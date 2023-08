Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, est condamné à une peine de prison pour manipulation présumée de témoins

La décision du juge de district américain Lewis Kaplan d'incarcérer l'ancien milliardaire de 31 ans avant son procès pour fraude du 2 octobre concernant la faillite de FTX en novembre 2022 est intervenue après que les procureurs ont déclaré qu'il avait "" en partageant avec un journaliste du New York Times des écrits privés de son ancienne compagne Caroline Ellison.", a déclaré le juge Kaplan, connu pour son attitude sans état d'âme dans la salle d'audience, lors d'une audience au tribunal fédéral de Manhattan.Le juge a rejeté une demande de la défense visant à retarder la détention de Bankman-Fried dans l'attente de l'appel de la décision. Cette décision pourrait compliquer les efforts de Bankman-Fried pour préparer son procès. Il est accusé d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour combler les pertes de son fonds spéculatif Alameda Research, dont Caroline Ellison était la directrice générale.Elle a plaidé coupable et devrait témoigner contre lui lors de son procès le 2 octobre. Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable, était assis, les épaules voûtées, penché en avant sur la table et tripotant un Post-It pendant que le juge ordonnait son placement en détention. Il avait une expression vide lorsqu'il a été conduit hors de la salle d'audience, menotté, par des membres de l'U.S. Marshals Service, après avoir enlevé ses lacets, sa montre, sa veste et sa cravate, et vidé ses poches.Les parents de Sam Bankman-Fried, tous deux professeurs de droit à l'université de Stanford, étaient présents dans le public de la salle d'audience. Sa mère, Barbara Fried, l'a salué d'un signe de tête, en larmes, lorsqu'il est parti. Son père, Joseph Bankman, a mis la main sur son cœur en regardant son fils s'éloigner.Sam Bankman-Fried a profité de l'explosion de la valeur du bitcoin et d'autres actifs numériques pour se constituer un patrimoine estimé à 26 milliards de dollars et devenir un donateur politique influent aux États-Unis, mais l'effondrement de FTX a réduit sa fortune à néant. Il a déclaré par la suite qu'il avait 100 000 dollars sur son compte bancaire.Depuis son arrestation en décembre 2022, Sam Bankman-Fried est resté confiné dans la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie, sous le couvert d'une caution de 250 millions de dollars. Les procureurs ont fait valoir que Sam Bankman-Fried avait partagé les écrits pour harceler Ellison et pour dissuader d'autres personnes de témoigner en donnant l'impression qu'il pourrait communiquer à la presse des informations peu flatteuses à leur sujet.Son avocat, Mark Cohen, a fait valoir que Sam Bankman-Fried voulait défendre sa réputation et qu'il avait le droit, en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis, de s'adresser à la presse. "", a déclaré son avocat Cohen.Le juge Kaplan n'a pas été convaincu, notant que Sam Bankman-Fried avait déjà cherché à manipuler un témoin en demandant au directeur juridique d'une filiale américaine de FTX de "". Selon le juge Kaplan, la décision de Sam Bankman-Fried de montrer les écrits de Caroline Ellison au journaliste du Times lors d'une réunion en personne, plutôt que dans un message électronique qui aurait pu être surveillé par les procureurs, suggère une intention malveillante.", a déclaré lejuge Kaplan.Un article paru le 20 juillet dans le New York Times contenait des extraits des documents personnels de Carolie Ellison sur Google avant l'effondrement de FTX. Elle s'y disait "" par son travail et se sentait "" à la suite de sa rupture avec Bankman-Fried.Le lieu de détention de Bankman-Fried n'a pas été précisé dans l'immédiat. De nombreux accusés en attente de jugement à New York sont détenus au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, qui a connu des problèmes persistants de manque de personnel, de coupures d'électricité et d'apparition d'asticots dans la nourriture des détenus.Danielle Sassoon, procureur du bureau du procureur général à Manhattan, a proposé lors de l'audience que Bankman-Fried soit détenu à la Putnam County Correctional Facility, une prison de sécurité moyenne située à environ 88 km au nord de Manhattan et qui accueille environ 68 détenus. Le procureur Sassoon a indiqué que l'accusé pourrait y avoir accès à un ordinateur portable connecté à Internet pour examiner les preuves en vue de préparer le procès.Source : Juge de district des États-Unis Lewis KaplanQuel est votre avis sur cette affaire ?