Envoyé par Michael Roszak Envoyé par La publicité sur les recherches est l'un des meilleurs modèles économiques jamais créés au monde - peut-être que Windows est au même niveau que Christian et moi en avons discuté au dîner et il existe certainement des entreprises illicites (cigarettes et drogues) qui pourraient rivaliser avec ces économies, mais nous avons la chance d'avoir une entreprise incroyable.

Ce qui est si étonnant dans tout cela, c'est en partie que nous avons pu ignorer l'une des lois fondamentales de l'économie : les entreprises doivent se soucier de l'offre et de la demande.

Lorsque nous parlons de revenus, nous pourrions en grande partie ignorer le côté demande de l’équation (utilisateurs et requêtes) et nous concentrer uniquement sur le côté offre des annonceurs, des formats publicitaires et des ventes.

Bien sûr, nous devions créer le meilleur produit, réaliser des investissements intelligents en matière de marketing et de distribution pour diffuser notre produit partout, mais nous pourrions essentiellement déchirer le manuel d'économie en deux.

Nous avons eu quelques soubresauts au fil du temps tels que :

iOS 7 quand Apple a déplacé le point d'accès de recherche dans Safari Mozilla déplace la recherche par défaut vers Yahoo où nous avons perdu certains utilisateurs

Mais c'étaient surtout des exceptions qui nous rappelaient que nous avions de la chance

Rien ne peut défier éternellement les fondements économiques et la loi rattrape tout le monde - même Google - de sorte que les utilisateurs et les requêtes deviennent une source importante de revenus.

Pourquoi le procès est-il important ?

