"Sous l'impression de protestations massives contre l'imminence d'un contrôle aveugle des chats par balayage de masse des messages privés, nous avons réussi à gagner une large majorité en faveur d'une approche différente et nouvelle de la protection des jeunes contre les abus et l'exploitation en ligne. En tant que pirate et combattant de la liberté numérique, je suis fier de cette avancée. Les gagnants de cet accord sont d'une part nos enfants, qui seront protégés de manière beaucoup plus efficace et à l'abri des poursuites judiciaires, et d'autre part tous les citoyens, dont la confidentialité de la correspondance numérique et la sécurité des communications seront garanties.



"Avant tout, nous reconnaissons que l'abus et l'exploitation sexuels des enfants est un crime très grave qui peut causer des dommages à vie aux survivants. Il incombe aux autorités gouvernementales, avec le soutien des entreprises et des communautés, d'entreprendre des interventions efficaces pour prévenir ce crime et réagir rapidement lorsqu'il se produit.



"La Commission européenne a proposé une loi dont l'objectif déclaré est de mettre un terme à la diffusion en ligne de matériel pédopornographique et à la sollicitation d'enfants en ligne (grooming). Pour ce faire, la loi permet aux autorités d'obliger les fournisseurs d'applications ou d'autres services en ligne à analyser les messages, les images, les courriels, les messages vocaux et les autres activités de leurs utilisateurs. Dans le cas des applications chiffrées de bout en bout, l'argument avancé est que cette analyse peut être effectuée sur les appareils des utilisateurs - ce que l'on appelle l'"analyse côté client" (CSS)".



"L'adoption de cette législation porte atteinte au travail réfléchi et incisif que les chercheurs européens ont fourni dans le domaine de la cybersécurité et de la protection de la vie privée, notamment en contribuant à l'élaboration de normes mondiales en matière de chiffrement. Une telle remise en cause affaiblira l'environnement des travaux sur la sécurité et la vie privée en Europe, réduisant ainsi notre capacité à construire une société numérique sûre".



"Le règlement proposé créerait également un précédent mondial en matière de filtrage de l'internet, de contrôle de l'accès à l'internet et de suppression de certains des rares outils dont disposent les citoyens pour protéger leur droit à une vie privée dans l'espace numérique. Cela aura un effet dissuasif sur la société et risque d'avoir un impact négatif sur les démocraties du monde entier".



"en pesant les droits fondamentaux affectés par les mesures de la proposition du CSA, il peut être établi que la proposition du CSA violerait les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux en ce qui concerne les utilisateurs".

"Le service scientifique du Parlement européen confirme aujourd'hui en termes clairs ce que moi-même et de nombreux militants des droits de l'homme, responsables de l'application de la loi, experts juridiques, victimes d'abus et organisations de protection de l'enfance avons mis en garde depuis longtemps : le projet de balayage général et indiscriminé de nos conversations privées et de nos photos détruit la confidentialité numérique de la correspondance et viole nos droits fondamentaux. Une avalanche de rapports d'activité suspects, pour la plupart faux, rendrait les enquêtes efficaces plus difficiles, criminaliserait les enfants en masse et ne permettrait pas de traduire en justice les auteurs d'abus et les producteurs de ce type de matériel. Selon cette expertise, la recherche dans les communications privées de matériel d'exploitation sexuelle des enfants, connu ou inconnu, n'est légalement possible que si les dispositions relatives à la recherche sont ciblées et limitées aux personnes présumées impliquées dans ce type d'activité criminelle".



L'heure est au débat et à l'action



Une société démocratique se construit sur des discussions, avant que les propositions de loi ne deviennent réalité. Nous avons entamé la conversation dans les rues de Suède, pendant la présidence suédoise de l'Union européenne. Une société démocratique se construit sur des discussions, avant que les propositions de loi ne deviennent réalité. Nous avons entamé la conversation dans les rues de Suède, pendant la présidence suédoise de l'Union européenne.

