Envoyé par Projet de loi Envoyé par Ce projet de loi exigerait qu'une entreprise de médias sociaux, telle que définie, publie ses conditions d'utilisation pour chaque plateforme de médias sociaux, telle que définie, détenue ou exploitée par l'entreprise, d'une manière spécifiée et avec des informations supplémentaires spécifiées, sous réserve de certaines exceptions. Le projet de loi définirait les « conditions de service » comme désignant une politique ou un ensemble de politiques adoptées par une société de médias sociaux qui spécifie, au moins, le comportement de l'utilisateur et les activités autorisées sur le service Internet détenu ou exploité par l'entreprise de média social, ainsi que le comportement et les activités de l'utilisateur qui peuvent soumettre l'utilisateur ou un élément de contenu à une action, tels que définis.



Ce projet de loi obligerait également l'entreprise de médias sociaux à soumettre des rapports, comme spécifié, au plus tard le 1er janvier 2024, au procureur général. Le projet de loi préciserait les informations requises par les rapports, y compris, mais sans s'y limiter, la version actuelle des conditions d'utilisation de chaque plateforme de médias sociaux détenue ou exploitée par l'entreprise, les catégories spécifiées de contenu et les politiques mises en place par l'entreprise de médias sociaux. pour que cette plate-forme traite ce contenu et les données liées aux violations des conditions d'utilisation de chaque plate-forme. Le projet de loi exigerait que le procureur général mette à la disposition du public tous les rapports sur les conditions de service soumis conformément à ces dispositions dans un référentiel consultable sur son site Internet officiel.

Une loi inconstitutionnelle, selon l'ancien Twitter...

Envoyé par Plainte Envoyé par AB 587 viole le premier amendement de la Constitution des États-Unis et l'article I, section 2, de la Constitution de Californie, car il oblige des sociétés comme X Corp. à s'exprimer contre leur gré, interfère de manière inacceptable avec les jugements éditoriaux protégés par la Constitution de sociétés telles que X Corp., a à la fois pour objectif et pour effet probable de faire pression sur des entreprises telles que X Corp. pour qu'elles suppriment, démonétisent ou dépriorisent les discours protégés par la Constitution que l'État juge indésirables ou nuisibles, et impose une charge injustifiée et indue aux sociétés de médias sociaux comme X Corp



L'État de Californie présente l'AB 587 comme une simple « mesure de transparence » en vertu de laquelle certaines sociétés de médias sociaux doivent rendre publiques leurs politiques et statistiques de modération de contenu. Voir le communiqué de presse, Le gouverneur Newsom signe une mesure de transparence des médias sociaux de premier plan au niveau national (13 septembre 2022). Pourtant, un examen de l’objectif et de l’effet probable de la loi – comme en témoignent l’historique législatif et les déclarations de l’auteur, des sponsors et des partisans de l’AB 587 – démontre le contraire. Comme le montrent clairement l’historique législatif et les arguments du procureur général devant le tribunal public pour défendre la loi, la véritable intention de l’AB 587 est de faire pression sur les plateformes de médias sociaux pour qu’elles « éliminent » certains contenus protégés par la Constitution et considérés comme problématiques par l’État.

