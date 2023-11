Un conseiller clé de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a recommandé que la plus haute juridiction de l'UE annule une décision rendue en 2020 par une juridiction inférieure, selon laquelle la Commission n'avait pas réussi à prouver que les taxes étaient dues.Dans son avis, l'avocat général Giovanni Pitruzzella a déclaré que le tribunal général de l'UE, la juridiction inférieure, avait commis une série d'erreurs de droit et n'avait pas non plus évalué "certaines erreurs méthodologiques" concernant les obligations fiscales irlandaises d'Apple.M. Pitruzzella propose que la CJUE renvoie l'affaire devant la juridiction générale pour qu'elle rende une nouvelle décision sur le fond.L'avis donne une indication sur l'issue finale de l'affaire, étant donné que les avis des avocats généraux dans les affaires de la CJUE sont généralement suivis par la Cour lorsqu'elle rend ses décisions finales.Cet avis intervient environ six mois avant que la CJUE ne rende un arrêt définitif sur la plus grande affaire antitrust au monde, près de dix ans après que la Commission a commencé à enquêter sur la manière dont le fabricant de l'iPhone paie ses impôts en République tchèque, où se trouvent ses principales filiales en dehors des États-Unis.", a déclaré Peter Vale, associé fiscaliste chez Grant Thornton Ireland.En 2016, Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, a ordonné à Apple de verser à l'État irlandais plus de 13 milliards d'euros d'arriérés d'impôts présumés, couvrant la période 2004-2014, car elle affirmait que la République avait accordé au géant américain de la technologie des aides fiscales illégales.La décision porte sur deux avis fiscaux - ou "rulings", comme on les appelle - délivrés par le fisc, en 1991 et 2007, à des filiales d'Apple en Irlande, l'année où le premier iPhone a été dévoilé et où les bénéfices d'Apple ont commencé à gonfler.Le principal argument de la Commission était que ces décisions donnaient au géant américain de la technologie un avantage injuste et sélectif par rapport aux autres entreprises contribuables, car elles permettaient au groupe de canaliser la plupart de ses ventes européennes par l'intermédiaire des "sièges sociaux" sans employés de deux filiales basées à Cork, Apple Sales International (ASI) et Apple Operations Europe (AOE), qui n'étaient pas résidentes à des fins fiscales.Seules les activités des "succursales" irlandaises au sein des mêmes unités étaient soumises à l'impôt dans l'État.La Commission a affirmé que la précieuse propriété intellectuelle des produits Apple se trouvait dans les succursales irlandaises d'ASI et d'AOE, ce qui signifiait que la plupart des bénéfices étaient imposables à Dublin. Apple, en revanche, a fait valoir que la propriété intellectuelle était détenue en dehors des succursales et qu'elle était contrôlée par le siège du groupe, à Cupertino, en Californie.L'Irlande et Apple ont fait appel de la décision de la Commission et le Tribunal de l'UE a statué en 2020 que les fonctionnaires de Mme Vestager n'avaient pas réussi à prouver que l'impôt était dû. La Commission n'a pas réussi à démontrer "à suffisance de droit" qu'Apple avait bénéficié d'une aide d'État illégale par le biais d'un accord fiscal "avantageux" qui lui conférait un avantage déloyal par rapport à d'autres entreprises, a déclaré le tribunal.L'appel de la Commission contre cette décision, examiné par la CJUE en mai, était fondé sur l'affirmation selon laquelle la juridiction inférieure de l'UE avait commis des "erreurs juridiques" dans son jugement il y a trois ans en confondant certains aspects de la structure d'entreprise d'Apple.Toutefois, Daniel Beard, avocat principal d'Apple, a déclaré à la Cour qu'Apple avait payé 20 milliards d'euros d'impôts aux États-Unis sur les mêmes bénéfices au cours de la décennie 2014 que ceux dus, selon la Commission, au Trésor irlandais.L'avocat général a conclu que le tribunal général avait "commis une erreur de droit" en interprétant de manière erronée la façon dont la Commission était parvenue à la conclusion que la propriété intellectuelle devait être située dans les succursales irlandaises.Le ministre des Finances, Michael McGrath, a déclaré que ses fonctionnaires et l'équipe juridique de l'État allaient examiner l'avis en détail.", a-t-il déclaré. "Une porte-parole d'Apple a déclaré : "En 2018, le gouvernement a collecté et mis sous séquestre les 14,3 milliards d'euros d'arriérés d'impôts et d'intérêts que la Commission prétendait devoir à Apple.Le montant de cette cagnotte, qui est principalement constituée d'investissements dans des obligations d'État européennes plutôt que de liquidités, est ensuite tombé à 13,4 milliards d'euros à la fin de l'année dernière. Cela s'explique par les effets des taux négatifs omniprésents sur les obligations européennes ces dernières années et par le fait qu'Apple a été autorisée à retirer de l'argent pour payer des impôts dans d'autres juridictions.Giovanni Pitruzzella, avocat général