Le contrôle du chat - l'un des pires projets de l'Union européenne, également décrit comme un monstre de surveillance - doit être stoppé. Le Parlement européen vient de décider de le faire ! Dans le cadre d'un accord historique sur le règlement de la Commission européenne relatif aux abus sexuels commis sur des enfants (RAEP), le Parlement européen souhaite supprimer les exigences en matière de contrôle du chat et garantir un chiffrement sécurisé. Cette décision a été prise à la suite d'une levée de boucliers contre la proposition initiale de la part d'experts en technologie et en sécurité, de scientifiques internationaux et de citoyens de toute l'Europe. C'est une grande victoire pour notre droit à la vie privée et pour le maintien de nos valeurs démocratiques en Europe, mais le combat continue !Le Parlement européen s'est prononcé en faveur d'une version alternative du contrôle du chat, qui, heureusement, ne mérite plus ce nom : Après une opposition massive aux méthodes de surveillance incluses dans le règlement CSA, le Parlement européen a décidé de défendre le droit à la vie privée de chaque citoyen et a souligné l'importance de préserver nos valeurs démocratiques. L'Europe ne doit pas suivre des régimes autocratiques comme la Chine et la Russie en surveillant tous ses citoyens.Patrick Breyer, membre du Parlement européen et participant aux négociations sur le RAEP, a déclaré :Breyer écrit sur son site web que les services et les applications Internet doivent être "". Le Parlement européen a décidé de :Contrairement à la proposition initiale de contrôle du chat, la version du Parlement européen souhaite qu'un nouveau centre européen de protection de l'enfance recherche de manière proactive des contenus pédopornographiques dans les parties de l'internet accessibles au public, par le biais d'une exploration automatique, ce qui peut également avoir lieu dans le darknet et serait beaucoup plus efficace que les mesures de surveillance privée prises par les fournisseurs d'accès. Les contenus abusifs découverts doivent être signalés et retirés par le fournisseur.Bien que la décision du Parlement européen soit une grande victoire, le combat n'est pas terminé. On s'attend à ce que la Commission européenne continue à faire pression en faveur de mesures de contrôle du chat de surveillance générale. Il est temps pour chacun d'entre nous de se joindre à ce combat !Le contrôle des chats fait l'objet de discussions depuis un certain temps déjà, et les critiques à l'encontre de ce projet de loi sont nombreuses. Les experts en technologie et en sécurité ne sont pas les seuls à s'accorder sur le fait que l'analyse côté client n'est pas possible sans mettre en péril la sécurité de tous. Les scientifiques, le grand public et même le service de recherche de l'UE s'opposent également à la proposition de la Commission européenne en matière de contrôle du chat.300 scientifiques du monde entier ont envoyé une lettre ouverte au Parlement européen pour demander aux décideurs politiques de, la proposition de règlement de l'UE sur les abus sexuels envers les enfants. Selon eux, s'il incombe aux responsables politiques de protéger les enfants contre les abus sexuels, "", car les techniques d'analyse que l'UE propose d'utiliser sont profondément erronées et mettraient en péril la sécurité de tous ceux qui utilisent l'internet.Les scientifiques font passer la proposition de l'UE pour un vœu pieux : "Il n'existe pas de clé magique qui permette à la police d'analyser tous les messages de discussion, les courriels et autres pour y déceler des contenus préjudiciables, sans mettre en péril la sécurité et la vie privée de chacun. C'est techniquement impossible.Les scientifiques affirment que le contrôle des chats représente une trop grande menace pour tout le monde et qu'il faut donc y mettre un terme :En avril, le service de recherche du Parlement européen (EPRS) a présenté une nouvelle étude sur la légalité de la proposition de règlement sur les abus sexuels envers les enfants, également appelé "".Selon cette analyse, les projets de la Commission européenne pour lutter contre les images d'enfants abusés sur Internet ne sont pas très efficaces et violent les droits fondamentaux des utilisateurs d'Internet. Si le nombre de cas signalés est susceptible d'augmenter de manière significative, la précision des résultats obtenus est également susceptible de diminuer de manière significative, ce qui accroît