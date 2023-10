Gabriel Weinberg, PDG de DuckDuckGo, et de John Giannandrea, vice-président d'Apple chargé de l'apprentissage automatique et de la stratégie en matière d'IA, ont été appelés à témoigner dans le cadre du procès historique opposant les États-Unis à Google. Le procès se déroulant à huis clos, très peu de choses ont filtré en ce qui concerne les témoignages des deux hommes. Cependant, Amit Mehta, le juge de district américain chargé du procès antitrust sur la recherche Google a décidé cette semaine de lever les scellés sur les transcriptions de leurs témoignages. Ce qui a révélé de nouvelles informations sur les discussions passées entre DuckDuckGo et Apple.Le témoignage de Weinberg a révélé qu'Apple a envisagé sérieusement de remplacer Google par DuckDuckGo comme navigateur par défaut pour la navigation privée. Mais le projet n'est pas allé bien loin. « Nous avons pensé qu'ils étaient vraiment intéressés par ce projet. Les personnes à qui nous parlions étaient généralement des utilisateurs de DuckDuckGo eux-mêmes intéressés par la protection de la vie privée », a déclaré Weinberg, selon une transcription de son témoignage. Il a déclaré à la Cour que DuckDuckGo et Apple ont eu une vingtaine de réunions et d'appels téléphoniques au cours des négociations, qui ont duré d'environ 2016 à 2019.Selon Weinberg, tout au long de cette période, le contrat entre Apple et Google, faisant de ce dernier le moteur de recherche par défaut sur le navigateur Safari, "était souvent l'éléphant dans la pièce". Cette déclaration donne du poids aux allégations du DOJ et de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis. En effet, le DOJ et la FTC tentent de prouver que les contrats d'exclusivité conclus par Google avec les fabricants d'équipements (smartphones, ordinateurs, etc.) et de navigateurs ont injustement exclu les rivaux du marché de la recherche générale en les privant de la distribution. Bien sûr, Google a nié que ses actions aient violé la loi antitrust.Weinberg a déclaré que DuckDuckGo a reçu une première réponse d'Apple sur son idée de devenir le moteur de recherche par défaut dans la navigation privée en 2016. L'année suivante, DuckDuckGo a réussi à obtenir une réunion avec Craig Federighi, un vice-président senior, au siège d'Apple à Cupertino, en Californie, pour discuter de sa proposition. DuckDuckGo a présenté aux dirigeants d'Apple des données sur ce que les utilisateurs d'Apple attendent du mode de navigation privée, ce que Weinberg a déclaré avoir trouvé "assez convaincant". L'équipe de Weinberg a déclaré que DuckDuckGo serait une meilleure alternative pour les utilisateurs d'Apple.Weinberg a déclaré qu'il avait quitté la réunion avec l'impression que "tout s'était très bien passé". « J'ai proposé beaucoup de choses à Apple au fil des années. S'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'autre solution que le silence », a déclaré Weinberg. Les dirigeants de DuckDuckGo sont retournés à Cupertino l'été suivant pour une autre réunion et ont présenté des visuels de ce à quoi le produit ressemblerait une fois que son moteur de recherche serait intégré aux services d'Apple. Weinberg a déclaré qu'il avait "l'impression que les responsables d'Apple étaient vraiment sérieux" à propos de l'idée potentiellement pour la version de l'année suivante.Mais rien ne s'est passé comme Weinberg l'espérait. De son côté, Giannandrea d'Apple a raconté une histoire quelque peu différente. Avant de rejoindre Apple en 2018, Giannandrea était responsable de la recherche chez Google. Dans son témoignage, Giannandrea a déclaré qu'il n'était pas au courant qu'Apple envisageait de changer la recherche par défaut. Son témoignage laisse penser toutefois qu'il a été fortement impliqué dans les discussions sur l'avenir Apple en matière de recherche. Lors de discussions avec d'autres cadres d'Apple, Giannandrea a évoqué les inconvénients potentiels de l'intégration de DuckDuckGo dans les produits d'Apple.Selon Giannandrea, "le marketing de DuckDuckGo sur la protection de la vie privée est quelque peu incongru avec les détails", car il pense que le moteur de recherche devra partager certaines informations sur les utilisateurs avec Microsoft. Cela s'expliquerait par le fait que DuckDuckGo a signé un