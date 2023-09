Google détient près de 90 % des parts de marché des moteurs de recherche généraux aux États-Unis

Google : Bing a raté le coche de la recherche mobile

William Cavanaugh, un avocat représentant l’État du Colorado, a également soulevé une allégation unique encore en cours d’examen dans cette affaire concernant l’outil de marketing par moteur de recherche (SEM) de Google, SA 360. Pendant que Cavanaugh présentait son exposé introductif, Mehta a même semblé brièvement déconcerté par certaines références à la technologie actuelle, incapable de déterminer si Mozilla était un navigateur ou un moteur de recherche. Il a également semblé ne pas savoir comment fonctionne le SEM et s'est efforcé de comprendre les options dont dispose Microsoft pour promouvoir les publicités Bing en dehors des outils SEM de Google.Il est incertain si les arguments de Cavanaugh ont été persuasifs ou si l’avocat de Google, John Schmidtlein, a réussi à convaincre Mehta que Google n’avait pas de contrat avec Microsoft et donc pas d’obligation de traiter. Pour Mehta, l'examen de ces arguments nécessite une bonne connaissance de l'histoire de la technologie. Il y a d’autres problèmes entre Microsoft et Google en plus de la question de monopole de Google sur le secteur des recherches. Google Cloud, la société d’Alphabet, a accusé Microsoft de pratiques anticoncurrentielles en matière de cloud computing et a critiqué les accords imminents conclus avec plusieurs fournisseurs européens de cloud computing, affirmant que ces accords ne résolvaient pas les problèmes plus généraux liés aux conditions de licence de l’entreprise.Dans les premiers commentaires publics de Google Cloud sur Microsoft et ses accords européens, son vice-président Amit Zavery a déclaré à Reuters que l’entreprise avait soulevé la question auprès des agences antitrust et demandé aux régulateurs antitrust de l’Union européenne d’y regarder de plus près. En réponse, Microsoft a fait référence à un billet de blog publié en mai de l’année dernière, dans lequel son président Brad Smith déclarait qu’il « occupe une bonne position de numéro deux en matière de services en ligne, avec un peu plus de 20 % de part de marché des revenus mondiaux des services en ligne ». Un porte-parole de Microsoft a déclaré à Reuters que l’entreprise est attachée à la Communauté européenne de cloud computing et à son succès.Dans une lettre envoyée à la Federal Trade Commission (FTC) des Etats-Unis, le géant de la recherche en ligne affirme que Microsoft utilise des conditions de licence strictes pour se maintenir en situation de monopole sur le marché du cloud. Microsoft est accusé d'abuser de sa position dominante avec des produits comme Windows Server et Microsoft Office pour verrouiller les clients dans son cloud Azure en rendant difficile pour ces derniers d'utiliser d'autres fournisseurs de services cloud. Une situation qui selon Google représente également un risque pour la sécurité nationale. Google a déclaré en début de mois qu'il appréciait « l'examen attentif du tribunal et sa décision de rejeter les plaintes concernant la conception de Google Search" dans l'affaire intentée par les États. "Nous sommes impatients de montrer au procès que la promotion et la distribution de nos services sont à la fois légales et favorables à la concurrence », a ajouté Kent Walker, directeur juridique de Google. Google a nié toute faute dans les deux affaires.Le procureur général du Colorado, Phil Weiser, s'est déclaré satisfait de l'avis du juge Mehta : « Nous continuerons d'évaluer la meilleure façon d'aller de l'avant et d'établir le modèle de comportement illégal de Google qui nuit aux consommateurs et à la concurrence. »Dans cette autre affaire opposant Google et Microsoft, le juge Mehta estime que Google exploite le plus grand moteur de recherche général sur Internet aux États-Unis, dont le nom de marque est devenu si omniprésent que les dictionnaires le reconnaissent comme un verbe.En 2020, Google détenait près de 90 % des parts de marché et les annonceurs dépensaient à eux seuls plus de 80 milliards de dollars par an pour atteindre les utilisateurs de moteurs de recherche généraux. Au cours de la période de plus de dix ans que couvre l'affaire, les navigateurs, les téléphones et les moteurs de recherche ont tous évolué rapidement. Ainsi, en plus de peser des questions antitrust complexes, Mehta pourrait également avoir du mal à se souvenir de faits élémentaires tels que la manière dont les recherches étaient effectuées à un moment donné de l'affaire. Il a également critiqué les plaignants pour avoir présenté Microsoft comme la victime de la domination de Google dans le domaine de la recherche.Selon Schmidtlein, Microsoft avait les moyens d’investir massivement dans la recherche mobile, tout comme Google, et a simplement choisi de ne pas le faire, préférant investir dans son « monopole sur les ordinateurs de bureau Windows ». En bref, Microsoft n'a pas réussi à devenir un leader de la recherche, non pas en raison des accords par défaut de Google avec des fournisseurs de services mobiles comme Apple ou des navigateurs comme Mozilla, mais parce qu'il a conçu des produits de recherche de qualité inférieure.Pour prouver qu'il n'a pas de pouvoir monopolistique sur un marché pertinent, Google prévoit de présenter le témoignage de cadres supérieurs de Mozilla et d'Apple qui diront au tribunal que Google a obtenu des accords par défaut avec des fournisseurs de téléphonie mobile et des navigateurs en raison de la grande qualité de son moteur de recherche.Le juge Mehta sera seul à décider si Google a conservé son rôle de leader mondial de la recherche en se livrant à une concurrence fondée sur ses propres mérites - comme l'affirme Google - ou en adoptant un comportement anticoncurrentiel - comme le prétend le ministère de la justice. Il est également apparu qu'il ne connaissait pas le fonctionnement du SEM et qu'il s'efforçait de comprendre les options dont dispose Microsoft pour promouvoir les publicités Bing en dehors des outils SEM de Google. 