la charge de travail des autorités chargées des enquêtes.Les experts juridiques du service scientifique du Parlement européen concluent que :Le rapport indique également que si le contrôle du chat devient une loi, "".Les experts ont précisé qu'une "".En outre, l'étude sur le contrôle des chats conclut : "L'eurodéputé du Parti des pirates, Patrick Breyer, opposant de longue date à la numérisation de masse des communications privées, commente :C'est également l'avis de nombreux autres experts, tels que Mullvad, Edri et d'autres.La campagne de Mullvad, lancée le 3 mars, appelle les décideurs politiques de l'UE à mettre fin au contrôle du chat et à repenser leur position par rapport à la proposition de la Commission européenne visant à détecter et à poursuivre le partage de matériel pédopornographique (CSAM) sur Internet. La proposition de l'UE comprend des mesures de surveillance de grande envergure, telles que l'analyse côté client, qui obligerait les services en ligne à analyser chaque message de chat et chaque courriel envoyé par un citoyen de l'Union européenne afin d'y déceler du matériel pédopornographique.C'est la raison pour laquelle le projet de l'UE de scanner les messages à caractère pédopornographique est fortement critiqué par les experts en chiffrement, les organisations de défense des droits de l'homme et les activistes de l'internet dans toute l'Europe.Tout récemment, l'Allemagne a rendu publique son opposition à l'analyse côté client. Avec la résistance de l'Allemagne, de l'Irlande, de l'Autriche et des Pays-Bas à la proposition de l'UE, une minorité de blocage est à portée de main.Mullvad ajoute à la pression avec sa nouvelle campagne, qui a été lancée pendant la présidence suédoise de l'UE, qui a débuté le 1er janvier 2023. Le moment ne pouvait donc pas être mieux choisi.Mullvad déclare sur sa page de campagne :Parallèlement à la campagne numérique, de grands panneaux d'affichage ont été installés dans toute la Suède pour attirer l'attention sur le débat juridique en cours au niveau de l'UE.L'organisation de défense des droits numériques EDRi a récemment lancé la campagne "Stop Scanning Me", dans le cadre de laquelle les citoyens européens peuvent signer une pétition contre le plan de surveillance de l'UE.La proposition de l'Union européenne sur le contrôle des chats veut obliger les services en ligne à analyser chaque message et chaque courriel à l'aide d'une IA pour y déceler d'éventuels contenus (connus ou inconnus) relatifs à la sollicitation d'enfants et aux abus sexuels sur les enfants. Les messages suspects signalés par l'IA seront signalés aux services de police et feront l'objet d'une enquête.La recherche automatique de matériel de pédopornographie et d'abus sexuels est une procédure qui s'appuie sur l'intelligence artificielle (IA). L'IA n'est pas sans faille et signalera un grand nombre d'images inoffensives et privées, qui feront ensuite l'objet d'une enquête par la police. Les experts s'attendent à ce que 10 à 20 % des images signalées soient des faux positifs.Il s'agit d'une énorme intrusion dans la vie privée de millions de citoyens innocents.Pour beaucoup, les risques du contrôle des chats sont négligeables. Après tout, en tant que citoyens respectueux des lois, qu'y a-t-il à craindre ?Mais la vérité est tout autre : Les risques d'un outil de surveillance tel que le contrôle du chat sont illimités.Jan Penfrat l'a parfaitement dit sur Mastodon :Le texte de l'image qu'il a postée est tiré d'une information diffusée par Business Insider : "".Une fois que le chiffrement est rompu pour permettre l'accès aux "", la sécurité et la protection de la vie privée promises par le chiffrement disparaissent.Il n'est tout simplement pas possible de mettre en place une porte dérobée de chiffrement qui ne puisse être utilisée que par les forces de l'ordre.Les meilleurs échecs de portes dérobées de l'histoire l'illustrent d'ailleurs très bien. La vérité, c'est que Les services secrets ont déjà tenté de saper le chiffrement, mais chaque fois qu'ils ont réussi, d'autres l'ont fait aussi. Les intrus malveillants sont devenus très puissants.En tant que citoyens européens et membres de la société civile, nous devons maintenant faire pression sur les législateurs pour qu'ils s'opposent à une législation qui placerait chaque courriel et chaque message de chat que nous envoyons sous surveillance constante.Ensemble, nous pouvons mettre fin au contrôle des chats !