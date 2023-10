La Chine est tristement célèbre pour son Great Firewall (le Grand pare-feu), un mélange de législation et de technologie utilisé pour réguler l'utilisation d'Internet par les résidents chinois et les empêcher d'accéder librement au Web. C'est frustrant, et le seul moyen d'y remédier est d'utiliser un VPN pour la Chine afin de contourner les strictes restrictions géographiques. Cependant, la censure d'Internet et la surveillance du régime communiste chinois semblent avoir pris de l'ampleur au cours de ces dernières années et l'utilisation d'un VPN semble de plus en proscrite et punie. Un programme chinois, prénommé "Ma", a récemment partagé son expérience.Ma serait un développeur de logiciels originaire de Chengde, une ville de la province d’Hebei en Chine. Le 18 août, Ma aurait reçu de la part du bureau de la sécurité publique de Chengde un avis de sanction. L'avis allègue qu'il a utilisé des "canaux non autorisés" pour se connecter à des réseaux internationaux afin de travailler pour une société turque. En raison de cela, la police a confisqué les 1 058 million de yuans que Ma avait gagnés en tant que développeur de logiciels entre septembre 2019 et novembre 2022, les qualifiant de "revenus illégaux". Les autorités ont également jugé approprié de lui infliger une amende supplémentaire de 200 yuans.Dans une série de messages sur Weibo, un site chinois de microblogage, le développeur a déclaré que la police l'a approché pour la première fois il y a un an, pensant qu'il était le propriétaire d'un compte Twitter (désormais X) sur lequel elle enquêtait. Il a déclaré que ce compte ne lui appartenait pas : « j'ai déclaré que je travaillais actuellement pour une entreprise étrangère et que mon compte Twitter personnel ne faisait qu'aimer et republier occasionnellement les tweets de l'entreprise », a-t-il écrit. Ma utilisait le VPN pour se connecter sur GitHub, la plateforme d'hébergement de code source appartenant à Microsoft, et travailler avec son employeur turc.Plus précisément, il aurait utilisé la plateforme entre 2019 et 2022 pour accomplir des tâches d'entreprise, fournir une assistance aux utilisateurs et travailler à distance à l'aide de Zoom. Ma a déclaré que la police avait saisi son téléphone, son ordinateur portable et plusieurs disques durs d'ordinateur après avoir appris qu'il travaillait pour une société étrangère, et qu'elle les avait gardés pendant un mois. Il lui a ensuite été demandé de fournir des détails sur son travail, ses coordonnées bancaires, son contrat de travail et d'autres informations, avant d'être sanctionné en août. Ma a déclaré qu'il allait prendre un avocat afin de faire appel de la décision.Lors d'une discussion sur l'incident sur Zhihu, la plateforme chinoise de type Reddit, un utilisateur a écrit : « si nous imposons des condamnations et des amendes pour ce motif, l'industrie informatique chinoise sera pratiquement anéantie ». Ce commentaire a été supprimé depuis. L'affaire a également soulevé la question de savoir si les autorités chinoises cherchaient à faire du profit plutôt qu'à lutter contre la criminalité. De nombreux commentaires estiment que le jugement rendu dans l'affaire est discutable et d'autres affirment qu'il est illégal. Les internautes chinois ont également soulevé le fait que cet incident faisait de la Chine la risée du monde.Cette affaire se distingue des précédentes affaires d'utilisation de VPN, qui visaient principalement des personnes accédant à des contenus pornographiques ou se livrant à des activités politiques. En effet, en Chine, les VPN opèrent dans une zone grise juridique. Techniquement, les entreprises sont autorisées à utiliser des VPN approuvés par le gouvernement pour des activités commerciales. Les entreprises et les universités utilisent les VPN pour communiquer avec leurs partenaires internationaux. La Chine ferme généralement les yeux sur le nombre relativement restreint de personnes qui utilisent les VPN pour accéder à des sites Web