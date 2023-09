George R.R, romancier de "Game of Thrones", John Grisham et d'autres grands auteurs américains poursuivent OpenAI pour des questions de droits d'auteur

La proposition de recours collectif déposée mardi en fin de journée par l'Authors Guild s'ajoute à plusieurs autres actions intentées par des écrivains, des propriétaires de code source et des artistes visuels contre des fournisseurs d'IA générative. Outre OpenAI, soutenu par Microsoft, des actions similaires sont en cours contre Meta Platforms et Stability AI au sujet des données utilisées pour entraîner leurs systèmes d'IA. Parmi les autres auteurs concernés par ce dernier procès figurent Michael Connelly, auteur de "", et David Baldacci et Scott Turow, auteurs de romans juridiques.OpenAI et d'autres défendeurs de l'IA ont déclaré que leur utilisation de données d'entraînement tirées de l'internet constituait un usage loyal en vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur. Un porte-parole d'OpenAI a déclaré mercredi que la société respectait les droits des auteurs et qu'elle avait "".Mary Rasenberger, PDG de l'Authors Guild, a déclaré dans un communiqué que les auteurs "" afin de "". Dans son action en justice, l'Authors Guild affirme que les ensembles de données utilisés pour entraîner le grand modèle linguistique d'OpenAI à répondre à des invites humaines comprenaient des textes tirés des livres des auteurs, qui auraient pu provenir de dépôts illégaux de livres "" en ligne.La plainte indique que ChatGPT a généré des résumés précis des livres des auteurs lorsqu'on lui a demandé, ce qui indique que leur texte est inclus dans sa base de données. La plainte fait également état de préoccupations croissantes quant à la possibilité que les auteurs soient remplacés par des systèmes tels que ChatGPT, qui "".Source : Plainte d'Authors Guild Pensez-vous que cette plainte soit légitime ou crédible ?Quel est votre avis sur le sujet ?