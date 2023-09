Le patron de la plate-forme d'échange de cryptoactifs Thodex condamné à onze mille ans de prison en Turquie

Thodex, qui comptait parmi les plus grandes bourses de crypto-monnaies de Turquie, a brusquement cessé ses activités en avril 2021, laissant plus de 400 000 membres sans accès à des dépôts totalisant 2 milliards de dollars en crypto-monnaies. Après sa disparition, Özer s'est réfugié en Albanie, mais il a été arrêté en août 2022 à la suite d'une notice rouge d'Interpol émise à son encontre.En avril 2023, Özer a été extradé vers la Turquie et détenu par la police pour sept chefs d'accusation. Ces chefs d'accusation comprennent la création et la gestion d'une organisation dans l'intention de commettre un crime, l'appartenance à une organisation criminelle, la fraude par l'utilisation de systèmes d'information associés à des banques ou à des établissements de crédit, la fraude impliquant des commerçants ou des dirigeants de sociétés, des gestionnaires de coopératives, et le blanchiment d'argent provenant d'activités illicites.Dès la révélation de l'affaire, le frère et la sœur d'Özer, ainsi que quatre autres employés de haut rang, ont été incarcérés, et au moins 83 personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête. Au cours du procès qui s'en est suivi, 21 accusés risquaient des peines allant jusqu'à 40 564 années de prison.La 9e Cour pénale lourde d'Anatolie a rendu son verdict jeudi, acquittant 16 des 21 accusés et libérant quatre des sept personnes qui avaient été détenues en raison de l'insuffisance des preuves. Les autres accusés ont été condamnés à des peines de prison variables pour leur implication dans diverses activités criminelles.Quel est votre avis sur la situation ?Pensez-vous que cette peine de prison est trop lourde, ou est-elle méritée ?