Selon le document, Roszak a comparé le modèle économique de Google à celui de certaines « entreprises illicites » qui vendent des « cigarettes ou des drogues » et qui peuvent se permettre d’ignorer la demande des consommateurs. Roszak a affirmé que Google avait réussi à rendre les utilisateurs « accros » à son moteur de recherche, ce qui lui permettait de se concentrer uniquement sur l’offre des annonceurs, des formats publicitaires et des ventes. « Nous pourrions essentiellement déchirer le manuel d’économie en deux », a-t-il écrit.Au procès, Roszak a déclaré au tribunal qu'il ne se souvenait pas s'il avait déjà fait la présentation. Il a déclaré que le cours exigeait qu'il dise aux étudiants « des choses auxquelles je ne crois pas dans le cadre de la présentation ». Il a également affirmé que les notes étaient « pleines d'hyperboles et d'exagérations » et ne reflétaient pas ses véritables convictions, « parce qu'elles n'étaient associées à aucun objectif commercial ».Google a essayé à plusieurs reprises d’empêcher que le document soit partagé au tribunal, en prétendant qu’il était sans rapport avec l’affaire du DOJ. Google a également demandé au juge Amit Mehta de sceller le témoignage de Roszak au sujet du document, ce qu’il a accordé dans un premier temps. Le juge Amit Mehta a déclaré qu’il ne savait pas que le DOJ publiait les preuves du procès en ligne, et qu’il aurait dû être informé avant que des éléments de preuve ne soient mis à la disposition du public. Il a ordonné au DOJ de retirer toutes les pièces de son site web, en attendant qu’il rende une décision finale le lendemain. Il a également reconnu « qu'une fois qu’il est admis en preuve, en toute équité, c’est un document public ».Dans les heures qui ont suivi la déclaration de Mehta, le ministère de la Justice a retiré toutes les pièces à conviction précédemment rendues publiques.Mercredi matin, Mehta a rencontré Schmidtlein et les principaux procureurs du ministère de la Justice et des États dans son cabinet privé. Le tribunal s’est ensuite réuni à huis clos pour débattre au sujet des propos de Roszak jusqu’en milieu d’après-midi.Mercredi en fin de journée, l'avocat de Google, Edward Bennett, a réitéré l'argument selon lequel le document rédigé par Roszak ne devrait pas être admis.Mehta a décidé que l'exposition serait admise, puisque Roszak était un employé de Google engagé dans une formation sponsorisée par l'entreprise au moment de la création du document. Il a également exprimé sa frustration, indiquant que Google l’avait mis « dans l’embarras » en insistant pour que le témoignage de Roszak soit confidentiel, de sorte que le public ne comprenne pas le contexte complet du courriel « gênant ». Il a dit que ce courriel « ne contient rien qui puisse être qualifié de confidentiel ». « Je comprends que cela soit quelque peu embarrassant pour le témoin », a-t-il ajouté.Le DOJ a utilisé le document comme une preuve que Google a un monopole sur la recherche, ce qui le rend moins incité à innover des produits qui protègent les consommateurs des dommages comme la collecte invasive de données. Le DOJ accuse Google de violer les lois antitrust en utilisant des accords d’exclusivité avec des fabricants de téléphones, des opérateurs mobiles et des navigateurs pour maintenir sa position dominante. Le procès, qui a commencé le 27 septembre, devrait durer plusieurs semaines.Le procès antitrust contre Google est considéré comme le plus important depuis celui contre Microsoft dans les années 1990. Il pourrait avoir des conséquences majeures sur l’industrie technologique et sur la façon dont les consommateurs accèdent à l’information en ligne.Le DOJ accuse Google d’avoir violé la loi antitrust en abusant de sa position dominante sur le marché de la recherche et de la publicité en ligne. Il affirme que Google a créé un « cercle vertueux » qui lui permet de renforcer son monopole et d’exclure les concurrents potentiels. Le DOJ demande au tribunal d’ordonner à Google de mettre fin à ses pratiques anticoncurrentielles et de lui imposer des sanctions financières ou structurelles.Google nie les accusations du DOJ et affirme qu’il n’a pas de pouvoir de marché excessif, mais qu’il fait face à une forte concurrence de la part d’autres acteurs comme Amazon, Facebook ou Microsoft. Google soutient que ses accords avec les fabricants de téléphones et les navigateurs sont bénéfiques pour les consommateurs, qui peuvent choisir librement le moteur de recherche qu’ils préfèrent. Google affirme également que ses innovations ont permis d’améliorer la qualité et la pertinence de la recherche en ligne.Il existe un large éventail de réponses possibles. À l’extrême du spectre, le ministère de la Justice pourrait demander le démantèlement de Google si le juge Mehta estime que l’entreprise a agi de manière anticoncurrentielle. Un scénario de perte plus probable (bien que loin d’être certain) pourrait voir Google interdit de conclure le type d’accords dont se plaignent les régulateurs. Les utilisateurs peuvent ouvrir des navigateurs comme Safari et Firefox et obtenir un moteur de recherche par défaut différent ou être invités à en choisir un dans une liste.Cela éroderait-il la domination de Google ? Les cyniques peuvent avoir des doutes : Google a proposé ce genre de choix en Europe et a conservé une avance écrasante sur ses concurrents. D’un autre côté, les nouveaux moteurs de recherche se sont plaints du fait que les paramètres par défaut constituent un obstacle sérieux à la concurrence de Google.Le ministère de la Justice décrit Google comme une entreprise sclérosée dont la domination a réduit ses incitations à fournir un bon service tout en désavantageant les options plus récentes et plus innovantes. Cette critique pourrait être particulièrement importante à l’heure où plusieurs entreprises technologiques expérimentent de nouveaux types de recherche fondés sur l’IA générative. Les régulateurs antitrust s’inquiètent déjà du fait que les grandes entreprises technologiques pèsent de tout leur poids sur le marché naissant de l’IA, et même une défaite relativement légère pourrait rendre Google plus prudent.À l’inverse, une victoire de Google serait la dernière d’une série de pertes pour l’équipe antitrust de l’administration Biden. Cette année, la Federal Trade Commission a perdu une offre visant à empêcher Meta d'acheter la société de réalité virtuelle Within et une autre visant à empêcher Microsoft d'acquérir Activision Blizzard. (Le Congrès espérait réformer la loi antitrust il y a quelques années, mais ses tentatives ont largement échoué jusqu'à présent.) Ces affaires étaient toutes deux très différentes de celle de Google, mais une perte ici ne ferait que souligner à quel point il est devenu difficile de gagner une affaire antitrust technologique - à un moment donné. C'est une époque où d'autres pays, y compris ceux de l'UE, prennent des mesures sérieuses pour limiter le pouvoir des entreprises technologiques.Source : pièce à conviction rendue publique par le DoJ