille des licences publiques générales GNU. En outre, la FSF détient des marques déposées pour "FSF", "Free Software Foundation" et "GNU".La FSF a toujours permis à chacun d'utiliser ses licences conformément à leur objectif, qui est d'accorder et de protéger la liberté des utilisateurs d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer les logiciels. Davantage de programmes sont publiés correctement sous l'une de ces licences. La FSF ne peut pas contrôler la rédaction par d'autres de licences de logiciels propriétaires, mais elle peut et elle interdit de le faire d'une manière qui associe de façon trompeuse ces licences à GNU ou aux licences GNU.Les logiciels propriétaires sont contraires à l'éthique et à la morale selon FSF et elle travaille dur pour construire un avenir qui en contienne de moins en moins. Les licences qui embrouillent les utilisateurs au sujet des libertés qu'elles accordent sont préjudiciables au mouvement du logiciel libre parce qu'elles menacent de diluer la valeur et le pouvoir de ces licences. Lorsque les licences GNU sont utilisées à mauvais escient par le biais de telles pratiques confuses, cela nuit à la renommée acquise par le projet GNU et la FSF au cours de décennies de défense du logiciel libre. La FSF ressent le devoir envers tous les utilisateurs d'ordinateurs de mettre fin à ces pratiques et, si nécessaire, d'utiliserons ses droits légaux à cette fin.