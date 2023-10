Google aurait versé des milliards de dollars aux fabricants de smartphones pour être un moteur de recherche par défau

Google et la concurrence



Part de marché des moteurs de recherche en 2019

Apple témoigne dans le procès antitrust US v. Google

Les personnes brillantes travaillant sans relâche seraient la clé du succès chez Google

« Aujourd'hui, des millions d'Américains dépendent d'Internet et des plateformes en ligne pour leur vie quotidienne », a déclaré le procureur général William Barr dans un communiqué. « La concurrence dans ce secteur est d'une importance vitale, c'est pourquoi la poursuite d'aujourd'hui contre Google pour violation des lois antitrust est une affaire de la plus haute importance à la fois pour le ministère de la Justice et pour le peuple américain », ajoute-t-il.Dans la plainte, le ministère parle également des milliards de dollars que Google verse aux fabricants de smartphones tels qu'Apple, Samsung et d'autres pour être un moteur de recherche par défaut sur leurs appareils. « Certains de ces accords exigent également que les distributeurs prennent un ensemble d'applications Google, y compris ses applications de recherche, et les présentent sur des appareils dans des positions de premier ordre où les consommateurs sont les plus susceptibles de commencer leurs recherches sur Internet », indique la plainte.Les témoignages présentés par le ministère de la justice ont révélé qu’Apple hésitait initialement à définir un moteur de recherche par défaut et qu’elle a même envisagé de créer son propre moteur de recherche, mais uniquement si elle ne parvenait pas à conclure un accord intéressant de partage des revenus avec Google. Le ministère de la justice a fait valoir que l’accord conclu par Apple avec Google empêchait l’un de ses plus grands rivaux dans le secteur de la téléphonie mobile de concurrencer Google dans le domaine de la recherche. Les témoignages des concurrents de Google, qui ont affirmé que les contrats par défaut de Google rendaient la concurrence impossible, ont également étayé le dossier du ministère de la justice.Les témoins présentés par le ministère de la justice ont contribué à la constitution de son dossier contre Google, qui aurait payé des milliards pour des contrats par défaut avec des navigateurs et des fabricants de téléphones portables afin d'empêcher ses rivaux de collecter suffisamment de données pour se disputer les utilisateurs et les parts de marché. Selon le ministère de la justice, cette pratique porte préjudice aux consommateurs en empêchant l'innovation dans le domaine de la recherche et en mettant à mal la concurrence.Google est le leader incontesté du marché des services internet, avec six de ses services, Google Maps, YouTube, Chrome, Gmail, Search et Google Play, comptant plus d’un milliard d’utilisateurs chacun. Cependant, si vous cherchez une alternative à Google, il existe quelques noms qui se sont hissés à la hauteur du géant de l’internet.Les trois grands : Google, Bing et Yahoo représentent à eux trois 96 % du marché mondial des moteurs de recherche.Avec 92,96 % du marché mondial des moteurs de recherche, Google domine clairement le terrain et il ne s’agit pas d’un duopole mais d’un monopole en ce qui concerne la part de marché des moteurs de recherche. Bing est la société la plus proche de Google et représente 2,34 % des parts de marché des moteurs de recherche dans le monde.Après Bing, Yahoo ! arrive en troisième position et représente 1,6 % de la part de marché des moteurs de recherche dans le monde. Yahoo ! était clairement en tête au début des années 1990 et 2000, mais il a rapidement décliné lorsque Google a gagné du terrain après avoir survécu à la bulle Internet grâce à des méthodes d’exploitation et des produits intelligents.DuckDuckGo est un moteur de recherche lancé en 2008 qui se veut l’« antigoogle » des moteurs de recherche. Depuis sa création, le site a connu une croissance constante, passant de quelques milliers de recherches par jour à 38 millions de recherches quotidiennes en 2018 1. Bien que DuckDuckGo ne soit pas aussi populaire que les autres moteurs de recherche mentionnés ci-dessus, il a acquis une base d’utilisateurs fidèles grâce à son engagement en matière de protection de la vie privée des utilisateurs.Le nombre d’utilisateurs en ligne qui ont abandonné Google au profit de DuckDuckGo augmente rapidement. Fondé en 2008, DuckDuckGo détient actuellement environ 2,5 % du marché de la recherche aux États-Unis, a déclaré son PDG Gabriel Weinberg, et effectue environ 100 millions de recherches par jour dans le monde. À titre de comparaison, Google effectue plusieurs milliards de recherches par jour. Le PDG de DuckDuckGo estime qu’il y a « trop d’étapes » à franchir pour quitter Google.Le juge Amit Mehta a été particulièrement intéressé par les témoignages qui ont mis en évidence les effets anticoncurrentiels présumés des contrats par défaut conclus par Google avec Apple. Le mois dernier, Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple, a témoigné dans le procès antitrust historique US v. Google concernant les activités de recherche de Google. Cue est l’un des témoins les plus médiatisés de l’affaire jusqu’à présent, en partie parce que l’accord entre Google et Apple - qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur tous les appareils Apple et rapporte à Apple des milliards de dollars par an - est au cœur du procès intenté par le ministère américain de la justice à l’encontre de Google.Dans son témoignage, Cue a affirmé que Apple croit en la protection de la vie privée de ses utilisateurs, mais aussi en Google. La question de savoir si ces deux affirmations peuvent être simultanément vraies est devenue la question du jour. Apple est en procès à cause d’un accord appelé Information Services Agreement (ISA), qui fait du moteur de recherche de Google le moteur par défaut des produits Apple. L’ISA est en place depuis 2002, mais Cue était responsable de la négociation de son itération actuelle avec le PDG de Google, Sundar Pichai, en 