tels que Google, Facebook, etc.Cependant, ces dernières années, le gouvernement a rendu plus difficile l'accès aux VPN et, dans de rares cas, a puni leur utilisation. De nombreuses personnes ont été emprisonnées pour avoir vendu des VPN. En 2017, un homme nommé Wu Xiangyang a été condamné à cinq ans et demi de prison et à une amende de 500 000 yuans (environ 65 000 euros) pour avoir vendu un VPN. En juin, Radio Free Asia a rapporté qu'un étudiant ouïghour, Mehmut Memtimin, purgeait une peine de 13 ans au Xinjiang pour avoir utilisé un VPN afin d'accéder à des "informations illégales". En dehors des VPN, les Chinois disposent de ce qu'on appelle les "canaux légaux".Ces "canaux légaux" permet à certains secteurs d'accéder à Internet, par opposition à l'utilisation de services VPN obtenus à titre privé. Cette distinction permet aux personnes travaillant dans ces secteurs d'accéder à tous les sites Web qu'elles souhaitent sans craindre de répercussions, puisqu'elles passent par les canaux officiels. Toutefois, les sceptiques s'interrogent sur la faisabilité de ces canaux officiels, car ils ne sont pas faciles à obtenir. Selon certaines sources, le processus implique souvent diverses procédures administratives et des certificats, ce qui rend l'accès à ces canaux difficile pour la majorité des entreprises chinoises privées.En outre, même si l'accès est accordé, des mesures de surveillance strictes sont souvent mises en œuvre. L'incident a suscité des discussions sur les limites imposées par le Grand pare-feu de Chine et son impact sur le vivier de talents du pays. De nombreuses personnes, qui cherchent à échapper à la fameuse culture du travail 996 et à la discrimination fondée sur l'âge, envisagent de travailler à distance pour des entreprises étrangères. Toutefois, des cas comme celui-ci ont un effet dissuasif, car les personnes risquent de se voir infliger de lourdes amendes et de se voir confisquer leurs revenus durement gagnés. Ma semble avoir perdu 3 ans de revenus.Michael Anti (@mranti), journaliste chinois de renom, a critiqué la décision des autorités de Chengde, soulignant non seulement "le caractère excessif de la sanction", mais aussi l'impact potentiel sur les programmeurs chinois et les professionnels du commerce électronique travaillant à l'étranger ou à distance. Il se demande si ces personnes resteront en Chine, s'exposant ainsi au risque de se voir confisquer des années de revenus. Alors que le débat se poursuit sur la toile, certains internautes chinois suggèrent des méthodes alternatives pour ceux qui travaillent à l'étranger, comme l'exploration d'options de paiement impliquant des cryptomonnaies.Elles sont censées offrir un niveau de flexibilité financière et de sécurité, mais le marché est en train de s'effondrer en raison des multiples crises et escroqueries mises à nu ces dernières années. Mais la Chine s'est lancée dans une grande répression des cryptomonnaies ces dernières années, obligeant les mineurs d'actifs numériques à trouver refuge dans d'autres pays, en particulier au Texas, aux États-Unis. Les ramifications de cet incident ont été ressenties dans un large éventail de secteurs, de nombreux intellectuels de haut niveau, universitaires, travailleurs hautement qualifiés, journalistes en Chine s'appuyant sur les VPN pour leur travail.En commentant l'affaire, Charlie Smith (un pseudonyme), cofondateur de GreatFire.org, une association à but non lucratif et un site Web qui surveille la censure d’Internet en Chine, a déclaré : « même si cette décision est annulée par un tribunal, un message a été envoyé et des dommages ont été causés. Faire des affaires en dehors de la Chine est-il désormais passible de sanctions ? ».Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de cette affaire ? La sanction est-elle justifiée ?Selon vous, qu'est-ce qui justifie une telle sanction pour l'utilisation d'un VPN ?La Chine s'expose-t-elle à une fuite de ses talents en se livrant à ce type de condamnation ?Que pensez-vous des "canaux légaux d'accès à Internet" proposés par la Chine aux entreprises ?