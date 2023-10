La Cour suprême du Colorado approuve l'utilisation des données de recherche de Google obtenues par mandat

La police enquêtait sur un incendie survenu en 2020 qui avait tué cinq personnes à Denver. Les autorités ont envoyé un mandat de recherche par mots clés à Google pour obtenir des informations sur les personnes qui auraient pu rechercher l'adresse de la maison incendiée. Ces données ont été utilisées pour justifier l'arrestation de trois adolescents. Toutefois, l'un des avocats des adolescents a contesté l'arrestation, arguant que les données de recherche étaient illégales, ce qui constitue la première contestation juridique de la collecte de données de moteurs de recherche par le biais d'un mandat.Le tribunal a jugé que la police avait agi de bonne foi en demandant le mandat, notant que les informations demandées étaient spécifiques et n'avaient pas un caractère général. "", a écrit le tribunal. "La Cour était divisée sur la décision. La décision "", a écrit la juge Monica Marquez.", a écrit Mme Marquez dans une opinion dissidente cosignée par le juge Carlos Samour. "".Les juges se sont concentrés sur la nature sensible de l'historique Google d'une personne, qui permet de mieux comprendre son état d'esprit. Des mandats de recherche par mots-clés ont été demandés par le passé, mais leur utilisation a fait l'objet d'un examen minutieux dans le sillage de l'affaire Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. Les défenseurs de la vie privée se sont inquiétés du fait que les mandats de recherche par mot-clé pourraient être utilisés pour poursuivre des femmes dans des États où l'avortement est interdit.Selon Bloomberg, la police a de plus en plus recours à des mandats pour obtenir des données de localisation et de recherche auprès de Google. Les agences fédérales ont également adopté cette pratique, qui a fait l'objet d'un examen minutieux de la part du Congrès.Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que cette décision de la Cour suprême du Colorado est pertinente et cohérente ?