"Cela vous marque à vie" : des travailleurs poursuivent Meta, affirmant que le visionnage de vidéos brutales leur a causé un traumatisme psychologique

En Espagne, plus de 20 % du personnel de CCC Barcelona Digital Services - appartenant à Telsus, la société que Meta a engagée pour vérifier le contenu de Facebook et d'Instagram, sont en congé maladie en raison de traumatismes psychologiques, a révélé Euronews.Les affaires judiciaires concernant le personnel qui a travaillé comme modérateur de contenu se multiplient, les ex-employés intentant des procès pour traumatisme psychologique.", a déclaré M. Gray à Euronews.Une enquête d'Euronews sur cette affaire a révélé des faits troublants. Les avocats qui ont parlé à l'organisation de presse ont décrit des vidéos de chiens bouillis vivants, de personnes torturées et une vidéo trop crue pour être décrite, impliquant le meurtre d'un enfant.", a déclaré M. Gray.Un avocat, Francesc Feliu, a déclaré à Euronews que l'exposition à des meurtres graphiques détruisait la vie des employés.", a déclaré M. Feliu. Cela entraîne de graves problèmes de santé mentale, tels que le stress post-traumatique, les troubles obsessionnels compulsifs et la dépression.", a ajouté M. Feliu.Facebook a répondu à cette question par une déclaration à Euronews : "Facebook affirme qu'il existe des "".Cependant, Euronews rapporte que certains anciens modérateurs de contenu ont peur de sortir dans la rue, une demi-décennie après avoir quitté leur poste.M. Gray a publié un livre sur le sujet, intitulé The Moderator.", a-t-il déclaré lors d'une interview radiophonique sur RTÉ l'année dernière.EuronewsQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, les plateformes de médias sociaux comme Facebook ont-elles la responsabilité morale de veiller au bien-être mental de leurs modérateurs de contenu, compte tenu des contenus traumatisants auxquels ils sont exposés ?Quel est votre point de vue sur l'efficacité des solutions proposées par Facebook, telles que le floutage des contenus graphiques ou la fourniture d'une assistance sur place, pour remédier au traumatisme psychologique subi par les modérateurs de contenu ?