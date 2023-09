Sur les 28 millions de demandes, 17 millions ont été validées pour recevoir un paiement dans le cadre de l'accord de 725 millions de dollars de règlement de Facebook

", a déclaré Mme Weaver.Sur les 28 millions de demandes déposées, environ 17 millions ont fait l'objet d'une validation préliminaire, ce qui signifie qu'au moins 17 millions de personnes recevront une partie de ce règlement massif si et quand il sera approuvé de manière définitive. Environ 2 millions de demandes étaient des doublons, 8 millions ont été signalées comme potentiellement frauduleuses et il en restait environ 1 million à examiner, ont expliqué les avocats.Une fois que le nombre total de personnes éligibles sera finalisé, nous saurons combien de personnes se partageront le règlement de 725 millions de dollars, mais il y a d'abord quelques déductions à faire. Les avocats demandent environ 180 millions de dollars au titre des frais d'avocat. Cela ramène le fonds de règlement à 545 millions de dollars. La prochaine déduction importante concerne les frais administratifs. Pour l'essentiel, un administrateur est désigné par le tribunal pour mettre en place le site web du règlement, examiner les informations relatives aux demandeurs, vérifier qu'ils sont éligibles et leur envoyer ce qui leur est dû. À ce stade, le montant des frais facturés par l'administrateur n'est pas clair. La cagnotte diminue encore de 120 000 dollars, car chacun des huit plaignants qui représentaient tous les utilisateurs de Facebook dans l'affaire a droit à 15 000 dollars.Une fois que tout cela aura été fait, la somme finale sera répartie entre les 17 millions de bénéficiaires éligibles, mais pas de manière égale. Ceux qui ont eu une période Facebook plus longue recevront une somme plus importante. Il est donc difficile de prédire à l'avance le montant exact que vous recevrez, mais les avocats du groupe ont estimé le montant médian des paiements à 30 dollars lors de leur audition au tribunal jeudi.Le juge Vince Chhabria a donné aux avocats représentant les plaignants une semaine supplémentaire pour déposer certains documents additionnels auprès du tribunal. Une fois que le juge aura donné son approbation finale au règlement, nous nous rapprocherons de l'envoi des paiements. Toutefois, des appels pourraient être interjetés, ce qui retarderait les paiements.Meta, la société mère de Facebook, a accepté de payer cette somme pour mettre fin aux accusations selon lesquelles elle aurait permis que les données personnelles des gens soient partagées avec des tiers. Le tiers le plus célèbre à avoir eu accès à ces données est Cambridge Analytica, un cabinet de conseil qui a soutenu la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Meta a accepté le paiement, mais nie tout acte répréhensible.Source : Lesley WeaverQuel est votre avis sur le sujet ?