And the icing on the cake: Microsoft owns a trademark for X. So Musk has destroyed a loved and strong brand, for potential years of litigation, and potentially no brand. https://t.co/OztqYGeIMK — Andres Guadamuz (@technollama) July 24, 2023

Meta possède également une marque avec X

Meta also owns an X mark, this one is in the relevant class (including social media). Zuckerberg doesn't have to fight Musk, just get his lawyers to do it. https://t.co/wr1876Vlz3 — Andres Guadamuz (@technollama) July 25, 2023

Twitter, le célèbre réseau social fondé en 2006, a changé de nom et de logo lundi, suite à l’annonce choc de son propriétaire Elon Musk. Le site web et l’application s’appellent désormais X, et arborent un simple “X” noir à la place du célèbre oiseau bleu qui symbolisait la plateforme depuis plus d’une décennie.Si la PDG de Twitter, Linda Yaccarino, affirme que X sera une application tout alimentée par l'IA, le site a actuellement plus ou moins le même aspect, avec pour seuls changements majeurs pour le moment une remplacement du logo (l'oiseau bleu a tiré sa révérence) et un DNS très confus (x.com renvoie désormais à twitter.com).Ce changement radical dans le nom et le logo fait partie d’un plan ambitieux de Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre 2022, de transformer le réseau social en une « application tout-en-un » qui offrirait des services variés comme la messagerie, la vidéo, l’audio, les paiements et le commerce. Selon Musk, le choix du “X” vise à « incarner les imperfections en nous tous qui nous rendent uniques ».Mais ce rebranding pourrait se heurter à un obstacle juridique de taille: Microsoft détient la marque “X” depuis 2003 pour tout ce qui concerne les communications liées à sa console de jeux vidéo Xbox. Le géant du logiciel pourrait donc contester l’utilisation du “X” par Musk et réclamer des dommages et intérêts pour violation de ses droits.Le X de Microsoft est stylisé d'une manière différente de celle de Musk. Mais ce n'est peut-être pas suffisamment différent. Le X de Musk est blanc sur noir. ce qui peut le tirer d'affaire puisque le X de Microsoft est décrit comme « constitué d'une lettre "X" stylisée. Le côté gauche du « X » est blanc et le côté droit du « X » est bleu. Le support carré ombré représente uniquement l'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque. »« Microsoft détient une marque pour X », s'est empressé de tweeter Andres Guadamuz, membre du corps professoral en droit de la propriété intellectuelle à l'Université de Sussex. « Alors Musk a détruit une marque aimée et forte, pour des années potentielles de litige, et potentiellement aucune marque ».Musk a échangé son oiseau bleu contre cette lettre. Certains se demandent si Microsoft pourrait donc lancer sa propre plate-forme de type Twitter et utiliser ce logo.Microsoft n’est pas le seul à posséder une marque “X”. Meta Platforms, la société mère de Facebook, a déposé une marque fédérale en 2019 couvrant une lettre “X” bleue et blanche pour des domaines comme le logiciel et les médias sociaux. Meta a récemment lancé Threads, une nouvelle plateforme concurrente de Twitter, qui a dépassé les 100 millions d’utilisateurs en une semaine.Le même professeur l'a d'ailleurs fait remarquer : « Meta possède également une marque X, celle-ci est dans la classe pertinente (y compris les médias sociaux). Zuckerberg n'a pas à combattre Musk, il suffit de demander à ses avocats de le faire ».Musk pourrait donc se retrouver dans une bataille juridique avec deux des plus grandes entreprises technologiques du monde pour défendre son nouveau nom. Il n’est pas clair si Musk a fait des recherches préalables sur les marques existantes avant de choisir le “X”, ou s’il est prêt à prendre le risque d’un procès.Un internaute est plutôt sceptique quant à la possibilité d'un procès. Il a rétorqué au professeur : « Pour un avocat et un technicien, pourriez-vous s'il vous plaît changer votre carrière en chanteur de karaoké ? Cool merci. Car même mettre en place cette marque Xbox devrait être un cas de radiation ».Musk a toutefois une certaine affinité avec le “X”. Il possède le nom de domaine x.com, qu’il a racheté à PayPal en 2017 pour des raisons sentimentales. Il