... qui suscite la controverse

X, la société de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, a intenté une action en justice contre l’État de Californie vendredi pour contester une loi adoptée en septembre de l’année dernière obligeant les entreprises de médias sociaux à divulguer leurs conditions d’utilisation, notamment la manière dont elles modèrent le contenu sur leurs plateformes.La loi AB 587 exige que les entreprises de médias sociaux publient des informations sur leur gestion des discours de haine, de l’extrémisme, de la désinformation et d’autres problèmes, ainsi que des détails sur leurs processus internes de modération. Les entreprises doivent également soumettre un rapport semestriel au procureur général de Californie, contenant une description détaillée de leurs pratiques de modération et des statistiques sur les actions de modération prises dans ces catégories. Les entreprises qui ne respectent pas la loi risquent des amendes pouvant aller jusqu’à 15 000 dollars par violation et par jour.La loi stipule que toutes les plateformes devaient commencer à collecter des données pour leur premier rapport sur les conditions de service couvrant la modération du contenu au cours du troisième trimestre 2023 et soumettre ces rapports au Procureur général de Californie, Robert Bonta, avant le 1janvier 2024.Il se peut que des plateformes enfreignent la loi si elles ne publient pas leurs conditions d'utilisation concernant la modération du contenu, si elles ne respectent pas la date limite pour soumettre un rapport sur les conditions d'utilisation, ou si elles omettent ou dénaturent substantiellement les informations sur la modération du contenu. Toute plateforme qui enfreint la loi s'expose à des amendes (que X a qualifiées de « sanctions financières draconiennes ») pouvant aller jusqu'à 15 000 dollars par violation et par jour.X soutient que la loi est inconstitutionnelle et qu’elle a pour but réel de faire pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu’elles suppriment, démonétisent ou dépriorisent le contenu que l’État juge indésirable ou nuisible. X affirme que la loi interfère avec les jugements éditoriaux protégés par la Constitution des entreprises et qu’elle les oblige à s’engager dans un discours contre leur volonté. X affirme également que la loi viole d’autres lois, notamment la clause du commerce dormant, qui empêche les États d’imposer des charges excessives au commerce interétatique, et la section 230 du Communications Decency Act, qui accorde aux plateformes une immunité contre toute responsabilité pour les actions qu’elles prennent de bonne foi pour restreindre l’accès ou la disponibilité du contenu qu’elles jugent obscène, lascif, sale, excessivement violent, harcelant ou autrement répréhensible.La loi AB 587 a été soutenue par certains activistes, qui ont estimé qu’elle était nécessaire pour accroître la transparence des grandes plateformes.L'auteur de la loi AB 587, Jesse Gabriel, membre de l'Assemblée de Californie, a publié une déclaration affirmant que la loi « est une pure mesure de transparence qui exige simplement que les entreprises soient franches quant à savoir si et comment elles modèrent le contenu. C'est pourquoi il a été adopté avec un fort soutien bipartisan. Si Twitter n'a rien à cacher, alors ils ne devraient pas avoir d'objection à ce projet de loi ». Puis de rajouter en réponse au procès de X que « si X n’a rien à cacher, alors il ne devrait pas s’opposer à cette loi ».Cependant, la loi a également été critiquée par plusieurs groupes industriels, qui représentent Meta, Google, TikTok et d’autres entreprises technologiques. Ces groupes ont fait valoir que la loi aiderait les acteurs malveillants à contourner les mesures de sécurité des entreprises et rendrait plus difficile pour elles d’appliquer leurs règles.Le procès de X est le dernier épisode d’une bataille juridique entre les entreprises de médias sociaux et les États qui cherchent à réglementer leur activité. Plusieurs États ont adopté ou envisagent d’adopter des lois visant à limiter la modération du contenu par les plateformes ou à protéger les droits des utilisateurs. Ces lois font souvent l’objet de contestations judiciaires de la part des entreprises ou des groupes de défense des droits civils, qui invoquent le premier amendement ou la section 230 comme arguments. Il est probable que ces conflits se poursuivront tant qu’il n’y aura pas de législation fédérale uniforme sur la modération du contenu en ligne.Adam Kovacevich, PDG de la coalition politique de l'industrie technologique Chamber of Progress, a déclaré « qu'exiger des entreprises qu'elles confient leur manuel de modération de contenu aux escrocs et aux conspirateurs est une mauvaise idée » : « Même si vous n'aimez rien du leadership d'Elon Musk sur X, il est clair qu'exiger des plateformes technologiques qu'elles publient un plan détaillé sur la façon de contourner les modérations de contenu aura des conséquences négatives pour les utilisateurs en ligne », a déclaré Kovacevich. « Laisser les plateformes définir leurs propres normes éditoriales laisse également aux consommateurs plus de choix quant au type de plateformes sur lesquelles ils passent du temps ».Netchoice, un groupe représentant des entreprises technologiques et des associations professionnelles, a qualifié l’AB 587 de « nouvelle loi de censure en ligne du Golden State ». Dans une déclaration concernant le procès de X Corp., Netchoice a déclaré que la loi obligerait les entreprises à soumettre des informations « intrusives » et « souvent impossibles à respecter » sur les décisions éditoriales protégées par la Constitution. Le directeur du contentieux de Netchoice, Chris Marchese, a déclaré que le tribunal devrait interdire l'AB 587 pour protéger la liberté d'expression en ligne.« Le premier amendement interdit au gouvernement de réglementer les discours licites, directement ou indirectement », a déclaré Marchese. « Les États ne peuvent pas contourner cette interdiction en requalifiant la censure en exigence de "transparence " ».Sources : plainte X. Corp vs Bonta Que pensez-vous de la loi AB 587? Est-elle nécessaire pour protéger les utilisateurs des médias sociaux ou est-elle une atteinte à la liberté d’expression?Quels sont les avantages et les inconvénients de la modération du contenu en ligne? Qui devrait être responsable de décider quels contenus sont acceptables ou non?Quel est l’impact des médias sociaux sur la démocratie, l’information et la société? Les médias sociaux sont-ils un outil de mobilisation ou de manipulation?Comment les utilisateurs des médias sociaux peuvent-ils se protéger contre la désinformation, le harcèlement et les discours de haine? Quels sont les droits et les devoirs des utilisateurs en tant que citoyens numériques?