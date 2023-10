« Une occasion importante pour la Cour suprême de résoudre une question de plus en plus urgente et pertinente »

Censure du discours politique protégé

Conclusion

Vendredi, la Cour suprême a temporairement autorisé l’administration Biden à poursuivre ses efforts pour amener les sociétés de médias sociaux à supprimer de leurs plateformes les publications que le gouvernement juge trompeuses.L'administration avait demandé aux juges de suspendre une décision d'un tribunal inférieur selon laquelle de hauts responsables avaient probablement violé le premier amendement en faisant pression de manière inappropriée sur les entreprises technologiques pour qu'elles suppriment ce qu'elles considéraient comme des publications problématiques sur la santé publique et la désinformation liée aux élections.Comme cela arrive à l'accoutumée dans les décrets d’urgence, la majorité n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles elle a accédé à la demande de l’administration. Mais les juges conservateurs Samuel A. Alito Jr., Clarence Thomas et Neil M. Gorsuch étaient en désaccord avec la décision de ne pas maintenir en vigueur l’ordonnance du tribunal inférieur, qualifiant cette évolution de « très inquiétante ».Le juge Alito a critiqué la majorité pour avoir agi « sans entreprendre un examen complet du dossier et sans aucune explication » et avoir permis à l'administration de poursuivre ses interactions jusqu'à ce que le tribunal se prononce enfin, « un événement qui pourrait ne se produire qu'à la fin du printemps de l'année prochaine ».Il a ajouté : « À ce moment de l’histoire de notre pays, ce que la Cour a fait, je le crains, sera considéré par certains comme un feu vert au gouvernement pour utiliser des tactiques musclées visant à fausser la présentation des opinions sur les médias qui domine de plus en plus la diffusion de l’information. C’est très regrettable ».Le procès contre le gouvernement fédéral, initié par les procureurs généraux républicains de Louisiane et du Missouri, soulève des questions importantes et inédites sur la manière dont les protections de la liberté d'expression s'appliquent en ligne, avec des implications sur la manière dont les représentants du gouvernement interagissent avec les sociétés de médias sociaux et communiquent avec le public sur les plateformes populaires.Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l'Université de Columbia, a qualifié cette affaire d'occasion importante pour la Cour suprême de résoudre une question de plus en plus urgente et pertinente.Les juges ont « peu parlé de la façon dont les tribunaux inférieurs devraient distinguer la persuasion autorisée de la coercition inconstitutionnelle », a déclaré Jaffer. « Ce sont des questions capitales et épineuses, et la manière dont le tribunal les résoudra aura de vastes implications pour la sphère publique numérique. »Le procureur général du Missouri, Andrew Bailey (républicain), a qualifié le lobbying de l’administration sur les réseaux sociaux de « pire violation du premier amendement de l’histoire de notre pays ».« Nous sommes impatients de démanteler la vaste entreprise de censure de Joe Biden devant le plus haut tribunal du pays », a-t-il déclaré dans un communiqué.En demandant à la Cour suprême d'intervenir dans l'affaire, la solliciteure générale Elizabeth B. Prelogar a écrit dans un dossier judiciaire que l'ordonnance rendue par une cour d'appel le mois dernier imposerait des « limites sans précédent » à la capacité de l'administration à « utiliser la chaire des intimidateurs pour aborder des questions d’intérêt public » et attire l’attention sur les contenus en ligne potentiellement dangereux.Le procès affirme que les responsables gouvernementaux ont censuré un discours politique protégé en exhortant les entreprises technologiques à modifier les publications concernant les élections et le vaccin contre le coronavirus. Les conservateurs soutiennent depuis longtemps que les employés libéraux des entreprises technologiques travaillent avec les responsables démocrates pour faire taire les opinions conservatrices lorsqu’ils prennent des décisions de modération de contenu – une affirmation que contestent les entreprises technologiques et les représentants du gouvernement.« L'ingérence fédérale transforme fondamentalement le discours en ligne, rendant des points de vue entiers pratiquement innommables sur les réseaux sociaux », ont déclaré les procureurs généraux devant la Haute Cour dans un dossier exhortant les juges à laisser l'ordonnance de la cour d'appel prendre effet.En juillet, un juge d'un tribunal de district de Louisiane s'est rangé du côté des États et a émis une injonction radicale interdisant à des milliers d'employés fédéraux de divers ministères et agences gouvernementaux de faire pression ou de contraindre indûment les entreprises technologiques à supprimer un contenu spécifique.La Cour d’appel conservatrice du 5e circuit des États-Unis a limité le mois dernier cette ordonnance à la Maison Blanche, au bureau du chirurgien général, aux Centers for Disease Control and Prevention et au FBI.Le panel de trois juges de la cour d’appel a déclaré que la Maison Blanche avait probablement « contraint les plateformes à prendre leurs décisions de modération au moyen de messages d’intimidation et de menaces de conséquences néfastes ». Le panel a également constaté que la Maison Blanche « avait considérablement encouragé les décisions des plateformes en réquisitionnant leurs processus décisionnels, tous deux en violation du premier amendement ».L’avis détaille les efforts de la Maison Blanche pour faire pression sur les sociétés de médias sociaux afin qu’elles suppriment les informations erronées sur la pandémie de coronavirus. Les responsables « n’ont pas hésité à formuler des demandes », appelant à la suppression des messages « dès que possible » et se montrant « persistants et en colère », selon le jugement. Il décrit une période controversée en juillet 2021, qui a atteint un point d’ébullition lorsque le président Biden a accusé Facebook de « tuer des gens ».