L'UE réimpose une amende de 400 millions de dollars à Intel pour abus de position dominante sur le marché

Le tribunal a toutefois convenu avec la Commission européenne qu'Intel avait illégalement exclu ses concurrents du marché, ce qui a incité l'organisme de surveillance antitrust de l'UE à rouvrir l'affaire. La décision de 2009 accusait Intel de bloquer son rival Advanced Micro Devices.Vendredi, l'autorité de surveillance de l'UE a déclaré qu'elle avait réimposé une amende pour des pratiques commises entre novembre 2002 et décembre 2006, lorsque Intel a payé HP, Acer et Lenovo pour arrêter ou retarder des produits rivaux.", a déclaré la Commission européenne dans un communiqué. La Commission a fait appel de l'arrêt du Tribunal l'année dernière devant la Cour de justice de l'UE, la plus haute juridiction européenne.Source : Commission européennePensez-vous que cette amende est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur cette fameuse position dominante d'Intel ?