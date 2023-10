Meta dispose de 30 jours pour cesser d'utiliser le nom Threads de la société qui l'a déposé il y a 11 ans

La société britannique de logiciels Threads Software Limited et ses avocats ont écrit aujourd'hui (30 octobre) à l'Instagram de Meta pour lui donner 30 jours pour cesser d'utiliser le nom Threads pour leur service au Royaume-Uni. Dans le cas contraire, Threads Software Limited demandera une injonction aux tribunaux anglais.Threads - une plateforme de messagerie intelligente fournie par Threads Software Limited - a été conçue et déposée en 2012 par JPY Ltd. Le service fait l'objet d'une promotion active dans le monde entier depuis 2014.En 2018, la première vente commerciale a été réalisée aux États-Unis, ce qui a conduit JPY Ltd à créer une nouvelle société, Threads Software Ltd. Depuis, elle a accordé des licences à près de 1 000 organisations dans le monde entier, les ventes augmentant actuellement de 200 % par an.À partir d'avril 2023, les avocats de Meta ont fait quatre offres d'achat du domaine "threads.app" de Threads Software Ltd. Chaque offre a été refusée. Il a été clairement indiqué à l'Instagram de Meta que le domaine n'était pas à vendre.En juillet 2023, l'Instagram de Meta a annoncé sa plateforme de médias sociaux "threads" et a supprimé Threads Software Limited de sa plateforme Facebook.John Yardley, directeur général de Threads Software Ltd, a déclaré : "Threads est un service en nuage qui capture, transcrit et organise tous les messages numériques d'une entreprise (courriels et appels téléphoniques) dans une base de données facilement consultable.Les métadonnées des messages sont extraites pour créer automatiquement et intelligemment un carnet d'adresses spécifique à l'abonné, éliminant ainsi la nécessité de maintenir manuellement des répertoires de contacts et d'entreprises.Threads est capable de fournir des transcriptions de haute qualité en extrayant les données d'appel et de routage de la VoIP avec une résolution bien supérieure à celle de la plupart des systèmes d'enregistrement des appels. De plus, en traitant intelligemment les données des courriels, Threads peut appliquer un contexte vital aux appels téléphoniques et améliorer encore sa compréhension de la parole.