Les nouvelles règles bloqueront certaines puces d'intelligence artificielle qui se situent juste en dessous des paramètres techniques actuels, tout en exigeant des entreprises qu'elles signalent les livraisons d'autres puces, a déclaré le fonctionnaire, qui a fourni des informations sous le couvert de l'anonymat. Les dernières mesures de répression des exportations de technologies vers la Chine coïncident avec les efforts déployés par les États-Unis pour dégeler les relations difficiles entre les deux plus grandes économies du monde. Plusieurs hauts responsables de l'administration Biden ont rencontré leurs homologues chinois au cours des derniers mois, et la dernière série de règles risque de compliquer les efforts diplomatiques.L'administration Biden a déclaré qu'elle avait conçu les restrictions à l'exportation pour empêcher les puces et les équipements américains de renforcer l'armée chinoise. Pékin a accusé les États-Unis d'abuser des contrôles à l'exportation pour supprimer des entreprises chinoises. Ces restrictions marquent un tournant historique dans la politique technologique des États-Unis et de la Chine. L'année dernière, les restrictions gouvernementales ont empêché Nvidia, le fabricant de puces le plus précieux au monde, d'expédier deux de ses puces d'IA les plus avancées à des clients chinois, des puces qui sont devenues la norme de l'industrie pour le développement de chatbots et d'autres systèmes d'IA.Mais Nvidia a rapidement mis sur le marché chinois de nouvelles variantes moins sophistiquées qui contournaient les contrôles américains à l'exportation. L'une d'entre elles, baptisée H800, offre autant de puissance de calcul à certains paramètres utilisés dans les travaux d'IA que la puce H100 de l'entreprise, plus puissante mais bloquée. Toutefois, certains aspects clés des performances sont limités.Les États-Unis prévoient maintenant d'introduire de nouvelles lignes directrices pour les puces d'IA qui restreindront certaines puces d'IA avancées pour les centres de données qui ne sont pas actuellement prises en compte, a déclaré le fonctionnaire américain. Bien que le fonctionnaire ait refusé d'identifier les puces supplémentaires qui seront effectivement interdites, le H800 de Nvidia est un semi-conducteur dont des sources ont suggéré que l'administration souhaitait le bloquer.En juin, le directeur financier de l'entreprise a déclaré que si le H800 et une puce apparentée appelée A800 faisaient l'objet d'une restriction, ils ne pensaient pas que cela aurait un impact matériel immédiat sur leurs résultats financiers. Les puces destinées aux produits de consommation tels que les ordinateurs portables seront exemptées des nouvelles restrictions, a déclaré le fonctionnaire. Toutefois, les entreprises devront informer le ministère du commerce lorsqu'elles passeront des commandes pour les puces grand public les plus puissantes, afin de s'assurer qu'elles ne sont pas utilisées de manière à menacer la sécurité nationale, selon le fonctionnaire.Afin d'empêcher la Chine d'exporter des puces d'IA que les États-Unis considèrent comme trop puissantes, le fonctionnaire a déclaré que les États-Unis prévoyaient de supprimer l'un des paramètres (le "") qu'ils ont utilisé pour restreindre les exportations de certaines puces d'IA destinées aux centres de données. En supprimant ce paramètre, une autre ligne directrice entre en vigueur, élargissant le champ des puces couvertes. Cela signifierait probablement que la vitesse à laquelle les puces d'IA communiquent entre elles serait réduite. Ce point est important car l'entraînement des plus grands modèles d'IA est impossible sur une seule puce et nécessite de nombreuses puces reliées entre elles. Si l'on ralentit la vitesse à laquelle elles communiquent, le développement de l'IA devient plus difficile et plus coûteux.Les États-Unis prévoient également d'introduire un paramètre de "" afin d'empêcher les contournements futurs, a déclaré le fonctionnaire.Les règles actualisées visent également à couvrir les puces d'IA au fur et à mesure de l'évolution de la technologie. Les États-Unis exigeront des entreprises qu'elles informent le gouvernement des semi-conducteurs dont les performances sont légèrement inférieures aux lignes directrices avant de les expédier en Chine, a indiqué le fonctionnaire. Le gouvernement décidera au cas par cas si ces semi-conducteurs présentent un risque pour la sécurité nationale, mais ils pourront être expédiés à moins que le fabricant de puces ne soit informé du contraire.Les mises à jour des règles d'octobre 2022 pourraient également combler une lacune qui permet aux entreprises chinoises d'accéder aux puces d'intelligence artificielle américaines par l'intermédiaire d'unités chinoises situées à l'étranger. Les règles ne devraient pas inclure de restrictions sur l'accès aux services américains d'informatique dématérialisée ou à ceux des alliés, mais les États-Unis solliciteront des commentaires sur les risques d'un tel accès et sur la manière dont ils pourraient être traités, a déclaré le fonctionnaire.L'administration Biden a fait part à Pékin de son intention de mettre à jour les règles controversées ce mois-ci dans le cadre d'une politique visant à stabiliser les relations entre les deux superpuissances.Source : L'administration Biden aux États-Unis