a également nommé certains de ses produits avec un “X”, comme la Tesla Model X ou le SpaceX Falcon 98.Il convient également de noter que Microsoft et Musk n'ont pas une histoire particulièrement amicale. Après tout, la société a été fondée par son collègue milliardaire et rival Bill Gates, avec qui Musk entretient une querelle axée sur les mèmes. Microsoft a également investi des sommes époustouflantes dans OpenAI, la société d'intelligence artificielle dirigée par Sam Altman que Musk a aidé à fonder en 2015, et qu'il a quitté en 2018 à des conditions qui, selon la rumeur, n'étaient pas si amicales.De plus, Musk a également récemment menacé de poursuivre Microsoft, arguant que les pratiques de formation en IA d'OpenAI utilisaient des tweets acquis illégalement.Quoiqu'il en soit, le rebranding de Twitter en X marque la fin d’une des marques les plus emblématiques de l’ère des médias sociaux. Reste à savoir si les utilisateurs suivront Musk dans sa nouvelle aventure, ou s’ils resteront attachés à l’oiseau bleu.Comme l'a fait remarqué l'avocat, en dehors de Meta et de Microsoft, plusieurs entreprises et applications arborent le X. Vous trouverez ci-dessous toutes les choses couvertes par la marque X :« Logiciels informatiques pour la diffusion, la transmission, la réception, l'accès, la visualisation, le téléchargement, le partage, l'intégration, l'encodage, le décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, la mise en cache, le transfert et la diffusion en continu de données, de textes, de jeux, de contenus de jeux, de supports numériques, d'images, de musique, d'audio, de vidéos, de films et d'animations ; logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour la diffusion, la transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le téléchargement, le partage, l'intégration, l'encodage, le décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, la mise en cache, le transfert et la diffusion en continu de données, de texte, de jeux, de contenu de jeux, de supports numériques, d'images, de musique, de son, de vidéo, de films et d'animations; logiciels pour l'envoi, la réception et l'organisation de courriers électroniques, de messagerie, de chat sur Internet et de réseautage social; logiciels informatiques pour l'achat et l'abonnement à du contenu multimédia numérique; outils de développement de logiciels informatiques; logiciels informatiques pour le développement et la publication d'applications de diffusion interactive en continu; trousses de développement de logiciels (SDK) pour le développement de logiciels pour la diffusion, la transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le téléchargement, le partage, l'intégration, l'encodage, le décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, la mise en cache, le transfert et la diffusion en continu de données, de texte, de jeux, de contenu de jeu, de supports numériques, d'images, de musique, d'audio, de vidéo, de films et d'animations; logiciels informatiques permettant aux utilisateurs de désigner un contenu spécifique pour un visionnage ultérieur; logiciels informatiques pour la gestion et le stockage de supports numériques; logiciels d'accès, de navigation et de recherche dans des bases de données en ligne; logiciels pour filtrer les recherches sur Internet; enregistrements audio contenant de la musique; enregistrements vidéo contenant de la musique, des jeux vidéo, des films et des animations; un logiciel informatique qui permet aux joueurs de diffuser en direct leurs jeux à partir d'une console de jeux ou de regarder des jeux joués par d'autres »Source : USPTO (Office américain des marques et des brevets) Que pensez-vous du changement de nom et de logo de Twitter en X?Est-il envisageable qu'une marque ou une app en X récupère le logo et le nom Twitter abandonnés par Elon Musk pour en faire un réseau social ? Pourquoi ?Pensez-vous que Musk a fait le bon choix en choisissant le “X” comme symbole de son nouveau réseau social?Quelles sont les conséquences possibles d’un conflit juridique entre Musk et Microsoft ou Meta pour la marque “X”?Quels sont les avantages et les inconvénients d’une application tout-en-un qui offre des services variés comme X l'envisage ?