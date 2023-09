Officiellement baptisé Kids Online Safety Act (KOSA), ce texte vise à limiter l'accès des mineurs aux médias sociaux, à contrôler les contenus qu'ils voient et à améliorer les dispositifs de protection de la vie privée et de surveillance parentale sur les plateformes sociales.Toutefois, certaines dispositions du projet de loi ont alarmé les défenseurs des droits des personnes LGBTQ+, qui craignent qu'elles ne soient exploitées pour censurer les contenus LGBTQ+ en ligne. Cette inquiétude s'est progressivement confirmée, car plusieurs partisans clés du projet de loi ont explicitement déclaré leur intention d'utiliser ses dispositions pour cibler ce type de contenu.Ces inquiétudes se sont concrétisées ce week-end, lorsque la principale promotrice du projet de loi, la sénatrice Marsha Blackburn, a fait une déclaration alarmante et franche sur les objectifs de la loi, déclarant qu'elle serait utilisée pour "".Présentée pour la première fois en février 2022, la loi KOSA a connu peu de succès jusqu'à sa récente réintroduction en mai 2023. Le projet de loi bénéficie d'un large soutien bipartisan, avec 43 coparrains répertoriés, dont 21 sénateurs démocrates. Même le président Biden a soutenu la législation en déclarant avec insistance : "Toutefois, certaines dispositions du projet de loi auraient pu être rédigées par les plus fervents défenseurs de la cause anti-LGBTQ+, qui proposent des lois ciblées contre les personnes transgenres aux États-Unis cette année. Si de nombreux aspects de la loi KOSA sont louables - comme le fait d'inciter les plateformes de médias sociaux à réduire l'utilisation compulsive chez les mineurs et de renforcer la protection de la vie privée - certains éléments sont mûrs pour être exploités à l'encontre des contenus transgenres.L'article qui fait le plus sourciller est le "devoir de diligence". Selon le projet de loi, les entreprises de médias sociaux sont tenues de mettre en œuvre des mesures pour prévenir et atténuer des problèmes tels que "". Voici un examen plus approfondi de cette section :Bien qu'il ait été prouvé que la transition améliore la santé mentale des personnes transgenres et réduit le risque de suicide, les républicains des assemblées législatives des États américains ont avancé cette année des arguments erronés selon lesquels le fait d'être transgenre "" et que l'exposition aux contenus et aux personnes transgenres est dangereuse. Par la suite, le projet de loi autorise les procureurs généraux des États à intenter des actions en justice pour forcer le respect de la loi.Pour ceux qui ont suivi les actions des procureurs généraux des États ayant des programmes anti-transgenres cette année, l'utilisation potentielle d'une telle législation contre les personnes transgenres est tout à fait claire.En 2022, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a fait les gros titres en publiant une directive visant à enquêter sur tous les parents de jeunes transgenres pour maltraitance, une action qui a failli aboutir à l'enlèvement de ces enfants à leur famille. Heureusement, les tribunaux ont bloqué cette directive.Cette année, le procureur général du Missouri, Andrew Bailey, a criminalisé l'accès aux soins de santé pour les mineurs transgenres et de nombreux adultes par décret, bien que de nombreuses parties aient été bloquées par les tribunaux dans cet État également. Récemment, sept procureurs généraux d'État ont cosigné une lettre affirmant que les marchandises LGBTQ+ pouvaient être considérées comme obscènes et préjudiciables aux mineurs. Dans le Montana, un projet de loi a failli être amendé pour interdire les "" sur l'internet, considérés comme préjudiciables aux mineurs.Dans ce contexte, il est facile de prévoir comment ils pourraient utiliser le nouveau projet de loi pour cibler le contenu transgenre en ligne. Il ne s'agit pas d'une simple spéculation. Les organisations anti-LGBTQ+ ont explicitement fait part de leurs intentions concernant le projet de loi.Par exemple, dans un article intitulé "How Big Tech Turns Kids Trans", la Heritage Foundation a exprimé son soutien à la législation. Lorsque les défenseurs des droits de l'homme ont souligné que cette organisation de droite, déjà fervente partisane de KOSA, préconisait d'utiliser le projet de loi de cette manière, la Heritage Foundation a redoublé d'efforts. Elle a déclaré : "".Dans l'exemple le plus clair des signaux d'alarme contre cette loi, l'un des principaux sponsors du projet de loi, la sénatrice Marsha Blackburn, a déclaré que le projet de loi serait utilisé pour "".Même sans mesures ciblées, le Kids Online Safety Act (KOSA) pourrait avoir des conséquences très néfastes sur les contenus LGBTQ+ en ligne. Les plateformes de médias sociaux sont déjà connues pour leur autocensure. Les rapports de GLAAD indiquent que les contenus LGBTQ+ sont souvent démonétisés, supprimés ou interdits dans l'ombre.Pour compliquer encore le problème, certains modérateurs de contenu travaillent dans des contextes sociaux ou culturels où les activités LGBTQ+ sont soit illégales, soit stigmatisées par la société. Cette situation conduit souvent à une formation insuffisante, ce qui entraîne la suppression injustifiée de contenus LGBTQ+ légitimes.Le KOSA institutionnaliserait ces pratiques, augmentant ainsi la probabilité d'une telle censure. Compte tenu des risques de poursuites judiciaires de la part des procureurs généraux des États, les plateformes s'engageraient probablement dans une autocensure préventive des contenus LGBTQ+.Malgré ces implications alarmantes, l'opposition à KOSA a été étonnamment tiède, même parmi les groupes généralement considérés comme de solides alliés de la communauté LGBTQ+. Bien que plusieurs organisations LGBTQ+ aient signé une lettre d'opposition à KOSA en 2022, l'opposition s'est largement atténuée depuis.Des sources internes à de nombreuses organisations LGBTQ+ ont informé que leur position avait évolué vers la neutralité organisationnelle. En outre, un récent rapport a révélé que lors de discussions privées avec des acteurs clés, des organisations LGBTQ+ importantes telles que GLAAD, GLSEN et PFLAG ont discrètement retiré leur opposition au projet de loi, citant des "".Compte tenu du rare soutien bipartisan dont il bénéficie, ainsi que de l'appui du président Biden, le projet de loi KOSA mérite un examen minutieux. À une époque où peu d'efforts législatifs recueillent un soutien multipartite, l'attrait général du projet de loi le rend particulièrement digne d'intérêt.Cependant, KOSA est également devenu un point de divergence troublant, opposant les militants LGBTQ+ aux organisations censées représenter leurs intérêts, ainsi qu'aux responsables démocrates qui, par ailleurs, ont été de fervents détracteurs de la législation anti-LGBTQ+. Ce clivage met en évidence le risque d'un grave faux pas de la part de ceux qui, par ailleurs, soutiennent les personnes transgenres, et pourrait avoir des conséquences néfastes pour la communauté si le projet de loi était adopté.Note: le bureau de Marsha Blackburn, sénatrice du Tennessee, a envoyé un courriel pour contester la véracité de l'article ci-dessus :", a déclaré Jamie Susskind, directeur législatif de la sénatrice américaine Marsha Blackburn.Sénatrice américaine Marsha Blackburn, Kids Online Safety Act Pensez-vous que cette sénatrice à raison de vouloir créer une loi pour censurer les contenus transgenres en ligne, ou que ce genre de lois liberticide est une honte ?Que pensez-vous du projet de loi Kids Online Safety Act ? Représente-t-il une réelle atteinte aux droits des personnes LGBTQ+, selon vous ?