Bien que la liberté d'expression soit un droit fondamental, une grande partie de la société a critiqué TikTok pour avoir encouragé une tendance aux discours de haine, a déclaré le gouvernement. Au cours des quatre dernières années, 1 647 cas de cybercriminalité ont été signalés sur l'application de partage de vidéos. Le Cyber-Bureau de la police népalaise, le ministère de l'Intérieur et des représentants de TikTok ont discuté de la question en début de semaine dernière.La décision devrait être appliquée une fois les préparatifs techniques terminés. Cette dernière décision intervient quelques jours après que le gouvernement a introduit les "". Selon la nouvelle règle, les plateformes de médias sociaux opérant au Népal doivent établir leurs bureaux dans le pays. Lors d'une réunion du cabinet, les sites de médias sociaux tels que Facebook, X (anciennement Twitter), TikTok et YouTube, entre autres, ont été obligés d'ouvrir leurs bureaux de liaison au Népal.Le gouvernement a déclaré que cette mesure avait été introduite à la lumière d'un nombre croissant de personnes se plaignant que l'absence de représentants des entreprises au Népal rendait difficile pour les autorités de répondre aux préoccupations de leurs utilisateurs et même de retirer les contenus répréhensibles des plates-formes.Les entreprises devront établir un bureau ou nommer une personne de contact au Népal dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur des directives. De même, les entreprises devront enregistrer leurs plateformes de médias sociaux auprès du ministère des technologies de l'information et de la communication. Le ministère peut fermer les plateformes qui ne sont pas enregistrées au Népal. Les directives comprennent une liste de 19 points à ne pas faire pour les utilisateurs de plateformes telles que Facebook, X, TikTok, YouTube et Instagram.Pensez-vous que l'interdiction de TikTok est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?