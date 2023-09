Dans l'affaire Samantha Liapes et al. c. Facebook, Inc., la cour d'appel a jugé qu'un tribunal inférieur avait commis une erreur en considérant que Facebook était exonéré de toute responsabilité en vertu de l'article 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act), qui exonère généralement les sites web interactifs de toute responsabilité à l'égard du contenu d'un tiers. La cour d'appel a également estimé que les allégations étaient suffisantes pour que l'affaire soit instruite sur la base des allégations selon lesquelles les outils de ciblage et de diffusion des publicités de Facebook étaient discriminatoires et avaient aidé et encouragé la discrimination de la part des annonceurs.



Facebook a créé une plateforme publicitaire qui permet aux entreprises de cibler des publicités sur des catégories spécifiques d'utilisateurs. Mme Liapes affirme que Facebook a conçu et utilise divers outils (certains avec la participation sollicitée des annonceurs, d'autres sans) qui traitent les utilisateurs de manière disparate sur la base de caractéristiques protégées, en violation de la loi californienne Unruh sur les droits civils, afin de fournir des publicités pour des assurances.



Mme Liapes est une femme de 48 ans, utilisatrice régulière de Facebook, qui souhaitait s'informer sur les produits d'assurance par le biais de publicités affichées sur son fil d'actualité. Elle n'a pas été en mesure de demander un devis et éventuellement d'obtenir une police d'assurance parce qu'elle n'a pas pu voir plusieurs publicités d'assurance-vie affichées sur Facebook en raison de son âge ou de son sexe.



La décision de la cour d'appel du premier district de Californie est conforme aux arguments avancés par le Lawyers' Committee For Civil Rights Under Law, l'American Civil Liberties Union, l'ACLU of Southern California, l'ACLU of Northern California et Upturn dans un mémoire d'amicus curiae. Ces groupes ont fait valoir que le comportement de Facebook était discriminatoire et préjudiciable, compte tenu notamment de la longue tradition de discrimination du secteur de l'assurance à l'égard des femmes, des personnes âgées et d'autres groupes marginalisés.



"Il s'agit d'une décision décisive pour la discrimination en ligne", a déclaré David Brody, avocat responsable de l'initiative pour la justice numérique au sein du Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi. "Il n'est pas acceptable de cibler et d'orienter les publicités vers des opportunités économiques importantes sur la base de caractéristiques protégées telles que la race ou le sexe. Cette décision montre clairement que les algorithmes et les modèles commerciaux fondés sur la discrimination doivent changer."



"Aujourd'hui, les consommateurs comptent sur l'internet, y compris sur la publicité en ligne, pour accéder à des opportunités économiques importantes, telles que les produits d'assurance. Facebook fait de la publicité pour des produits d'assurance directement auprès de certains utilisateurs, en l'occurrence des hommes et des jeunes, tout en obligeant illégalement d'autres utilisateurs, notamment des femmes et des personnes âgées, à faire des efforts supplémentaires pour se renseigner sur ces mêmes produits", a déclaré Olga Akselrod, avocate principale du programme de justice raciale de l'ACLU. "Nous sommes heureux que cette décision ouvre des voies possibles pour la responsabilisation des plateformes de médias sociaux."



"Si une entreprise technologique viole vos droits, elle doit être tenue pour responsable au même titre qu'une entreprise physique", a déclaré Jacob Snow, avocat principal de l'ACLU de Californie du Nord. "Cette décision importante réaffirme que les entreprises technologiques ne sont pas à l'abri des plaintes déposées en vertu de lois sur les droits civils vieilles de plusieurs décennies. La publicité ciblée qui est au cœur du modèle commercial de surveillance de Meta menace de nuire à des communautés déjà marginalisées, et cette décision confirme que les tribunaux doivent pleinement prendre en compte ces plaintes."



"Personne ne devrait se voir refuser une assurance ou d'autres services importants en raison de son identité", a déclaré Amanda Goad, directrice Audrey Irmas du projet LGBTQ, Gender & Reproductive Justice à l'ACLU de Californie du Sud. "Nous apprécions que le tribunal reconnaisse le préjudice que les pratiques discriminatoires de ciblage et de diffusion des publicités peuvent causer à des utilisateurs comme Mme Liapes."



La semaine dernière, une cour d'appel de l'État de Californie a statué que Facebook pourrait faire l'objet d'une action en justice concernant des allégations de pratiques discriminatoires dans son algorithme publicitaire. Cette décision découle d'un recours collectif intenté contre Facebook en 2020, affirmant que l'entreprise a violé les lois sur les droits civils en omettant les annonces d'assurance destinées aux femmes et aux personnes plus âgées.Au cœur de cette bataille juridique se trouve Samantha Liapes, une femme de 48 ans qui a utilisé Facebook pour rechercher des options d'assurance. L'action en justice soutenait que le mécanisme de distribution des publicités de Facebook n'avait pas affiché les publicités d'assurance pour Mme Liapes en fonction de son âge et de son sexe.Dans un arrêt du 21 septembre, la cour d'appel a annulé un jugement antérieur qui avait invoqué l'article 230, lequel offre une protection juridique aux plateformes en ligne dans les cas impliquant des contenus illégaux générés par les utilisateurs. La cour d'appel a estimé que l'affaire présentait un argument suffisant pour démontrer que Facebook était au courant des annonceurs d'assurance qui orientaient délibérément leurs publicités vers des utilisateurs en fonction de leur âge et de leur sexe, violant ainsi la loi Unruh sur les droits civils.L'algorithme publicitaire de Facebook fait l'objet d'un examen minutieux depuis plusieurs années. Un procès fédéral a été intenté en 2018 et a accusé l'entreprise de permettre la discrimination en matière de logement. Des études ultérieures ont fourni des preuves à l'appui de ces allégations. En 2022, Facebook a conclu un accord avec le gouvernement américain et a mis en place un nouveau système de distribution des publicités pour lutter contre la discrimination en matière de logement.La cour d'appel a récemment déterminé qu'un tribunal précédent avait commis une erreur de jugement en accordant à Facebook l'immunité en vertu de l'article 230 de la loi sur la décence des communications. Comme elle l'a indiqué dans son communiqué de presse, cette section protège généralement les sites web interactifs de toute responsabilité concernant le contenu de tiers. En outre, la cour d'appel a conclu que les accusations étaient suffisamment sérieuses pour permettre à l'affaire d'avancer, affirmant que les mécanismes de ciblage et de diffusion de la publicité de Facebook présentaient un comportement discriminatoire et facilitaient potentiellement la discrimination induite par les annonceurs.Facebook a développé une plateforme publicitaire permettant aux entreprises d'adapter leurs publicités aux caractéristiques démographiques des utilisateurs. Selon Mme Liapes, Facebook a utilisé divers outils, dont certains sont influencés par la contribution des annonceurs et d'autres non, qui montrent une différence de traitement envers les utilisateurs sur la base d'attributs protégés. Elle a fait valoir que cela constituait une violation de la loi californienne Unruh sur les droits civils dans le contexte des publicités liées à l'assurance.Le verdict de la cour d'appel du premier district de Californie correspond aux positions défendues par le Lawyers' Committee For Civil Rights Under Law, l'American Civil Liberties Union (ACLU), l'ACLU de Californie du Sud, l'ACLU de Californie du Nord et Upturn dans leur mémoire. Ces organisations soutiennent que les actions de Facebook constituent une discrimination et sont préjudiciables, en particulier à la lumière des antécédents de longue date du secteur de l'assurance en matière de préjugés à l'égard des femmes, des personnes âgées et des communautés marginalisées.Source : ACLU Quel est votre avis sur cette affaire ?