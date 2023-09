Règles de l'UE sur le travail via une plateforme

Travailleurs salariés ou indépendants?

Une directive européenne qui veut apporter des éclaircissements

Elle dispose qu'une personne est présumée être un travailleur salarié si elle satisfait à trois des sept critères énoncés ci-après.



Les critères prévus dans la proposition de directive sont les suivants:



La plateforme de travail numérique :

détermine les plafonds du niveau de rémunération

exige de la personne qu'elle respecte certaines règles en matière d'apparence, de conduite à l'égard du destinataire du service ou d'exécution du travail

supervise l'exécution du travail, y compris par des moyens électroniques

restreint la liberté de choisir son horaire de travail ou ses périodes d'absence

restreint la liberté d'accepter ou de refuser des tâches

restreint la liberté de faire appel à des sous-traitants ou à des remplaçants

restreint la possibilité de se constituer une clientèle ou d'exécuter un travail pour un tiers



L'application de la présomption légale entraîne l'obligation pour la plateforme de travail numérique de prouver, dans le cadre d'une procédure concernant le statut professionnel correct de la personne travaillant pour cette plateforme, qu'il n'y a pas de relation de travail salarié.



Une fois qu'il a été établi, dans le cadre d'une telle procédure, qu'une relation de travail salarié existe, la personne concernée devrait jouir des droits sociaux et du travail qui découlent de cette relation de travail. Il s'agit, en fonction des systèmes nationaux:

