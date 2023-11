La lettre

Un groupe bipartisan de 18 législateurs du Congrès américain a récemment amplifié une demande adressée à la Maison Blanche et au secrétaire au commerce visant à imposer des restrictions aux Américains travaillant avec RISC-V afin d'empêcher la Chine d'acquérir une position dominante dans la technologie des unités centrales de traitement.La demande est manifestement malavisée ; toute restriction ne servirait qu'à réduire la participation américaine à une technologie émergente importante, tout en renforçant la position d'ARM en tant que fournisseur historique en situation de quasi-monopole dans le domaine des processeurs intégrés.Lorsque le premier rapport a été publié, j'ai espéré qu'il s'agissait d'un simple incident qui disparaîtrait, mais comme un groupe bipartisan plus large demandait des restrictions, j'ai estimé que je ne pouvais plus me contenter de rester les bras croisés : Je participe activement à l'écosystème RISC-V. Je suis également soumis à la législation américaine.J'ai fait ce que tout Américain peut faire, c'est-à-dire écrire une lettre résumant mes idées sur la question et l'envoyer à la Maison Blanche, au ministère du commerce et aux membres du Congrès concernés. Malheureusement, je n'ai pas de PAC, de lobbyistes ou de relations de haut niveau avec les politiciens américains, donc je n'ai pas beaucoup d'espoir que la lettre soit reçue à temps.Cependant, j'ai un blog. Je publie ici une copie de la lettre que j'ai envoyée à la Maison Blanche, dans l'espoir que quelqu'un ayant plus de relations politiques que moi puisse la prendre et l'envoyer.Enfin, si vous n'êtes pas d'accord avec ma position ou si vous avez un point de vue différent, je vous encourage également à envoyer une lettre exprimant vos idées à divers représentants du gouvernement. Il n'est pas nécessaire que ce soit "à ma façon", mais une manifestation de l'intérêt du grand public pour le sujet peut au moins encourager les décideurs politiques à réfléchir un peu plus attentivement à la question et à écouter d'autres points de vue.Au président Biden et au personnel de la Maison Blanche :Récemment, 18 législateurs ont envoyé une lettre à la Maison Blanche et au secrétaire au commerce pour demander comment les États-Unis comptaient empêcher la Chine "".Je suis un Américain né dans le Michigan, titulaire d'un doctorat du MIT en génie électrique. Je suis également propriétaire d'une petite entreprise qui conçoit et fabrique des produits électroniques. Je vous écris pour vous demander de ne pas imposer de restrictions au partage de la technologie RISC-V.Les processeurs de mes produits sont basés sur la norme RISC-V à source ouverte. L'ouverture de RISC-V profite spécifiquement aux petites entreprises comme la mienne. J'obtiens des outils et des conceptions de la part de la communauté open source, et j'apporte mes améliorations à la communauté. La participation sans entrave à cet écosystème open source dynamique maintient les frais généraux à un niveau bas, ce qui me permet d'être compétitif dans le secteur très concurrentiel du matériel informatique.Comme Internet, RISC-V est déjà un phénomène mondial. L'Union européenne, l'Inde, la Chine et d'autres pays ont déjà apporté des contributions prolifiques ; les États-Unis ne sont pas les seuls à posséder des implémentations RISC-V. J'utilise une implémentation de RISC-V appelée VexRiscv, qui est développée dans l'UE. Tout obstacle à la participation des Américains ne fera que ralentir les progrès américains dans le développement et l'adoption de cette technologie. Elle aura un effet contraire à celui recherché par le législateur.Une autre subtilité est que RISC-V est simplement une norme. Elle définit un ensemble de mots utilisés pour dire à une puce de faire quelque chose, de la même manière que nous nous appuyons sur un dictionnaire pour définir la signification des mots anglais. Tout comme on peut écrire des documents secrets en utilisant des mots définis ouvertement, les conceptions utilisant la norme RISC-V peuvent être propriétaires, même si la norme est ouverte. Les avantages des normes ouvertes sont si bien établis que les États-Unis disposent d'une agence entière - le NIST - chargée de promouvoir l'innovation et la compétitivité industrielle américaines en publiant des normes ouvertes.En outre, il n'est pas pratique de contrôler l'utilisation d'une norme établie : une fois qu'un livre est publié, il n'est pas pratique de s'assurer qu'aucun des ennemis de l'Amérique n'en obtienne une copie. Il s'agit là d'un compromis de longue date de la philosophie américaine en matière d'innovation : nous pouvons librement exercer nos droits au titre du premier amendement pour partager des idées, créant ainsi un échange intellectuel dynamique, même au risque que d'autres profitent de la lecture de nos manuels, revues et brevets.Je pense que ce compromis nous a été favorable. Chaque échange, même avec des concurrents potentiels, nous permet d'en apprendre davantage. Réprimer notre liberté d'expression pour obtenir des résultats administratifs est une page tirée du manuel d'autres régimes plus oppressifs : il est fondamentalement anti-américain de restreindre le flux d'idées.En résumé, toute restriction imposée aux personnes américaines partageant la technologie RISC-V ne servirait qu'à diminuer le rôle de l'Amérique en tant que leader technologique. Des restrictions trop larges pourraient priver les éducateurs d'un outil populaire utilisé pour enseigner l'informatique aux étudiants sur les campus américains, par crainte d'enseigner accidentellement à une entité soumise à l'embargo. Et même des restrictions étroites sur RISC-V pourraient priver les entreprises technologiques américaines ayant une exposition potentielle au marché chinois de l'accès à une technologie d'unité centrale rentable et très performante, les obligeant à payer des redevances au fournisseur en place en situation de quasi-monopole, ARM Holdings plc - une entreprise qui n'est pas américaine. Cela affaiblit la compétitivité américaine et nuit en fin de compte aux intérêts des États-Unis.Si l'administration reconnaît que le RISC-V est une technologie si essentielle aux intérêts économiques et militaires des États-Unis qu'elle mérite une attention particulière, au lieu d'essayer d'en restreindre l'expression par un régime de licence imposé par le gouvernement fédéral, elle devrait investir dans des programmes visant à développer davantage d'exemples de réussite de fabricants américains de puces RISC-V. Cette technologie se trouve déjà dans les quatre coins du monde. Le cadre juridique américain existant et le cadre contractuel RISC-V permettent déjà aux entreprises de choisir de développer des implémentations propriétaires de processeurs RISC-V. Les États-Unis disposent de précédents solides permettant aux entreprises de développer des implémentations propriétaires de processeurs RISC-V. Il existe aux États-Unis de solides précédents d'entreprises qui naviguent dans les limites des normes ouvertes et qui réussissent sans avoir besoin d'une orientation fédérale : Intel et AMD sont des géants industriels américains qui se sont construits autour d'implémentations propriétaires d'une norme informatique "x86" par ailleurs ouvertement documentée. Ce dont les États-Unis ont besoin, c'est d'une réponse américaine au monopole d'ARM Holdings plc, et cette réponse passe par l'investissement dans des entreprises américaines qui adoptent le RISC-V.Président Biden, je vous le demande instamment : ayez foi en l'innovation américaine. Ayez foi dans les valeurs américaines. N'imposez aucune restriction au partage de la technologie RISC-V. Nous pouvons travailler ensemble pour multiplier les réussites des fabricants de puces américains, tout en respectant la valeur américaine de la liberté d'expression !Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées,Andrew "bunnie" HuangHacker, fabricant et auteur américain