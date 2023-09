Moment dramatique au tribunal aujourd'hui dans le procès USA contre Google. Lors d'une dispute sur l'admission d'une pièce à conviction, Google a souligné que le DOJ publiait publiquement les pièces admises sur son site Web. Le juge Mehta a déclaré qu’il ne savait pas que le DOJ faisait cela. Le DOJ s'est excusé d'avoir publié les pièces à conviction sans en informer le juge Mehta et a déclaré qu'il les supprimerait jusqu'à ce qu'il parvienne à une résolution avec Google et le tribunal.



La journaliste de Bloomberg, Leah Nylen, s'est alors levée de la tribune, ce qui a incité le juge Mehta à lui demander qui elle était et pourquoi elle se levait. Elle s'est identifiée comme une journaliste de Bloomberg et a déclaré que les pièces à conviction publiées offraient un accès public important au procès, et qu'elle souhaitait avoir la possibilité d'avoir un avocat dans la salle d'audience si le tribunal envisageait de ne pas les autoriser.



La décision du juge concernant les pièces à conviction

Pourquoi le procès est-il important ?

Des pièces à convictions cruciales du procès antitrust de Google ont été supprimées du site Web du ministère américain de la Justice (DOJ). Le DOJ avait publié des documents clés, notamment des courriels privés, des mémos, des graphiques et des présentations internes de Google, au fur et à mesure de la présentation de son dossier, sans en informer au préalable le juge Amit Mehta.L’une de ces pièces est un courriel « gênant » envoyé par le vice-président de Google pour les finances, Michael Roszak, dans lequel il décrit la stratégie de Google pour maintenir sa position dominante sur le marché de la recherche. Lors d'une session de formation en juillet 2017, Michael Roszak a affirmé dans ce courriel que l'entreprise était « capable d'ignorer la demande et de se concentrer sur l'offre ».John Schmidtlein, l'un des avocats de Google, a affirmé que ce courriel n’était pas un document d’affaires, mais qu’il était « plein d’hyperbole et d’exagération ». Le DOJ a soutenu que ce courriel était pertinent pour montrer l’intention anticoncurrentielle de Google.Selon Yosef Weitzman, journaliste de Big Tech on Trial, le juge Amit Mehta a déclaré qu’il ne savait pas que le DOJ publiait les preuves du procès en ligne, et qu’il aurait dû être informé avant que des éléments de preuve ne soient mis à la disposition du public. Il a ordonné au DOJ de retirer toutes les pièces de son site web, en attendant qu’il rende une décision finale le lendemain. Il a également reconnu « qu'une fois qu’il est admis en preuve, en toute équité, c’est un document public »Bloomberg a publié près d’une vingtaine de pièces à convictions que Google voulait garder secrètes, dont des courriels, des graphiques et des présentations internes. Ces pièces révèlent des aspects de la stratégie de Google pour contrôler le marché de la recherche, comme le fait de payer des milliards de dollars à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur les appareils iOS, ou le fait de créer des obstacles techniques pour empêcher les utilisateurs de changer de moteur de recherche.On est loin du procès Microsoft de la fin des années 1990, lorsque tous les grands organes de presse couvraient quotidiennement les audiences. À l’époque, Microsoft était une entreprise technologique emblématique sans égal. Ce procès, qui a duré plus de huit mois, a vu les médias accorder autant d’attention aux débats que la destitution de Clinton. Lorsqu’une cour d’appel fédérale a accepté en 1999 de rendre publique la tristement célèbre déposition de Bill Gates, cela a été considéré comme une victoire pour le droit du public à l’information.Dans les heures qui ont suivi la déclaration de Mehta, le ministère de la Justice a retiré toutes les pièces à conviction précédemment rendues publiques.Mercredi matin, Mehta a rencontré Schmidtlein et les principaux procureurs du ministère de la Justice et des États dans son cabinet privé. Le tribunal s’est ensuite réuni à huis clos pour débattre au sujet des propos de Roszak jusqu’en milieu d’après-midi.Mercredi en fin de journée, l'avocat de Google, Edward Bennett, a réitéré l'argument selon lequel le document rédigé par Roszak ne devrait pas être admis.Mehta a décidé que l'exposition serait admise, puisque Roszak était un employé de Google engagé dans une formation sponsorisée par l'entreprise au moment de la création du document. Il a également exprimé sa frustration, indiquant que Google l’avait mis « dans l’embarras » en insistant pour que le témoignage de Roszak soit confidentiel, de sorte que le public ne comprenne