La plainte allègue que, depuis au moins son introduction en bourse en octobre 2018 jusqu'à au moins son annonce en décembre 2020 qu'elle était la cible d'une cyberattaque massive de près de deux ans, surnommée "SUNBURST", SolarWinds et Brown ont fraudé les investisseurs en surévaluant les pratiques de cybersécurité de SolarWinds et en sous-estimant ou en omettant de divulguer des risques connus. Dans les documents qu'elle a déposés auprès de la SEC au cours de cette période, SolarWinds aurait trompé les investisseurs en ne divulguant que des risques génériques et hypothétiques, alors que l'entreprise et Brown connaissaient les lacunes spécifiques des pratiques de cybersécurité de SolarWinds ainsi que les risques de plus en plus élevés auxquels l'entreprise était confrontée à la même époque.Comme l'affirme la plainte, les déclarations publiques de SolarWinds sur ses pratiques et ses risques en matière de cybersécurité étaient en contradiction avec ses évaluations internes, notamment une présentation de 2018 préparée par un ingénieur de l'entreprise et partagée en interne, y compris avec Brown, selon laquelle la configuration de l'accès à distance de SolarWinds n'était "" et que quelqu'un exploitant la vulnérabilité "", ce qui pourrait entraîner une "" pour SolarWinds. De même, comme le prétend la plainte de la SEC, les présentations de 2018 et 2019 de Brown indiquaient, respectivement, que "" et que "".En outre, la plainte de la SEC allègue que de multiples communications entre les employés de SolarWinds, y compris Brown, tout au long de 2019 et 2020, ont remis en question la capacité de l'entreprise à protéger ses actifs critiques contre les cyberattaques. Par exemple, selon la plainte de la SEC, en juin 2020, alors qu'il enquêtait sur une cyberattaque contre un client de SolarWinds, Brown a écrit qu'il était "" que l'attaquant ait pu chercher à utiliser le logiciel Orion de SolarWinds dans des attaques plus importantes, car "" ; et un document interne de septembre 2020 partagé avec Brown et d'autres personnes indiquait que "La plainte de la SEC affirme que Brown était conscient des risques et des vulnérabilités de SolarWinds en matière de cybersécurité, mais qu'il n'a pas résolu les problèmes ou, parfois, ne les a pas suffisamment soulevés au sein de l'entreprise. En raison de ces manquements, l'entreprise n'aurait pas été en mesure de fournir des garanties raisonnables que ses actifs les plus précieux, notamment son produit phare Orion, étaient protégés de manière adéquate.SolarWinds a fait une déclaration incomplète sur l'attaque de SUNBURST dans un formulaire 8-K déposé le 14 décembre 2020, à la suite de quoi le cours de ses actions a chuté d'environ 25 % au cours des deux jours suivants et d'environ 35 % à la fin du mois.", a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la division de l'application des lois de la SEC. "".La plainte de la SEC, déposée dans le district sud de New York, affirme que SolarWinds et Brown ont violé les dispositions antifraude de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 et de la loi sur l'échange de valeurs mobilières de 1934 ; SolarWinds a violé les dispositions de la loi sur l'échange relatives à la communication d'informations et aux contrôles internes ; et Brown a aidé et encouragé les violations commises par l'entreprise. La plainte demande une injonction permanente, une restitution avec intérêts avant jugement, des sanctions civiles et une interdiction d'exercer les fonctions de dirigeant et d'administrateur à l'encontre de Brown.