du salaire minimum

des négociations collectives

du temps de travail et de la protection de la santé

des congés payés

de l'amélioration de l'accès à la protection contre les accidents du travail

des prestations de chômage et de maladie

des pensions de retraite fondées sur les cotisations

La réaction d'Uber

Uber semble traverser une période trouble en UE. L'Union est sur le point d’adopter une législation qui classerait les chauffeurs Uber comme des employés plutôt que comme des travailleurs sous contrat. C’est une classification contre laquelle Uber s’est battu avec acharnement dans de nombreuses arènes nationales et internationales, avec quelques succès et quelques échecs, et la lutte est loin d’être terminée.L’UE vote cette semaine la directive sur le travail via une plateforme, un nouveau paquet législatif dont l’ambition déclarée est « d'améliorer les conditions de travail et les droits sociaux des personnes travaillant dans l'économie à la demande ».Le travail via une plateforme est une forme d'emploi dans laquelle les organisations ou les personnes utilisent une plateforme en ligne pour communiquer avec d'autres organisations ou personnes afin de résoudre des problèmes spécifiques,​ou pour fournir des services spécifiques contre rémunération. Aujourd'hui, plus de 28 millions de personnes dans l'UE travaillent par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs plateformes de travail numériques. En 2025, selon l'UE, ce nombre devrait atteindre 43 millions de personnes.Les personnes travaillant via des plateformes de travail numériques exécutent une grande variété de tâches, notamment des tâches effectuées sur site et hors site (à distance). Il peut s'agir par exemple de services de livraison, de traduction, de saisie de données, de garde d'enfants, de soins aux personnes âgées ou de taxi.L'UE dénombre environ 500 plateformes de travail numériques exerçant leurs activités sur son territoire. Il existe des plateformes de travail numériques actives dans tous les pays de l'UE. La croissance de l'économie des plateformes est illustrée par le fait qu'entre 2016 et 2020, les revenus de l'économie des plateformes ont été presque multipliés par cinq, passant d'un montant estimé à 3 milliards d'euros à environ 14 milliards d'euros.L'UE estime que les revenus les plus importants proviennent des secteurs des services de livraison et de taxi.La grande majorité des personnes travaillant par l'intermédiaire de plateformes sont véritablement des travailleurs indépendants. Toutefois, selon les estimations avancées par l'UE, 5,5 millions de personnes sont qualifiées à tort de travailleurs indépendants alors qu'elles remplissent tous les critères pour être qualifiées de salariés.La qualité du travail proposé et les conditions d'emploi des travailleurs des plateformes suscitent de nombreuses inquiétudes en ce qui concerne des questions telles que l'absence de possibilités de prestations de maladie et l'accès limité aux indemnités de chômage ou aux régimes d'aide au revenu.Il y a également un débat sur la reconnaissance des travailleurs des plateformes en tant que salariés et non en tant que contractants indépendants responsables de leur propre assurance sociale et exerçant un contrôle sur leurs revenus. Le travail via une plateforme est appelé à se développer, mais il constitue aussi clairement un défi pour les cadres réglementaires et institutionnels existants, et ses effets sur l'économie et la société sont incertains.La directive, dans sa forme actuelle, énonce sept critères pour déterminer si une personne travaillant pour une plateforme de travail numérique est un employé. Si trois des sept critères sont remplis, vous êtes un employé qui a droit à des bagatelles comme le salaire minimum, des congés de maladie et une pension.Anabel Díaz, responsable de la mobilité d’Uber en Europe, a déclaré au Financial Times que si le projet de loi était adopté en l’état, il entraînerait une réduction de 50 à 70 % du nombre d’opportunités de travail. Elle a également averti que cela augmenterait les temps d’attente pour les utilisateurs qui cherchent à prendre un trajet. Selon elle, les règles de l’UE obligeraient Uber à « consolider les heures de travail sur un nombre réduit de travailleurs », ce qui augmenterait également les prix de 40 % dans certaines villes.Díaz a exhorté les législateurs impliqués dans les débats sur la directive cette semaine à approuver des règles qui protègent la flexibilité des travailleurs indépendants. Selon elle, les règles actuelles signifieraient que « les chauffeurs et les coursiers devraient postuler à un poste vacant, s’il y en a un; se présenter à des heures et à des endroits spécifiques; accepter chaque trajet qu’ils reçoivent; et accepter de ne pas travailler sur d’autres applications ».Ses remarques interviennent à un moment crucial pour l’UE, qui entame des négociations sur le texte final de la nouvelle loi, destinée à améliorer les conditions économiques des travailleurs des plateformes. Depuis 2021 au Royaume-Uni, les chauffeurs Uber sont considérés comme des «travailleurs», ce qui ne leur confère pas le statut complet d’employé mais leur donne droit à des avantages tels que le congé maladie et le congé annuel. La société est allée plus loin que ses concurrents britanniques comme Ola et Bolt en matière de prestations aux travailleurs. Le nombre de chauffeurs sur la plateforme britannique a doublé ces dernières années.Uber a déjà dû faire face à des lois similaires dans certains pays. L’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas ont adopté des lois qualifiant les chauffeurs d’Uber de contractuels. La Nouvelle-Zélande a également classé les chauffeurs d’Uber comme employés en octobre de l’année dernière, et en 2021, le Royaume-Uni les a désignés comme «travailleurs». Il reste à voir si Uber bluffe ou non sur sa menace de se retirer du marché européen, surtout qu’il semble avoir résisté à des lois similaires entrant en vigueur dans des pays individuels.Sources : politiques de l'UE , FTQue pensez-vous de la position d’Uber face à la directive de l’UE sur les travailleurs des plateformes? Est-elle justifiée ou non?Quels sont les avantages et les inconvénients de requalifier les chauffeurs et les coursiers d’Uber en tant qu’employés? Quel impact cela aurait-il sur leur qualité de vie et sur le service qu’ils offrent aux utilisateurs?Pensez-vous qu’Uber bluffe sur sa menace de se retirer de «centaines» de villes européennes? Quelles seraient les conséquences pour le marché du covoiturage et pour les alternatives à Uber si cela se produisait?Quelle est votre expérience personnelle avec Uber ou d’autres services similaires? Êtes-vous satisfait ou non de la façon dont ils traitent leurs travailleurs et leurs clients?Quelles sont les meilleures pratiques ou les solutions possibles pour réguler l’économie des plateformes tout en préservant la flexibilité et l’innovation? Quel rôle les gouvernements, les entreprises et les travailleurs doivent-ils jouer dans ce processus?