pas le contexte complet du courriel « gênant ». Il a dit que ce courriel « ne contient rien qui puisse être qualifié de confidentiel ». « Je comprends que cela soit quelque peu embarrassant pour le témoin », a-t-il ajouté.Ni Mehta, ni Google, ni le ministère de la Justice n'ont dit quoi que ce soit au tribunal mercredi sur le moment et le lieu où les futures pièces à conviction du procès seraient mises à disposition.Le procès antitrust contre Google est considéré comme le plus important depuis celui contre Microsoft dans les années 1990. Il pourrait avoir des conséquences majeures sur l’industrie technologique et sur la façon dont les consommateurs accèdent à l’information en ligne.Le DOJ accuse Google d’avoir violé la loi antitrust en abusant de sa position dominante sur le marché de la recherche et de la publicité en ligne. Il affirme que Google a créé un « cercle vertueux » qui lui permet de renforcer son monopole et d’exclure les concurrents potentiels. Le DOJ demande au tribunal d’ordonner à Google de mettre fin à ses pratiques anticoncurrentielles et de lui imposer des sanctions financières ou structurelles.Google nie les accusations du DOJ et affirme qu’il n’a pas de pouvoir de marché excessif, mais qu’il fait face à une forte concurrence de la part d’autres acteurs comme Amazon, Facebook ou Microsoft. Google soutient que ses accords avec les fabricants de téléphones et les navigateurs sont bénéfiques pour les consommateurs, qui peuvent choisir librement le moteur de recherche qu’ils préfèrent. Google affirme également que ses innovations ont permis d’améliorer la qualité et la pertinence de la recherche en ligne.Il existe un large éventail de réponses possibles. À l’extrême du spectre, le ministère de la Justice pourrait demander le démantèlement de Google si le juge Mehta estime que l’entreprise a agi de manière anticoncurrentielle. Un scénario de perte plus probable (bien que loin d’être certain) pourrait voir Google interdit de conclure le type d’accords dont se plaignent les régulateurs. Les utilisateurs peuvent ouvrir des navigateurs comme Safari et Firefox et obtenir un moteur de recherche par défaut différent ou être invités à en choisir un dans une liste.Cela éroderait-il la domination de Google ? Les cyniques peuvent avoir des doutes : Google a proposé ce genre de choix en Europe et a conservé une avance écrasante sur ses concurrents. D’un autre côté, les nouveaux moteurs de recherche se sont plaints du fait que les paramètres par défaut constituent un obstacle sérieux à la concurrence de Google.Le ministère de la Justice décrit Google comme une entreprise sclérosée dont la domination a réduit ses incitations à fournir un bon service tout en désavantageant les options plus récentes et plus innovantes. Cette critique pourrait être particulièrement importante à l’heure où plusieurs entreprises technologiques expérimentent de nouveaux types de recherche fondés sur l’IA générative. Les régulateurs antitrust s’inquiètent déjà du fait que les grandes entreprises technologiques pèsent de tout leur poids sur le marché naissant de l’IA, et même une défaite relativement légère pourrait rendre Google plus prudent.À l’inverse, une victoire de Google serait la dernière d’une série de pertes pour l’équipe antitrust de l’administration Biden. Cette année, la Federal Trade Commission a perdu une offre visant à empêcher Meta d'acheter la société de réalité virtuelle Within et une autre visant à empêcher Microsoft d'acquérir Activision Blizzard. (Le Congrès espérait réformer la loi antitrust il y a quelques années, mais ses tentatives ont largement échoué jusqu'à présent.) Ces affaires étaient toutes deux très différentes de celle de Google, mais une perte ici ne ferait que souligner à quel point il est devenu difficile de gagner une affaire antitrust technologique - à un moment donné. C’est une époque où d’autres pays, y compris ceux de l’UE, prennent des mesures sérieuses pour limiter le pouvoir des entreprises technologiques.Sources : décision de justice, site du DOJ Comprenez-vous pourquoi Google ne veut pas que certaines de ces pièces à conviction soient exposées au public ?Que pensez-vous de la décision du juge ?Pensez-vous que Google a abusé de sa position dominante sur le marché de la recherche et de la publicité en ligne ?Quels sont les avantages et les inconvénients des accords de Google avec les fabricants de téléphones et les navigateurs ?Quel impact le procès antitrust contre Google pourrait-il avoir sur l’industrie technologique et sur la façon dont les consommateurs accèdent à l’information en ligne ?Quelles sont les alternatives possibles à Google pour effectuer des recherches en ligne ?