Un juge réduit l'action en justice intentée par des artistes contre Midjourney et Stability AI en matière de droits d'auteur sur l'IA

Le juge du district des États-Unis William Orrick a rejeté certaines demandes de l'action collective proposée par Sarah Andersen, Kelly McKernan et Karla Ortiz, y compris toutes les allégations contre Midjourney et DeviantArt. Le juge a déclaré que les artistes pouvaient déposer une plainte modifiée contre les deux sociétés, dont les systèmes utilisent la technologie de conversion texte-image Stability Diffusion.Orrick a également rejeté entièrement les plaintes de McKernan et Ortiz pour violation du droit d'auteur. Le juge a autorisé Andersen à poursuivre son action principale, à savoir que l'utilisation présumée par Stability de son travail pour former Stable Diffusion portait atteinte à ses droits d'auteur. La même allégation est au cœur d'autres actions en justice intentées par des artistes, des auteurs et d'autres détenteurs de droits d'auteur contre des sociétés d'IA générative.", a déclaré Orrick.Les avocats des artistes, Joseph Saveri et Matthew Butterick, ont déclaré dans un communiqué que leur "" avait survécu et qu'ils étaient convaincus de pouvoir répondre aux préoccupations du tribunal concernant leurs autres revendications dans une plainte modifiée qui sera déposée le mois prochain.Dans leur plainte déposée en janvier, les artistes ont déclaré que Stability avait utilisé sans autorisation des milliards d'images "" sur l'internet, y compris les leurs, pour apprendre à Stable Diffusion à créer ses propres images.Orrick a convenu avec les trois sociétés que les images créées par les systèmes n'enfreignaient probablement pas les droits d'auteur des artistes. Il a autorisé la modification des revendications, mais a déclaré qu'il n'était "" que les allégations fondées sur la production des systèmes puissent être maintenues sans qu'il soit démontré que les images étaient substantiellement similaires à l'œuvre des artistes.Le juge a également rejeté d'autres plaintes des artistes, notamment celles selon lesquelles les sociétés auraient violé leurs droits de publicité et les auraient concurrencés de manière déloyale, en les autorisant à déposer à nouveau leur plainte.Orrick a rejeté les plaintes de McKernan et Ortiz concernant les droits d'auteur parce qu'ils n'avaient pas enregistré leurs images auprès de l'Office américain des droits d'auteur, ce qui est une condition pour intenter une action en justice dans le domaine des droits d'auteur.Source : William Orrick, Juge du district américain