accord avec Microsoft pour recevoir des informations du moteur de recherche de Bing de la firme de Redmond. Sur ce point, DuckDuckGo indique dans sa politique de confidentialité qu'elle empêche ses fournisseurs d'hébergement et de contenu de créer un historique des recherches et de la navigation des utilisateurs. Une chose qui a été souvent remise en cause.Weinberg a déclaré qu'en septembre 2018, DuckDuckGo est retourné au siège d'Apple pour discuter de l'intégration. Apple a exprimé qu'ils envisageaient vraiment de le faire pour la version 2019, et Weinberg a alors réalisé qu'ils avaient encore des préoccupations persistantes. En particulier, Weinberg a témoigné qu'Apple a réalisé qu'elle devait trouver un moyen de résoudre les problèmes liés à son contrat avec Google. Il s'agit d'un contrat très lucratif dont on estime qu'il rapporte jusqu'à 20 milliards de dollars par an à la marque à la pomme. Selon les analystes, pour une société comme Apple, il est difficile de renoncer à une telle manière financière.Quelque temps après les vacances de 2018, DuckDuckGo a reçu des documents d'Apple indiquant quelle serait sa part de revenus si elle était par défaut. DuckDuckGo a estimé que sa part de marché "augmenterait plusieurs fois" simplement en devenant la valeur par défaut du mode de navigation privée. À l'été 2019, DuckDuckGo a commencé à comprendre que le partenariat n'aurait pas lieu. Apple n'a pas annoncé l'intégration lors de sa Worldwide Developers Conference en juin. Quatre mois plus tard, à l'issue d'une réunion, Weinberg a conclu que l'accord était "mort". DuckDuckGo a également tenté sa chance avec Samsung, Mozilla et Opera.Weinberg et son équipe ont proposé à ces entreprises de faire de DuckDuckGo l'option par défaut du mode de navigation privée de leurs navigateurs respectifs. Mais il a déclaré que DuckDuckGo n'a pas pu conclure d'accord avec aucune d'entre elles. DuckDuckGo a finalement cessé de poursuivre ce modèle parce qu'elle a conclu que "le contrat entre Google et chacune de ces entreprises était la principale chose qui empêchait DuckDuckGo de conclure un accord avec elles". Le juge Mehta examine de près ces accords. Le procès détermine l'avenir de la recherche et une défaite de Google pourrait remodeler entièrement le marché des moteurs de recherche.DuckDuckGo est une société privée qui développe un moteur de recherche du même nom. Ce dernier est axé sur la protection de la vie privée et est en concurrence directe avec le moteur de recherche de Google, ainsi qu'avec d'autres produits similaires de protection de la vie privée qui cherchent à limiter la manière dont les sites Web peuvent suivre les consommateurs sur Internet. DuckDuckGo affirme que son moteur de recherche réduit considérablement les moyens de suivi qui sont encore exploitables dans d'autres moteurs de recherche, même en mode de navigation privée. DuckDuckGo a toutefois fait l'objet de certaines controverses au fil des ans.Des témoignages antérieurs ont révélé qu'Apple et Microsoft avaient envisagé un vaste partenariat, voire une acquisition. Apple aurait envisagé de racheter Bing en vue d'en faire le moteur de recherche par défaut sur ses appareils. Mais les discussions n'ont pas franchi la phase exploratoire. Là encore, Microsoft a pointé du doigt le contrat entre Google et Apple pour expliquer l'échec de ce projet. Apple aurait cru à un moment que la seule alternative viable à Google serait de développer son propre moteur de recherche, ce qu'elle n'a pas fait, peut-être parce que l'accord avec Google était plus bénéfique. Rien ne permet toutefois de l'affirmer.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du témoignage du PDG de DuckDuckGo ?Selon vous, quel aurait été l'impact de ce projet s'il avait abouti ?Le contrat entre Google et les fabricants d'appareils a-t-il étouffé la concurrence ?La justice doit-elle mettre un terme à ces contrats d'exclusivité ? Quels seraient les impacts sur Google ?Quels seraient les impacts sur le marché de la recherche si ces contrats disparaissaient ?Que pensez-vous des allégations qui remettent en cause la fiabilité de l'offre de DuckDuckGo ?Google est-il plus respectueux de la vie privée que DuckDuckGo ? Que pensez-vous du témoignage du cadre d'Apple ?Selon vous, y a-t-il un moteur de recherche qui soit entièrement axé sur la protection de la vie privée ?