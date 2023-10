Pourquoi 12 nouveaux brevets Apple publiés en 2023 ont crédité Steve Jobs comme inventeur, 12 ans après son décès

Tous les brevets n'étaient pas centralisés sur un ordinateur Apple



Les anciens brevets de Steve Jobs sont approuvés

Tous les brevets créditant Steve Jobs n'ont pas été déposés avant 2011

Numéro de brevet Titre Année de dépôt USD976939S1 Écran d'affichage ou partie d'écran avec interface utilisateur graphique 2020 USD987620S1 Ordinateur portable 2021 USD978857S1 Dispositif d'affichage portable 2020 USRE49429E1 Appareil informatique 2021 USD986882S1 Dispositif d'affichage portable 2019 USD987624S1 Dispositif d'affichage portable 2021 US11586348B2 Dispositif multifonction portable, procédé et interface utilisateur graphique prenant en charge la navigation utilisateur d'objets graphiques sur un écran tactile 2021 US11604559B2 Interface d'édition 2021 AU2022201622B2 Dispositif à écran tactile, procédé et interface utilisateur graphique pour déterminer des commandes par application d'heuristiques 2022 USD998606S1 Appareil électronique 2019 US20230261685A1 Appareil électronique portable avec boîtier en deux pièces 2023 AU2023216869A1 Dispositif à écran tactile, procédé et interface utilisateur graphique pour déterminer des commandes par application d'heuristiques 2023

