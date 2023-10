Elon Musk est poursuivi par la SEC, qui tente de le contraindre à témoigner dans le cadre d'une enquête sur son rachat du géant des médias sociaux Twitter pour 44 milliards de dollars

L'enquête, qui intensifie une querelle de longue date entre la SEC et Musk, porte sur la question de savoir si Musk a enfreint les lois fédérales sur les valeurs mobilières en 2022 lorsqu'il a acheté des actions de Twitter, que Musk a rebaptisé X, ainsi que sur les déclarations et les documents déposés auprès de la SEC qu'il a faits en rapport avec l'opération.En mai 2022, la SEC a déclaré qu'elle examinait la divulgation par Musk de sa participation dans Twitter, se demandant s'il avait déposé les documents appropriés. Dans le document déposé jeudi, la SEC indique qu'elle a cité Musk à comparaître en mai 2023, lui demandant de témoigner au bureau de la SEC à San Francisco, et que Musk avait accepté de se présenter le 15 septembre. Mais deux jours avant, Musk a soulevé "" et a dit à la SEC qu'il ne se présenterait pas, a déclaré la SEC.Musk a également refusé les propositions de la SEC d'effectuer la déposition au Texas en octobre ou en novembre. Parmi ses objections, il a déclaré que la SEC essayait de le "" et que son avocat avait besoin de temps pour examiner les documents potentiellement pertinents contenus dans une biographie de Musk publiée le mois dernier, selon la SEC.Selon le dossier, Musk a remis à la SEC des documents relatifs à l'enquête et a déjà témoigné en juillet de l'année dernière par vidéoconférence. Dans un communiqué de presse, la SEC a déclaré qu'elle sollicitait "".Musk a acquis Twitter après avoir pris une participation minoritaire importante dans la plateforme de médias sociaux, qu'il a divulguée pour la première fois en avril 2022. Musk a été en retard dans le dépôt de la déclaration et a initialement indiqué qu'il prévoyait d'être une partie prenante passive, ce qui signifie qu'il ne prévoyait pas de prendre le contrôle de Twitter ou d'influencer les décisions de gestion de l'entreprise.Quelques jours plus tard, Musk a accepté puis refusé un siège au conseil d'administration de Twitter. Fin avril, il a annoncé son intention de racheter l'entreprise pour 44 milliards de dollars, mais il a ensuite tenté de se retirer de l'accord, alléguant que Twitter ne divulguait pas toute l'étendue de l'activité des robots sur sa plateforme. Confronté à un procès visant à le contraindre à conclure l'opération, Musk a finalisé l'acquisition de Twitter fin octobre 2022.Quel est votre avis sur cette enquête de la SEC sur le rachat d'Elon Musk de Twitter ?Selon vous, quelle sera la suite de cette affaire ?