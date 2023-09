Une disposition du projet de loi permet à l'Ofcom, l'autorité britannique de régulation des télécommunications, d'exiger des entreprises technologiques qu'elles recherchent les contenus pédopornographiques de leurs utilisateurs, et ce même pour les messages et les fichiers cryptés de bout en bout afin de protéger la vie privée des utilisateurs. Tel qu'il a été adopté, l'OSB permet au gouvernement d'obliger les entreprises à mettre au point une technologie capable de scanner sans tenir compte du cryptage ; en d'autres termes, de créer une porte dérobée.Ces types de systèmes d'analyse côté client s'apparentent à des "", et un groupe d'experts en sécurité informatique de premier plan est parvenu à la même conclusion que l'EFF : ils nuisent à la protection de la vie privée et à la sécurité de tout un chacun. C'est pourquoi l'EFF s'oppose fermement à l'OSB depuis des années.Avoir une conversation privée est un droit humain fondamental. Ce droit est encore plus important pour les personnes les plus vulnérables. Si le Royaume-Uni utilise ses nouveaux pouvoirs pour scanner les données des citoyens, les législateurs porteront atteinte à la sécurité dont les citoyens ont besoin pour se protéger des harceleurs, des voleurs de données, des gouvernements autoritaires et autres. Paradoxalement, les législateurs britanniques ont créé ces nouveaux risques au nom de la sécurité en ligne.Le gouvernement britannique a fait récemment quelques déclarations indiquant qu'il se rendait compte que le contournement du chiffrement de bout en bout n'était pas compatible avec la protection de la vie privée des utilisateurs. Mais compte tenu du texte de la loi, ni les déclarations privées du gouvernement aux entreprises technologiques, ni ses faibles assurances publiques ne suffisent à protéger les droits de l'homme des Britanniques ou des internautes du monde entier.Les plateformes en ligne devront retirer les contenus que le gouvernement britannique considère comme inappropriés pour les enfants. Si elles ne le font pas, elles s'exposent à de lourdes sanctions. Le problème, c'est qu'au Royaume-Uni comme aux États-Unis, les gens ne sont pas d'accord sur le type de contenu qui est dangereux pour les enfants. Confier cette décision à des organismes de réglementation gouvernementaux conduira à des décisions de censure politisées.Le OBS conduira également à des systèmes de vérification de l'âge préjudiciables. Cela viole les principes fondamentaux de l'accès anonyme et simple qui existent depuis le début de l'Internet. Il ne devrait pas être nécessaire de montrer sa carte d'identité pour accéder à Internet. Les systèmes de vérification de l'âge destinés à empêcher les enfants d'accéder à Internet conduisent invariablement les adultes à perdre leur droit à la liberté d'expression et à l'anonymat, ce qui est parfois nécessaire.Dans les mois à venir, nous observerons le type de réglementation que le gouvernement britannique publiera pour décrire comment il utilisera ces nouveaux pouvoirs pour réguler l'internet. Si les régulateurs revendiquent le droit d'exiger la création de dangereuses portes dérobées dans les services cryptés, nous nous attendons à ce que les services de messagerie cryptée tiennent leurs promesses et se retirent du Royaume-Uni si le gouvernement de ce pays compromet leur capacité à protéger les autres utilisateurs.Source : EFF Pensez-vous que les inquiétudes de l'EFF sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur ce projet de loi ?