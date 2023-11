Pendant des années, un comité composé de dirigeants d'entreprises technologiques américaines et de fonctionnaires indiens s'est réuni toutes les deux semaines dans un bureau du gouvernement pour négocier ce qui pouvait - ou ne pouvait pas - être dit sur Twitter, Facebook et YouTube. Lors des "", comme ces rencontres secrètes étaient officieusement appelées, les responsables des agences indiennes de l'information, de la technologie, de la sécurité et du renseignement présentaient les messages des médias sociaux qu'ils souhaitaient voir supprimés, en invoquant des menaces pour la souveraineté et la sécurité nationale de l'Inde, se souviennent les cadres et les fonctionnaires présents. Les représentants du secteur technologique ont parfois répliqué au nom de la liberté d'expression.Mais il y a deux ans, ces échanges ont pris une tournure fatale. Alors que les fonctionnaires demandaient auparavant la suppression d'une poignée de tweets à chaque réunion, ils insistaient désormais pour que des comptes entiers soient supprimés, et les chiffres se comptaient par centaines. Les dirigeants qui refusaient les exigences du gouvernement pouvaient désormais être emprisonnés et leurs entreprises expulsées du marché indien. De nouvelles règles avaient été adoptées cette année-là pour rendre les employés du secteur technologique indien pénalement responsables s'ils ne se conformaient pas aux demandes de retrait, une disposition que les dirigeants ont qualifiée de "". Après que les autorités ont envoyé la police antiterroriste au bureau de Twitter à New Delhi, Twitter a fait sortir son principal dirigeant indien du pays, craignant qu'il ne soit arrêté, ont raconté d'anciens employés de l'entreprise.Les autorités indiennes affirment avoir accompli quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps : renforcer les lois nationales pour mettre au pas les entreprises étrangères désobéissantes. Les défenseurs des droits numériques et des droits de l'homme avertissent que l'Inde a perfectionné l'utilisation des réglementations pour étouffer la dissidence en ligne et a déjà inspiré les gouvernements de pays aussi variés que le Nigeria et le Myanmar à élaborer des cadres juridiques similaires, parfois avec un langage presque identique. Selon Prateek Waghre, directeur politique de la Fondation indienne pour la liberté de l'internet, le succès de l'Inde dans le contrôle des entreprises de l'internet a déclenché une "contagion réglementaire" dans le monde entier.Malgré la taille considérable du marché chinois, des entreprises comme Twitter et Facebook ont été contraintes de se tenir à l'écart du pays parce que les règles de Pékin les auraient obligées à espionner les utilisateurs. L'Inde reste donc le plus grand marché potentiel de croissance. Les entreprises de la Silicon Valley s'étaient déjà engagées à faire des affaires en Inde avant que le gouvernement ne commence à renforcer sa réglementation, et elles disent aujourd'hui qu'elles n'ont guère d'autre choix que d'obéir si elles veulent rester dans le pays.Le Post s'est entretenu avec Rajeev Chandrasekhar, vice-ministre des technologies du gouvernement BJP, qui supervise une grande partie des nouvelles réglementations, et qui a déclaré : "" "", a ajouté Chandrasekhar. "Source : Washington PostQuel est votre avis sur cette loi ?Pensez-vous que ce que fait l'Inde deviendra une "norme mondiale" ?