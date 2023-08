Meta refuse de supprimer les messages ? Le juge intervient

Des messages publiés de manière « anonyme »

Vous pouvez publier de manière anonyme dans un groupe si les admins du groupe autorisent les publications anonymes et que les publications anonymes sont disponibles pour vous et votre groupe. Notez que si vous publiez de manière anonyme, votre nom et votre photo de profil seront tout de même visibles pour les admins et les modérateurs du groupe, ainsi que pour Facebook.

Les accusations ont fait surface dans un groupe Facebook privé axé sur les rencontres, où les utilisateurs partagent leurs expériences sur leurs rendez-vous, y compris souvent des informations personnelles et des photos des personnes impliquées. Il est courant dans ces groupes de publier des messages de manière anonyme, protégeant ainsi l'identité de la personne qui publie le message.Dans cette affaire, l'utilisateur anonyme a accusé le plaignant, un utilisateur masculin de Facebook, de comportement transgressif ; l'homme aurait, selon l'utilisateur anonyme, manipulé et enregistré secrètement des femmes avec qui il sortait. Une allégation que le plaignant nie avec véhémence. Il affirme que ces allégations sont non seulement fausses mais aussi préjudiciables à sa réputation.Pour être plus précis, l'utilisateur anonyme de Facebook a publié les déclarations prétendument diffamatoires dans au moins deux groupes Facebook privés dédiés à la discussion d'expériences de rencontres. Le demandeur n'a pas pu y accéder mais a vu des captures d'écran des groupes, l'un avec environ 2 600 membres et l'autre avec environ 61 000 membres. Le demandeur a fait valoir que sa réputation avait souffert des publications répétées qui comprenaient des photos de l'homme et de prétendues captures d'écran de ses textes.Le plaignant a sollicité l’aide de Meta, en demandant la suppression des messages offensants et la divulgation de l’identité de l’utilisateur anonyme. Cependant, Meta a refusé de supprimer le dit contenu car « il n'est pas clair pour nous que le contenu que vous avez signalé est illégal en tant que diffamation ». Bien entendu, Meta a également refusé de donner suite à sa deuxième demande. Mécontent de la réponse de Meta, le plaignant a porté l’affaire devant le tribunal.Le juge a reconnu que, bien qu'on ne pouvait pas établir avec certitude que les accusations étaient sans fondement sans plus d’informations concrètes, le droit du plaignant à répondre aux allégations était primordial. Le juge a déclaré : « Sans plus d’informations factuelles, il ne peut être totalement exclu qu’il puisse y avoir un fondement factuel solide. Si ce fondement existe, il est concevable que - aussi affecté qu'est [le demandeur] par cela - ces déclarations ne soient pas illicites dans les circonstances de l’affaire et que la liberté d’expression ne doit donc pas être restreinte ».En partie pour cette raison, le tribunal a ordonné à Meta de fournir des « informations de base sur l'abonné » sur l'utilisateur anonyme, y compris son nom d'utilisateur, ainsi que tous les noms, adresses e-mail ou numéros de téléphone associés à son compte Facebook. Cependant, le tribunal n'a pas ordonné à Meta de supprimer les messages ou d'en signaler d'autres qui auraient pu être partagés dans des groupes privés.Meta a déjà accepté de se conformer à l'ordonnance, selon la décision du tribunal. Cependant, si Meta ne fournit pas les informations d'identification de l'utilisateur de Facebook, la société de médias sociaux risque une pénalité d'environ 1 200 $ par jour. L'amende maximale que Meta pourrait encourir est inférieure à 130 000 $.Facebook permet aux utilisateurs de publier de manière anonyme dans des groupes privés lorsque les administrateurs le permettent. Il est d'ailleurs expliqué que :L'ordonnance du tribunal a déclaré qu'il était courant pour les groupes Facebook privés d'autoriser la publication anonyme dans des forums où principalement des femmes discutent d'expériences de rencontres dangereuses ou négatives avec des hommes.Lorsqu'un utilisateur de Facebook publie de manière anonyme, cela n'a jamais été vraiment anonyme, bien sûr. La politique de Facebook stipule que « votre nom et votre photo de profil seront toujours visibles pour les administrateurs et les modérateurs du groupe, ainsi que pour Facebook, afin de contribuer à la sécurité des groupes et au respect de nos normes communautaires ».Il existe toute une branche du droit où les avocats qui tentent de faire supprimer du contenu se battent contre les publications anonymes. Parfois, les avocats vont vers les plateformes pour démasquer l'utilisateur, généralement lors de réclamations de droits d'auteur, et d'autres fois, ils s'appuient sur des tactiques pour démasquer les utilisateurs eux-mêmes, comme le traçage IP ou les recherches d'images inversées. Cette affaire, cependant, pourrait être considérée comme une « décision historique » qui signale un changement dans l'équilibre entre la confidentialité des utilisateurs et la responsabilité sur les plateformes de médias sociaux.La défense par Meta du droit de l'utilisateur anonyme à la liberté d'expression a échoué, a déclaré le tribunal, car la liberté d'expression n'est pas illimitée : « Une personne qui, sans preuves, porte à plusieurs reprises des accusations graves et clairement traçables, doit tenir compte, en partie au regard des conditions appliquées par Facebook, qu'elle peut être confrontée à une mesure de levée de son anonymat », indique l'ordonnance du tribunal.Bien que la principale préoccupation de la Cour de La Haye semble être que les déclarations publiées de manière anonyme étaient possiblement diffamatoires, l'ordonnance a également noté que le contenu ne devrait pas nécessairement être illégal pour que Facebook soit condamné à identifier l'utilisateur qui le publie.« Selon une jurisprudence constante, dans certaines circonstances, Meta a l'obligation de fournir des données d'identification, même si le contenu des messages concernés n'est pas incontestablement illégal », a déclaré l'ordonnance du tribunal.Source : décision de justiceQuelle est votre opinion sur la décision du tribunal de La Haye ? Trouvez-vous qu’elle respecte le droit à la vie privée et à la liberté d’expression des utilisateurs de Facebook ?Pensez-vous que Meta devrait avoir plus de responsabilité sur le contenu publié par ses utilisateurs, notamment lorsqu’il s’agit d’accusations graves et potentiellement diffamatoires ?Avez-vous déjà été victime ou témoin de cyberharcèlement ou de diffamation sur les réseaux sociaux ? Si oui, comment avez-vous réagi ? Si non, comment réagiriez-vous ?Quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger votre identité et vos données personnelles sur les plateformes de médias sociaux ? Faites-vous confiance à Meta pour respecter votre vie privée ?Que pensez-vous de l’utilisation des groupes privés de Facebook pour partager des informations personnelles et des photos avec des inconnus ? Trouvez-vous que c’est un moyen sûr et efficace de faire des rencontres ?