Autres brevets faisant référence aux brevets de Steve Jobs

Steve Jobs possède au total 1 103 brevets dans le monde, dont 960 ont été accordés. Ces brevets appartiennent à 207 familles de brevets uniques. Sur 1103 brevets, 585 brevets sont actifs (soit un peu plus de 53%). C'est aux États-Unis que Steve Jobs a déposé le plus grand nombre de brevets, suivis par l'Australie et Taiwan.Il était co-fondateur, président et PDG d’Apple ; Président et actionnaire majoritaire de Pixar ; membre du conseil d’administration de The Walt Disney Company après l’acquisition de Pixar ; et le fondateur, président et PDG de NeXT. Steve Jobs a cofondé Apple dans le sous-sol de ses parents en 1976 et en a fait la société la plus précieuse au monde à sa mort en octobre 2011.Au fil des années, Steve et Apple ont connu plus de succès que toute autre entreprise innovante : l'iMac, l'iPod, l'iPod nano, l'iTunes Store, les Apple Store, le MacBook, l'iPhone, l'iPad, l'App Store, OS X Lion et tous les films Pixar.Apple n’a pas simplement perturbé les tablettes, les téléphones, les lecteurs MP3 ou les ordinateurs ; Steve Jobs a 2 brevets « escalier » déposés à son nom ! Oui, vous avez bien lu. Il s'agit du brevet USD478999S1, qui décrit un escalier en verre. Une visite dans l’une des principales installations d’Apple vous permettra de découvrir l’un des concepts les plus célèbres de Steve.La plupart des brevets de Steve Jobs concernent le design et l’interface utilisateur des produits phares d’Apple, tels que l’iPhone, l’iPad, le Mac et l’iPod. Il a également contribué à des inventions plus originales, comme le cube de verre qui sert d’entrée au magasin Apple de la Cinquième Avenue à Manhattan, ou le connecteur MagSafe en forme de L qui équipait les anciens modèles de MacBook. Le premier brevet qu’il a reçu portait simplement le titre de "Personal Computer", tandis que le dernier qu’il a demandé avant sa mort était celui du cube de verre susmentionné, accordé en 2012.Tous les brevets de Steve Jobs ne parlent pas d'un ordinateur Apple. Un dispositif de contrôle de curseur est décrit dans le brevet USD686210S1. Mais ce n’est pas n’importe quelle souris.Lorsque Jobs a examiné les idées d'un ordinateur doté d'une interface utilisateur graphique et d'une souris au centre de recherche de Xerox à Palo Alto, il a entrepris de rendre la conception plus logique (son équipe permettait à l'utilisateur de glisser-déposer des documents et des dossiers sur un bureau virtuel) et plus simple. La souris Xerox avait trois boutons et Jobs s'est donc rendu dans une entreprise de design industriel locale et a dit à l'un de ses fondateurs, Dean Hovey, qu'il avait besoin d'un modèle de souris simple, à un seul bouton. Et voilà !Lors de sa sortie en 2001, l'iPod était largement considéré comme le premier moyen convivial et innovant d'accéder à la musique en déplacement. Avant la généralisation des fichiers mp3, les consommateurs comptaient sur les radios portables, les lecteurs de CD et les lecteurs de cassettes pour accéder à l'audio à distance. L’iPod, synchronisé avec le service iTunes d’Apple, permettait aux utilisateurs de stocker et d’acheter des centaines de musique sur un seul appareil.USD472245S1, ce brevet parle de la conception de l'appareil, nommé « Media Player ».L’iPhone était le prochain lancement de produit majeur de Jobs. L'iPhone combinait les fonctions d'un iPod avec celles d'un téléphone et d'un ordinateur, permettant aux utilisateurs de passer des appels, d'écouter de la musique et de surfer sur Internet sur un seul appareil à écran tactile. Outre la synchronisation avec iTunes, l'iPhone disposait de son propre App Store, ce qui permettait aux consommateurs d'éviter d'acheter du contenu auprès de fournisseurs de services sans fil.USD602014S1, ce brevet décrit la conception d'un iPhone.Apple et Jobs produisent alors la première tablette tactile sans clavier, en s'inspirant de l'iPhone. L'iPad, hybride d'un ordinateur portable et d'un iPhone, a déclenché la croissance d'un nouveau marché dans lequel d'autres entreprises technologiques se sont ensuite engouffrées.Mike Markkula, le premier mentor de Jobs, lui a publié une note en 1979 l'exhortant à suivre trois principes. « Empathie » et « concentration » furent les deux premières, tandis que « imputer », un mot étrange, devint l’une des philosophies clés de Jobs. Les gens se forgent une opinion sur un produit ou une entreprise en fonction de la manière dont ils sont présentés et emballés, savait-il.Ainsi, le brevet USD635455S1 décrit le packaging (en français « emballage »). Oui, Steve Jobs a aussi cela breveté sous son nom !Steve a joué un rôle important dans la création de nombreux produits phares d’Apple. Tim Wasko, le développeur de QuickTime d'Apple, se souvient que Steve avait de précieux commentaires et suggestions qui le rendaient digne de figurer sur les brevets. La majeure partie de son implication concernait la conception matérielle et les brevets de base de l'interface utilisateur.Voici une liste des brevets récemment publiés par Apple, déposés après 2018 et portant le nom de Steve Jobs.Les inventeurs décédés peuvent toujours obtenir des brevets s'ils cherchent à maintenir la propriété intellectuelle. La continuation d'un brevet se présente généralement sous la forme de versions mises à jour de l'ancien brevet.Apple dispose de ressources suffisantes pour se consacrer à cette activité. Par conséquent, nous constatons que bon nombre de leurs brevets plus anciens sont mis à jour au fil du temps.Prenons l'exemple d'un de ces brevets hérités : appareil électronique.Ce brevet a été initialement déposé en avril 2008 et publié en octobre 2009. Ce brevet est l’un des actifs de propriété intellectuelle les plus précieux et fondamentaux d’Apple. Par conséquent, il fera l’objet de nombreuses citations et mises à jour au fil des décennies.Chaque fois qu’il y a une mise à jour ou une continuation, les noms des inventeurs du brevet font à nouveau la une des journaux. Étant donné qu'Apple possède de nombreux autres brevets de Steve Jobs couvrant les technologies de base, son nom apparaît à plusieurs reprises dans les systèmes de brevets accompagnant la nouvelle demande. Pourtant, Apple n’est pas la seule entreprise à perpétuer l’héritage de Steve.Lorsque les inventeurs font breveter une nouvelle propriété basée sur l’invention de Steve Jobs, ils doivent faire référence à ses brevets existants. Dans cet événement, le nom de Steve est également attribué en tant qu’inventeur de ce nouveau brevet. Voici quelques exemples d'autres sociétés collaborant avec Apple, dont les brevets citent Steve Jobs comme inventeur.Savant Systems, une société de domotique basée dans le Massachusetts, a travaillé avec Apple pour créer un mécanisme permettant de contrôler à distance les mouvements d'un véhicule à l'aide d'un appareil mobile sans fil. Ils ont déposé la demande de brevet en 2014, qui a été accordée en 2016. Ils ont déposé un brevet mis à jour en 2016, qui a été accordé en 2019. Le nom de Steve Jobs figurait parmi les inventeurs de ces deux brevets.De même, Teslamedics Inc. et Apple ont déposé une demande de brevet pour la conception d'une barre de progression de lecteur multimédia accordée en 2012. Ce brevet était basé sur le brevet original de cette famille, publié en 2003. Apple reste le seul cessionnaire de ce brevet, et Steve Jobs fait partie des inventeurs.Source : GreyB Que pensez-vous de la présence de Steve Jobs dans les brevets récents d’Apple ? Est-ce un hommage mérité ou une exploitation de son image ?Quels sont les produits ou les concepts d’Apple qui vous semblent les plus innovants et pourquoi ?Comment Apple peut-elle continuer à se différencier de ses concurrents dans le domaine de la technologie ? Quels sont les défis et les opportunités qui s’offrent à elle ?Quel est le rôle des brevets dans la protection de la propriété intellectuelle et la promotion de l’innovation ? Quels sont les avantages et les inconvénients du système actuel ?