2016. Dans son témoignage d’aujourd’hui, le ministère de la Justice a interrogé Cue sur les détails de l’accord.Cue est l’un des témoins les plus médiatisés de l’affaire jusqu’à présent, en partie parce que l’accord entre Google et Apple, qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur tous les appareils Apple et rapporte à Apple des milliards de dollars par an, est au cœur du procès intenté par le ministère américain de la justice à l’encontre de Google. Cue a affirmé qu’Apple croit en la protection de la vie privée de ses utilisateurs, mais aussi en Google.La question de savoir si ces deux affirmations peuvent être simultanément vraies est primordiale. Lorsque Cue a déclaré que la résolution de l’écran était épouvantable, il a suscité quelques rires dans une salle d’audience par ailleurs calme et silencieuse. Le juge Amit Mehta, qui présidait l’affaire, s’est penché dans son micro et a répondu : « Si Apple souhaite faire un don… ». Les rires ont été encore plus nombreux. Puis tout le monde s’est remis au travail.Lors d’un contre-interrogatoire par l’avocat de Google, John Schmidtlein, Cue a déclaré qu’à un moment donné, Apple autorisait Yahoo et Bing à envoyer des messages invitant les utilisateurs à remplacer Google par leur moteur de recherche par défaut. Cependant, Apple a mis fin à ces messages car ils rappelaient trop souvent les utilisateurs, a déclaré Cue. Malheureusement, Yahoo a abusé de ce privilège et nous avons donc supprimé cette fonctionnalité. En fait, il s’agissait d’un rappel constant pour le client, ce qui rendait l’expérience utilisateur horrible.Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l’affirmation de Google selon laquelle les utilisateurs de la recherche ont le choix est « bidon », tout en confirmant que les efforts déployés pour obtenir le statut de contrat par défaut pour Bing ont échoué, malgré la volonté de Microsoft d’essuyer des milliards de pertes. À un moment donné, Microsoft a même proposé de vendre Bing à Apple, mais ce dernier a rejeté l’offre, prétendument parce que l’accord qu’il avait avec Google était tout simplement trop bon pour être laissé tomber.Selon certains analystes, « le cœur » de l’affaire du ministère de la justice repose sur la question de savoir si le partenariat de 21 ans entre Google et Apple a conféré à Google des pouvoirs de monopole sur la recherche. On estime que Google a récemment versé à Apple jusqu’à 20 milliards de dollars par an pour maintenir ces contrats.Le New York Times a surnommé Pandu Nayak, vice-président de Google chargé de la recherche, « le visage » de la défense de Google, à savoir que ce n'est pas l'accès de Google à davantage de données qui permet à Google de devancer ses concurrents dans le domaine de la recherche, mais « des personnes brillantes qui travaillent sans relâche à l'amélioration de ses produits ».Nayak a expliqué que Google a amélioré la qualité de ses recherches en investissant dans les développements de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, des transformateurs et des modèles de langage de grande taille. Nayak a rejoint Google après avoir travaillé pendant sept ans comme chercheur à la NASA sur des projets d'intelligence artificielle. Le chercheur en intelligence artificielle devenu vice-président de la recherche de Google a déclaré à Mehta que Google « appréciait vraiment » ses compétences, car chez Google, les « logiciels intelligents » sont prétendument plus importants pour l'innovation en matière de recherche que les quantités massives de données.Les innovations en matière de compréhension du langage sont devenues de plus en plus importantes pour les gains de qualité de la recherche, tandis que le volume même des requêtes de recherche est devenu moins important.À ce stade, on ne pourrait que spéculer sur la manière dont Google va préparer sa défense, mais il est probable que des cadres supérieurs seront appelés à témoigner. Selon certains analystes, Google devrait également mettre en avant les témoignages de certains des témoins du DOJ lors de l'élaboration de sa défense, y compris en faisant éventuellement référence au témoignage du cofondateur d'un ancien concurrent de Google appelé Neeva, Sridhar Ramaswamy, dans ses arguments finaux.Ramaswamy a déclaré qu'il suffisait à Neeva de gagner une part de marché de 2,5 % pour être en mesure de « fournir de manière rentable des résultats de recherche de haute qualité », mais que même cela n'était pas réalisable. Certains suggèrent que Google pourrait faire valoir que le fait que Neeva ait besoin d'une part de marché aussi faible pour devenir compétitif montre que « les concurrents n'ont pas besoin d'une grande part de marché pour fournir des résultats de recherche utiles et rivaliser avec Google ».Selon le Wall Street Journal, Google pourrait faire valoir que le témoignage du PDG de Microsoft, Satya Nadella, concernant les discussions sur Bing avec Apple, met en évidence une « théorie fondamentale » de la défense de Google : « Il existe d’autres acteurs puissants sur le marché de la recherche, mais Apple et d’autres élèvent Google parce que c’est tout simplement un meilleur produit ». Google soulignera probablement que l’argument de Nadella selon lequel Bing avait besoin du statut par défaut d’Apple pour améliorer la qualité de la recherche est la preuve que Bing était un produit inférieur, et que Google a dominé le marché de manière loyale en rivalisant en termes de qualité.Source : Ministère américain de la JusticeQuels sont selon vous, les effets anticoncurrentiels présumés des contrats par défaut de Google ?Pourquoi les témoins présentés par le ministère de la Justice ont-ils affirmé que les contrats par défaut de Google rendaient impossible la concurrence ?À votre avis, Google mérite-t-il d'être l'application par défaut ou doit-il simplement payer pour l'être ?Google est-il vraiment le meilleur moteur de recherche ou est-il simplement celui qui fait les plus gros chèques ? Et si ces chèques disparaissaient, à quoi ressemblerait le marché des moteurs de recherche ?Êtes-vous d'avis que l'accord de 21 ans conclu entre Google et Apple ont empêché la concurrence ?