« Nous constatons, comme le tribunal de district, que les communications des fonctionnaires – les lisant dans leur contexte et non de manière isolée – étaient dans l’ensemble intimidantes », ont écrit les juges.Le panel a ensuite élargi son ordonnance ce mois-ci pour l'étendre aux responsables gouvernementaux de l'Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, affirmant que ces responsables avaient probablement agi de manière inappropriée en essayant de se coordonner avec la Silicon Valley pour protéger les élections des canulars en ligne.Le premier amendement protège contre les atteintes à la parole du gouvernement. Les responsables sont autorisés à informer une entreprise lorsque le contenu de son site Web est problématique ou trompeur, et à plaider en faveur de politiques administratives. Mais les autorités ne peuvent pas contraindre les entreprises privées à agir au nom du gouvernement ni menacer de punir les personnes qui expriment des opinions différentes. La question que les tribunaux doivent résoudre est de savoir comment faire la distinction entre les discours autorisés du gouvernement et les contraintes ou menaces qui sont interdites.Les responsables gouvernementaux collaborent régulièrement avec des entreprises comme Facebook et YouTube. Le FBI, par exemple, partage avec des plateformes des informations sur des comptes qui semblent être utilisés par des acteurs étrangers secrets pour influencer le public américain. Les entreprises technologiques et le gouvernement ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la désinformation en ligne après l’ingérence russe sur les plateformes lors des élections de 2016. Mais ces efforts de modération de contenu se sont retrouvés mêlés aux guerres culturelles du pays, et de nombreuses entreprises réduisent désormais le nombre d’employés effectuant ce travail.Dans sa demande à la Cour suprême de bloquer temporairement l’ordonnance du 5e circuit pendant qu’elle fait l’objet d’un appel, l’administration Biden a mis en garde contre des « conséquences dramatiques » si les limites imposées aux fonctionnaires du gouvernement entrent en vigueur. « Il existe une distinction fondamentale entre persuasion et coercition. Et les tribunaux doivent veiller à maintenir cette distinction en raison des conséquences dramatiques résultant d’un constat de coercition », a écrit Prelogar.Alito a déclaré vendredi dans sa dissidence de cinq pages que ses collègues auraient dû permettre que la décision du tribunal inférieur soit maintenue pendant que la haute cour résout l'affaire. Alito a déclaré qu'il doutait que le type de discours de « chaire d'intimidation » dont Prelogar s'inquiétait soit interdit si l'injonction du 5e circuit était en vigueur. Il a noté que Biden ne serait pas soumis à l’ordonnance de la cour d’appel, qui s’applique uniquement lorsque le gouvernement franchit la ligne pour contraindre ou contrôler les droits à la liberté d’expression d’autrui.« La censure gouvernementale du discours privé est contraire à notre forme démocratique de gouvernement, et par conséquent la décision d’aujourd’hui est très inquiétante », a écrit Alito, rejoint par Thomas et Gorsuch. « À ce stade de l’histoire de notre pays, ce que la Cour a fait, je le crains, sera considéré par certains comme un feu vert au gouvernement pour utiliser des tactiques musclées visant à fausser la présentation des opinions sur le média qui domine de plus en plus dans la diffusion de l’information. »La Cour suprême a également accepté d’examiner deux affaires distinctes concernant la suppression de contenus controversés sur les plateformes de médias sociaux. L’administration Biden a demandé au tribunal d’annuler une décision confirmant une loi du Texas interdisant aux entreprises de supprimer des postes sur la base d’une idéologie politique. Cette décision est en contradiction avec une décision d’une autre cour d’appel, qui a empêché l’entrée en vigueur d’une loi similaire de Floride.Sources : décision de justice Quelle est votre opinion sur la décision de la Cour suprême de permettre à la Maison Blanche de lutter contre les informations erronées sur les réseaux sociaux ?Pensez-vous que les responsables de l’administration Biden ont exercé une pression inconstitutionnelle sur les plateformes médiatiques ou qu’ils ont simplement encouragé la suppression des contenus dangereux ou trompeurs ?Craignez-vous que cette affaire ne crée un précédent qui permette au gouvernement de contrôler davantage le contenu en ligne et de réduire la liberté d’expression ?Quel rôle devraient jouer les entreprises de réseaux sociaux dans la modération du contenu en ligne et la prévention de la propagation des informations erronées ?Quelles sont les conséquences potentielles des informations erronées sur les réseaux sociaux pour la santé publique, la sécurité nationale et la démocratie ?