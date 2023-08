Les fournisseurs d'accès de niveau 1 jouent un rôle unique dans la "pile" internet, car de nombreux autres fournisseurs de services dépendent des entreprises de niveau 1 pour servir leurs clients. Par conséquent, les fournisseurs de niveau 1 peuvent être des points d'étranglement particulièrement puissants - étant donné leur portée, leurs politiques de contenu peuvent affecter de grandes parties du web. Dans le même temps, étant donné leur relation distante avec les locuteurs, les fournisseurs d'accès de niveau 1 disposent de peu de contexte, voire d'aucun, pour prendre de bonnes décisions concernant leur discours.L'EFF représente et assiste depuis longtemps des personnes du monde entier - et de tous les horizons politiques - confrontées à la censure. Cette expérience nous apprend que l'un des types de censure les plus dangereux se produit sur le site d'un déséquilibre unique de pouvoir dans les structures de l'internet : lorsqu'un service internet est à la fois nécessaire au fonctionnement du web et qu'il n'y a pas d'alternatives significatives.C'est pourquoi l'EFF soutient depuis longtemps la nécessité de "protéger la pile" en refusant que les fournisseurs d'infrastructure contrôlent le contenu de l'internet.Il a été dit que le fait d'approuver la censure dans un contexte donné peut (et doit) se retourner contre chacun d'entre nous lorsque, inévitablement, cette même approche est utilisée dans un autre contexte. La pression sur l'infrastructure de base, en tant que tactique, sera inévitablement réutilisée contre les orateurs et les forums injustement marginalisés. C'est déjà le cas.Si le site en question était Reddit, ou Planned Parenthood, ou même l'EFF, l'internet s'insurgerait. Ce n'est pas le cas, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le site en question est un forum presque universellement critiqué pour ses discours haineux et la planification d'attaques malveillantes à l'encontre de personnes vulnérables : Kiwi Farms. Pour beaucoup, la réaction naturelle est de déclarer bon débarras, et c'est compréhensible.La mission de l'EFF est d'avoir une vue d'ensemble et de tirer la sonnette d'alarme sur les risques, même lorsque les faits sont horribles.Cela signifie que les choses doivent être dites même si ce n'est pas confortable : Hurricane Electric a tort. EFF précise que cela ne lui fait pas plaisir d'interpeller Hurricane sur ce point, notamment parce que beaucoup le percevront comme une défense implicite du site KF. Ce n'est pas le cas. Un site qui fournit un forum pour la gamification des abus et du doxxing, dont les utilisateurs ont célébré sur ses pages la mort IRL des cibles de leurs campagnes de harcèlement, ne mérite aucune sympathie. EFF soutient également la responsabilité pénale et civile de ceux qui abusent et harcèlent les autres.Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème grave que toutes les réponses sont bonnes. Et quelles que soient les bonnes intentions, le rôle d'Hurricane en tant que fournisseur d'accès Internet de niveau 1 signifie que son ingérence est dangereuse. Voici pourquoi :D'une part, les fournisseurs d'accès de niveau 1 comme Hurricane sont souvent des monopoles ou des quasi-monopoles, de sorte que les utilisateurs ont peu d'alternatives s'ils sont bloqués. La censure est plus puissante si vous n'avez pas d'autre endroit où aller. Pour être clair, il existe deux instances de KF en ligne : l'une sur le web clair, dans un domaine de premier niveau de code de pays, et l'autre dans un service en oignon sur le réseau Tor. Il ne s'agit donc pas pour l'instant d'une situation d'épuisement total pour KF, et le réseau Tor empêchera généralement que cela ne se produise.Le soi-disant "dark web" a toutefois une mauvaise réputation méritée, et bien qu'il soit résistant à la censure des FAI de niveau 1, ce n'est pas une option significative pour beaucoup, et encore moins une option accessible.Ce qui nous amène au deuxième point : cette approche est généralement un cliquet à sens unique. Une fois qu'un fournisseur de services Internet indique qu'il est prêt à contrôler le contenu en bloquant le trafic, la pression exercée par d'autres parties suivra, et elles ne partageront pas toutes votre point de vue ou vos valeurs. Par exemple, un fournisseur d'accès, sous la pression du procureur général d'un État qui interdit l'avortement, pourrait décider d'interférer avec le trafic d'un site qui collecte des fonds pour aider les gens à se faire avorter, ou qui fournit des informations sur les avortements autogérés. Après avoir créé un précédent dans un contexte, il est très difficile pour un fournisseur d'accès à Internet de le refuser dans un autre contexte, en particulier lorsque le simple fait d'examiner la demande exige des compétences et de la nuance.Chacun sait à quel point les grandes plateformes orientées vers l'utilisateur, comme Facebook, sont nulles en matière de modération de contenu - et ce, avec des ressources considérables. Les fournisseurs d'accès à Internet de niveau 1 n'ont ni la capacité ni la motivation pour mettre en place des équipes d'évaluation du contenu qui soient aussi efficaces que celles des plateformes géantes qui en savent beaucoup plus sur leurs utilisateurs finaux et qui continuent pourtant à pratiquer une censure préjudiciable. Les FAI comme Hurricane Electric seront certainement bien pires que Facebook et ses homologues pour trier les mauvais contenus des bons, c'est pourquoi ils ne devraient pas ouvrir cette porte.Enfin, le blocage de sites, quelle que soit la forme qu'il prend, coupe presque inévitablement les discours légaux et illégaux. Beaucoup pensent que KF est uniquement horrible, et qu'il est donc justifié de prendre à son encontre des mesures qui seraient moins tolérées à l'encontre d'un autre site. Le fait est que cet argument ne correspond pas à la réalité, en ligne ou hors ligne. Le franchissement de la ligne de blocage de niveau 1 ne se produira pas qu'une seule fois.Pour le dire encore plus simplement : Lorsqu'une personne utilise une pièce d'une maison pour se livrer à des activités illégales ou tout simplement horribles, il n'est pas demandé à la compagnie d'électricité de couper l'éclairage et le chauffage de toute la maison, ni à la poste de cesser de distribuer le courrier. Ces mesures se retourneront contre nous à long terme. Au lieu de cela, on s'en prend aux méchants eux-mêmes et on les tient pour responsables.C'est ce qui doit se passer ici. Les policiers et les tribunaux devraient s'efforcer de protéger les victimes de KF et de poursuivre les auteurs avec tous les outils juridiques à leur disposition. Il faut leur donner les ressources et le mandat sociétal pour le faire. L'application rigoureuse des lois existantes fait cruellement défaut en ce qui concerne le harcèlement et les abus en ligne, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens se tournent vers des stratégies de censure. Finalement, il faudrait promulguer des lois fortes sur la confidentialité des données qui ciblent, entre autres, les courtiers en données dont les services aident à rendre possible le doxxing. En fin de compte, c'est aussi la meilleure façon de sauvegarder les droits de l'homme. Source : Les fournisseurs d'accès à Internet ne doivent pas contrôler un discours en ligne, aussi mauvais soit-il, selon l'EFF