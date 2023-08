L'agence de presse TASS a déclaré que c'était la première fois qu'Apple était condamnée à une amende pour cette infraction. Interfax a déclaré qu'Apple n'avait pas supprimé les applications et les podcasts contenant des informations inexactes sur le conflit en Ukraine.Interfax a cité le tribunal qui a déclaré que le contenu incriminé comprenait des informations "".La société a interrompu toutes les ventes de produits en Russie peu après que Moscou a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine en février 2022, et a limité son service Apple Pay en Russie.Selon Interfax, les avocats d'Apple au tribunal ont demandé que la séance se tienne à huis clos afin d'éviter la divulgation de secrets commerciaux, après quoi les médias ont été priés de quitter les lieux.Moscou est en conflit avec les grandes entreprises technologiques depuis des années au sujet du contenu, de la censure, des données et de la représentation locale, des différends qui se sont intensifiés après que la Russie a envoyé ses forces armées en Ukraine.Apple a payé une amende de 906 millions de roubles dans le cadre d'une affaire antitrust russe pour abus de position dominante sur le marché des applications mobiles, a déclaré en février le service fédéral russe de lutte contre les monopoles (FAS).Apple, qui n'a pas fait de commentaire à l'époque, avait précédemment fait appel et avait "" une décision du FAS selon laquelle la distribution d'applications par Apple via son système d'exploitation iOS conférait un avantage concurrentiel à ses propres produits.Source : Moscow courtQue pensez-vous de cette nouvelle amende infligée à Apple par la Russie ?Quel est votre avis sur la relation de la Russie avec les grandes entreprises technologiques tel qu'Apple ?